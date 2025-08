Así fue como Atlético Nacional “borró” a Álvaro Angulo: el jugador sacrificó parte de su salario para seguir en el verde

Álvaro Angulo jugó para Atlético Nacional durante tres temporadas, logrando cinco títulos - crédito Juan Augusto Cardona/Colprensa

Álvaro Angulo fue una de las figuras de Atlético Nacional en los últimos años, sobre todo en la temporada 2024, pues integró la nómina y como titular que consiguió la Liga BetPlay y la Copa Colombia en diciembre, con diferencia de apenas una semana, y ganándose el cariño de la afición.

Sin embargo, la salida del defensor del verde causó polémica, en especial por las revelaciones del jugador, que decidió hablar sobre las negociaciones en el momento que se estaba acabando su contrato, que muchos aficionados quedaron sorprendidos cuando quedó afuera.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además, Angulo también se quejó por lo que pasó en Independiente de Avellaneda, equipo que lo contrató en el primer semestre de 2025, tuvo buenos números y un problema contractual provocó que diera un paso al costado, con la fortuna de que llegó a Pumas de México en el actual mercado de fichajes.

“Me dijeron que era imposible”

Los “Verdolagas” no renovaron mucho su plantilla desde mediados de 2024, cuando contrató una serie de figuras para volver a pelear títulos, entre ellos estaba el lateral izquierdo que se asociaba bien con Andrés Sarmiento y también con su otro colega, Andrés Román, que se ubicaba por la derecha.

En cahrla con el medio Espn, Álvaro Ángulo afirmó que “me dolió mi salida de Nacional. Tenía ilusión de quedarme, era feliz con la hinchada y conseguí 5 títulos”, así que en diciembre de 2024 sufrió un duro golpe cuando le informaron que no se iba a renovar su contrato.

Álvaro Angulo fue clave para salir campeón de la Liga BetPlay y Copa Colombia 2024 con Atlético Nacional - crédito Juan Cardona / Colprensa

“Lo que pasó en Nacional es que cuando terminó el campeonato le dije a los directivos que había propuestas de equipos grandes de Colombia y lo único que pedí era si podían mejorar la oferta”, en la que solo solicitó un aumento salarial para firmar el nuevo vínculo.

Angulo señaló que debió ceder en su propuesta, pero los verdes rechazaron toda opción: “Me dijeron que era imposible, que no podían hacerlo. Me bajé el 40% de mis pretensiones y me dijeron que no de nuevo, que no podían contar conmigo porque ya estaban con lo de Cándido y que, si se caía eso, ahí podían negociar conmigo”.

Álvaro Angulo terminó contrato con Atlético Nacional, que lo echó pese a los dos títulos - crédito @alvaroangulooficial / Instagram

De otra parte, el defensor se refirió a Efraín Juárez, al que dedicó unas sentidas palabras: “Me dio confianza en Nacional y mucha tranquilidad para jugar todo este tiempo. Estoy muy agradecido con él y lo hablamos cuando estaba en Independiente. Fui claro y le dije que estaba cómodo, pero cuando llegó la oferta y vi que Independiente no iba a hacer lo posible para retenerme, le dije que iba a hacer lo posible para estar en Pumas, que quería estar ahí para ayudarlo a ganar todo”.

“Son pocos serios”

De otro lado, Álvaro Angulo entregó detalles sobre su salida de Independiente, que fue de la peor manera posible: “Si ellos hubiesen querido quedarse conmigo, desde el principio hubiesen sido claros. Cuando yo llego a Independiente lo hago libre desde Nacional y en la firma me tenían que pagar una prima porque yo vendí el 85% de mi pase, no el 50% como se decía en la prensa argentina”.

“Cuando entro en la discusión con Independiente, les dije que por favor se pusieran al día conmigo porque veía que estaban comprando varios jugadores. No me habían pagado las cuotas de marzo y junio, entonces les dije que sí había plata para comprar, pero no para mantener a un jugador que siempre daba todo por el club”, señaló.

Álvaro Angulo se fue peleado con Independiente por deudas salariales y falta de disposición de la dirigencia - crédito Independiente

Angulo añadió que “me dijeron que no había dinero, que estaban pagando demandas, pero mencioné que habíamos pactado otra cosa, que yo me quedaba si se ponían al día. Vi que daban vueltas y me senté con el presidente, le dije que pensaba que no me iban a pagar lo que debían y que podíamos sentarnos a escuchar ofertas desde afuera”.

“Le dije que son pocos serios y que lo mejor que podía hacer era irme de Independiente. No sé si lo tomaron mal, ojalá pueda equivocarme en esto, pero creo que querían esto, que yo me desprendiera de Independiente, pero siendo el responsable, como lo hicieron todo este tiempo”, finalizó.