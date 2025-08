Jugadoras de la selección Colombia femenina le mandaron duro mensaje a Gustavo Petro por el recorte de presupuesto para 2026: “No se construye nación sin deporte”

Algunas jugadoras de la selección Colombia enviaron un video para evitar que no se recorte el presupuesto para 2026 - crédito Cristina Vega / REUTERS

La selección Colombia femenina disputará el 2 de agosto de 2025, la gran final de la Copa América, ante Brasil, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito.

La Tricolor, dirigida por Ángelo Marsiglia, quiere conquistar lo que será por primera vez el certamen continental, después de llegar al partido decisivo en tres ocasiones, y no lograr el título.

Este fue el video en donde se dio a conocer las voces de las jugadoras de la tricolor, refiriéndose al recorte presupuestal de Gustavo Petro - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Y mientras estamos a pocas horas de que se dé el pitazo inicial, las jugadoras de la selección publicaron un video a través de la Federación Colombiana de Fútbol, en el que critican el recorte del presupuesto al deporte por parte del Gobierno Petro.

Las futbolistas referentes de la Tricolor, como Catalina Usme, Linda Caicedo y Katherine Tapia, tomaron la vocería del equipo para su protesta contra la medida gubernamental.

La primera en aparecer es Catalina Usme, volante de las “cafeteras” y capitana del cuadro nacional. Usme envía un mensaje para el Gobierno Petro, por el recorte de presupuesto.

“Señor presidente, cada medalla es el esfuerzo de nuestros atletas. El deporte no es un gasto, es esperanza”, dijo.

Después, en el video aparece la defensora Carolina Arias, que explica que la situación del recorte presupuestal no solo afectaría al deporte nacional, sino también a la construcción de nación.

“El deporte no es solo alegría. El deporte une, es vida, transforma. Entre menos presupuesto, habrá menos país”, explicó la futbolista.

Finalmente, Linda Caicedo, jugadora del Real Madrid y gran figura de la tricolor, le envió un mensaje de reflexión al presidente Gustavo Petro, en donde explicó que el deporte va de la mano al desarrollo de cualquier país.

“Señor Presidente, no se construye nación sin deporte. No recortemos lo que más nos une”, solicitó.

El deporte colombiano también une su voz: esto dijeron varios referentes como Ángel Barajas y Rigoberto Urán

El gimnasta nortesantandereano se pronunció en sus redes sociales sobre la preocupante realidad que se vive en materia presupuestal con el deporte nacional - crédito @angel_barajas34/Instagram

El 25 de julio de 2025, el medallista de plata en los Juegos Olímpicos París 2024, en Gimnasia Artística, Ángel Barajas, publicó un mensaje a través de su cuenta de Instagram, expresando su preocupación por el recorte de presupuesto para el 2026.

“Extiendo una invitación al presidente Gustavo Petro, porque para ello necesitamos un presupuesto suficiente para así tener una muy buena preparación y tener unas competencias de calidad y mantener la ilusión de los colombianos. Presidente, espero que no me falle a mí y no le falle al deporte colombiano”, expresó.

El exciclista antioqueño habló sobre lo que será la medida que adoptaría el Gobierno Petro para el 2026 - crédito @rigobertouran / Instagram

Por otra parte, el exciclista antioqueño Rigoberto Urán, se pronunció sobre el tema, explicando la preocupación que habría por el recorte de presupuesto para el deporte en 2026, explicando que afectaría el desarrollo de los talentos a futuro a nivel nacional.

“Lo único que les quiero decir es que el deporte es demasiado importante para transformar la juventud de Colombia. Entonces la invitación es para que el Gobierno Nacional reconsidere y le invierta más dinero. En este momento estamos en pleno ciclo olímpico, y se necesitan más recursos para que todos esos deportistas puedan seguir levantando. Lo que transforma el deporte en nuestra sociedad es algo muy grande”, expresó.

El Sindicato del Ministerio del Deporte explicó las consecuencias

El sindicato del Ministerio del Deporte expresó su preocupación por el recorte de presupuesto para 2026-crédito @Asmindep/X

El 19 de julio de 2025, en un comunicado de prensa en donde se explicó detalle a detalle los puntos de las consecuencias del recorte al presupuesto al Ministerio del Deporte, se habló sobre las consecuencias que implicaría dicha medida, en donde se le quitaría un 90% de los recursos económicos, alcanzando una cifra de 1,3 billones de pesos e irían hasta los $400.000 millones en 2025, y llegarían a $198.000 millones en 2026.

El programa Jornada Escolar Complementaria que beneficia a niños y jóvenes de quinta y sexta categoría, PDET, CIPRUNNA, ZOMAC, y zonas no municipalizadas, sólo se podría implementar en máximo 265 centros”

“Los Juegos Intercolegiados, semillero del talento deportivo nacional, quedaría prácticamente paralizados”

“Cerca de 600.000 colombianos - niños, adultos mayores, personas con discapacidad, comunidades afro, indígena y campesinos, serán excluidos del programa de actividades físicas y deportes serán excluidos de programas de actividad física y deporte social comunitario”

“1300 niños y niñas perderían la oportunidad de ser parte de la Escuela de Talentos, una puerta de alto rendimiento que se cerraría sin explicación”

“Los atletas y entrenadores que han traído gloria al país a través de medallas y trofeos seguirían esperando los incentivos que les prometió la Ley 1389 de 2010. Se le adeudan $21.000 millones y se sumarían $8.000 millones más necesarios para el 2026. ¿Así se agradece su entrega?"

“La preparación para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Los Ángeles 2028 está en riesgo, con una reducción de $44.000 millones, afectaría la participación de deportistas en eventos clasificatorios a estas justas”

“El Programa Atleta Excelencia, de cuál dependen más de 400 deportistas, solo tendría recursos para medio año de 2026, ¿Qué mensaje estamos enviando a quienes representan con honor los colores de Colombia?