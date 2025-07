Gobierno Petro terminaría su mandato con un recorte presupuestal al deporte del 74% en comparación al inicio de su presidencia

Gustavo Petro durante su mandato como presidente dejó perder la organización de los Juegos Panamericanos 2027 - crédito Colprensa - Catalina Olaya

En agosto, el presidente Gustavo Petro debe presentar oficialmente el Presupuesto General de la Nación para 2026 y, los reclamos de congresistas y directivos dejan ver que el ministerio del Deporte enfrentará uno de los recortes más severos.

El periodista Sebastía Nohra, de Blu Radio, tras revisar la partida presupuestal, indicó que el ministerio del Deporte contaba con un presupuesto de 1,2 billones de pesos en 2022, pero para el próximo año, el presupuesto asignado a este ministerio será de 312 mil millones de pesos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Esta reducción implica que, al finalizar el mandato presidencial actual, el gobierno habrá recortado en un 74% los recursos destinados al sector deportivo.

Otra de las conclusiones de Nohra, que deja ver el recorte al apoyo de los deportistas colombianos, es que cinco ministerios del deporte de 2026 equivaldrán al presupuesto de un solo año del Ministerio de la Igualdad (1,7 billones de pesos en 2024), que representa una de las mayores partidas del gabinete.

Distribución del gasto por sectores, proyectado para el 2026 por el Gobierno - crédito Sebastián Nohra/X

El Cuadro 3, presentado en el Presupuesto General de la Nación, detalla la distribución prevista del gasto por sectores para el periodo 2025-2026, expresado en miles de millones de pesos.

Entre los sectores presupuestales, Defensa y Policía recibirá 64.482 mil millones, Educación contará con 81.653 mil millones Otros sectores destacados son Salud con 70.554 mil millones, Inclusión Social y Reconciliación con 27.251 mil millones y Igualdad y Equidad con 1.522 mil millones.

La tabla señala que la proyección para 2026 se estableció calculando el crecimiento del presupuesto inicial de 2024 en función de la inflación proyectada. Además, se aclara que las cifras no incluyen el presupuesto del Sistema General de Regalías ni el de los territorios autónomos.

Post de Clara Luz Roldán sobre el recorte presupuestal al Deporte en Colombia para el 2026 - crédito X

La exDirectora de Coldeportes y Gobernadora del Valle entre 2020 y 2024, Clara Luz Roldán, en redes sociales criticó la decisión del presidente Gustavo Petro y describió a la cartera del Deporte como la “cenicienta del presupuesto”:

“Muy difícil así!! Se va acabar este Gobierno y el presidente @PetroGustavo no entendió el valor social del deporte y la recreación. De ser un Ministerio de enorme impacto social, el Deporte volvió a ser la cenicienta del Presupuesto.¡Retrocedimos 10 años!”.

Este recorte podría afectar el desarrollo tanto del deporte convencional como el del deporte paralímpico, además de entorpecer el inicio del Ciclo Olímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El duro llamado de Rigoberto Urán a Gustavo Petro y el Congreso

Mensaje del medallista olímpico y leyenda del ciclismo colombiano - crédito Rigoberto Urán

Rigoberto Urán envió un mensaje al presidente de la República, Gustavo Petro, y al Congreso de Colombia solicitando mayor inversión en el deporte nacional, en línea con el pedido realizado por Ángel Barajas, medallista olímpico en París 2024.

Según Urán, “el deporte es demasiado importante para transformar la juventud de Colombia. Cuando tenemos un niño haciendo deporte, pues miren”, remarcó el exciclista al recordar sus cuatro participaciones en ciclos olímpicos y la influencia del respaldo estatal en su propia carrera.

Urán señaló que su trayectoria profesional fue posible gracias al apoyo brindado por el Gobierno Nacional y las administraciones departamentales.

El exciclista instó a las autoridades a “invertirle más dinero, más recursos para que nuestros deportistas, en estos momentos estamos en un ciclo olímpico, los próximos Juegos Olímpicos, y necesitamos mucho más recursos”.

Ángel Barajas, por su parte, dirigió un mensaje al presidente Petro señalando: “Presidente, espero que no me falle a mí y no le falle al deporte colombiano”, al insistir en la necesidad de contar con un presupuesto adecuado para la preparación y competencia de alto nivel de los atletas nacionales.

Ambas voces han enfatizado la urgencia de garantizar mayores recursos públicos que impulsen el desarrollo deportivo en Colombia durante el actual ciclo olímpico.