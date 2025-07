Del Esmad a los Juegos Olímpicos: esta es la historia de Katherine Tapia, portera de la selección Colombia

La portera, que fue la gran figura para la Tricolor para la clasificación a la final de la Copa América, tuvo un pasado ligado a las fuerzas públicas - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El 2 de agosto de 2025, Colombia y Brasil se verán las caras en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito, casa de la Liga Deportiva Universitaria, para buscar la conquista de la décima edición de la Copa América.

En el camino, una de las grandes figuras para el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia, sin duda fue la portera del Palmeiras, de Brasil, Katherine Tapia, que atajó el tercer tiro a la delantera argentina del Bragantino, Paulina Gramaglia, y encaminó el camino de la “Tricolor” a la cuarta final de Copa América en su historia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En la foto, Katherine Tapia junto a la defensora del San Diego Wave de Estados Unidos, Daniela Arias - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La portera de 32 años recordó cómo nació su pasión por el deporte desde temprana edad, en un reportaje con El Espectador en la sección llamada Supercampeonas, dirigido por Paula Casas, el 2 de noviembre de 2020, cuando aún jugaba en Atlético Nacional, de Medellín.

“Mi mamá todos los días me bañaba, me ponía el vestidito y yo me iba para el Polideportivo del corregimiento de donde viven mis papás, que es en Lorica (Córdoba). Cada bez que llegaba a la casa en las noches, llegaba descalza, vuelta nada y obviamente a mi mamá le daba mucha rabia, todas las noches era un castigo seguro después de eso", recordó la portera.

Dentro del mismo espacio, la periodista Paula Casas, de El Espectador, recordó las dificultades que pasó para llegar a formarse como futbolista profesional, recordando los momentos cuando su abuelo, José Joaquín, la ayudaba a comprar los guayos y camisas para entrenar, como también cuando un grupo al margen de la ley, la retuvo, advirtiendo que no podían pasar por esas zonas, en el municipio de Caucasia, departamento de Antioquia (ubicado en el Bajo Cauca).

Pese a dicho susto, Katherine Tapia siguió con su sueño de seguir como futbolista profesional, en donde se destacó como defensora central en un principio, aunque a su vez, también se convirtió una alumna ejemplar, adelantando su graduación de bachillerato a los 14 años.

Fue allí, cuando decidió estudiar licenciatura de matemáticas en la Universidad de Córdoba, pero por un error de sus padres, hicieron que se matriculara a la carrera de ingeniería de sistemas.

Katherine Tapia se convirtió en una de las figuras de la selección Colombia femenina - crédito Cristina Vega / REUTERS

“Mis papás compraron un pin de la universidad, pero no lo compraron para licenciatura en Matemática, sino para Ingeniería de Sistemas. Entonces, cuando yo llego el primer día de la universidad, aparezco registrada esa ingeniería de sistema. Obviamente, yo estaba, tenía 14 años, yo no sabía como, como era, como el manejo de la universidad, ni nada de esas cosas", relató.

Pero su sueño de futbolista, se mantuvo intacto. En el mismo reportaje, narraron el momento cuando la jugadora intentó probarse en un equipo aficionado llamado Gold Star, y fue allí cuando después de sus cualidades como futbolista, pasó a ser defensora central a portera, gracias a la oportunidad que le dio el técnico Diego Rodríguez Toro, que dirigía el club en ese entonces.

También en la misma charla, recordó cuando se convirtió en agente del Esmad- crédito @juegosolimpicos/X/Iván Valencia/AP

“Él me dice como Tapia, eh, usted va para ese parque ahora que usted tiene esa estatura y yo la entreno y decía que tal cosa, Yo nunca en mi vida me había lesionado. Defensa Central. Yo Bueno, listo, Vamos, vamos. Eh, No tengo guantes. Entonces todos los papás recogieron y me compraron guantes. Guayos. Eso me equiparon, mejor dicho", recordó.

Allí, fue como en 2013, en el mismo reportaje, recordó el momento cuando se le presentó la posibilidad de conformar el escuadrón móvil antidisturbios del ESMAD, y luego de estar un año con ellos, la trasladaron a Medellín.

Fue en ese momento, cuando tuvo la posibilidad de escoltar a los jugadores de Atlético Nacional, club del cual es fanática, y allí tuvo la oportunidad de escoltar a jugadores como Franco Armani y al histórico René Higuita.

En ese instante, fue cuando le ofrecieron cuidar a los jugadores de su equipo, y la mandaron a hacer doble turno para cuidarlos en Ibagué, pero aunque su oficio como policia era de tiempo completo, nunca dejó el fútbol de lado.

Sería en 2017, cuando jugaba en dos equipos (uno femenino y otro masculino), se le presentó la oportunidad de llegar a Atlético Nacional, de la mano del técnico Diego Bedoya, que tuvo la posibilidad de ver sus capacidades como arquera.

“Cuando había partidos de hombres que eran así, muy duros, me llamaban hasta para mí. Entonces ahí fue donde se da todo este proceso de Nacional que el profesor Diego Bedoya. Veo un partido de aquí en Envigado, no recuerdo la cancha y estaba yo tapando la sombra y obviamente para él eso fue muy, muy impresionante”, detalló.

Recorrido de Katherine Tapia

Katherine Tapia celebrando el paso a la gran final de la Copa América - crédito Cristina Vega / REUTERS

Atlético Nacional (2018-2020)

América de Cali (2020-2021)

Santa Fe (2021-2022)

Santiago Morning de Chile (2022)

Palmeiras de Brasil (2023-actualidad)