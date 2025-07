Juan Sebastían Cabal y Robert Farah anunciaron serie documental que revive su carrera y su victoria de 2019 en Wimbledon

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah anunciaron el lanzamiento de su serie 'Colombian Power: El Regreso' en YouTube - crédito Prensa Stella Artois

“Esta serie no es sobre ganar títulos, es sobre todo lo que nos permitió llegar hasta ahí. Es una carta de amor a nuestras familias, a la gente que creyó en nosotros, y a Colombia, que siempre nos acompañó en cada punto, en cada caída y en cada regreso”

Con estas palabras, el tenista Juan Sebastián Cabal resume el espíritu de Colombian Power: El Regreso, la nueva serie documental que explora el retorno suyo y de su compañero Robert Farah a Wimbledon, como parte del circuito senior, en el que iniciaron con pie derecho, venciendo al rumano Horia Tecău y al sueco Robert Lindstedt con parciales de 3‑6, 6‑3 y 10‑5.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El proyecto, que se estrena el próximo domingo 13 de julio de 2025 en YouTube, narra el viaje de la pareja de dobles que se convirtió en leyenda del deporte colombiano. Compuesto de seis capítulos, relata los inicios de su carrera en Cali, hasta su regreso a Wimbledon. Los episodios se estrenarán los días domingo y miércoles en el canal de Colombian Power, creado especialmente para este proyecto audiovisual.

Entre los temas que se abordarán se incluye su consagración en la cancha principal del All England Club en 2019 en la que es considerada como la mayor gesta del tenis nacional, y la vida de Cabal y Farah tras anunciar su retiro de la actividad en 2023.

El adelanto compartido en exclusiva para los medios de comunicación muestra el momento en que Cabal y Farah reciben la invitación por parte de uno de los cuatro Grand Slam más prestigiosos del mundo para sumarse al formato de leyendas, por el que pasan los tenistas más importantes del mundo, una vez se retiran de la actividad.

Cabal y Farah recibieron la invitación por parte del torneo de Wimbledon para sumarse a su circuito senior - crédito cortesía Eccolo Comunicaciones

A lo largo de la serie, los espectadores acceden a una visión íntima de Cabal y Farah. Lejos de los trofeos y la presión competitiva, ambos se muestran como padres, esposos, amigos y referentes, revelando la vida que compartieron fuera del circuito profesional.

La serie también da voz a quienes han sido fundamentales en su trayectoria. Juliana, esposa de Cabal, y Belén, esposa de Farah, aportan una dimensión emocional poco habitual en producciones deportivas. Sus testimonios subrayan que detrás de cada campeón existe una red de afectos que sostiene y acompaña, incluso cuando las luces del estadio se apagan.

“No todo es color de rosa, como mucha gente se lo puede imaginar”, expresó Cabal durante el conversatorio con los medios de comunicación, realizado con motivo del lanzamiento de Colombian Power. Por su parte, Farah se refirió a las ventajas de este formato que viene a prolongar lo visto en su libro, publicado en 2024.

“Tenemos nuestro libro, pero no todo el mundo lee, así que queriamos sacar una serie que mostrara todo lo que fue nuestro proceso ganando Wimbledon, nuestro retorno y nuestro proceso con la familia”, expresó.

Infobae Colombia estuvo presente en el conversatorio, y preguntó a la dupla cuál consideraba que era su mayor aporte al deporte colombiano.

La dupla que hizo su regreso para participar del torneo senior de Wimbledon, hicieron sus apuntes sobre cómo influyó su ejemplo en el deporte nacional - crédito Infobae

Para Farah, pese a manifestar que era “una respuesta cliché pero honesta”, afirmó: ”El mayor aporte que pudímos hacer al deporte colombiano es que, en nuestra disciplina, pudimos llegar a lo más alto. Mostrar que, sí tomas las decisiones correctas y si te unís con un equipo de trabajo lindo, bien hecho y llevas un buen proceso, puedes llegar. Es un ejemplo de poder llegar a lo más alto si haces un buen proceso".

En cuanto a Cabal, señaló que lograron hacer que Colombia se hiciera notar a nivel deportivo más allá del fútbol o el ciclismo, como es usual históricamente.

“Logramos hacer cosas que la gente no se imaginaba (...) Al final esto [la serie documental] es más para todas las futuras generaciones, no solo del tenis. En todos los deportes se puede hacer. No solamente somos buenos en x deporte, en todo deporte somos muy buenos y podemos hacerlo y llegar a lo más alto”, declaró.