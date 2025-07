La millonada que le adeuda América de Cali a Juan Fernando Quintero: “Prácticamente, llevo seis meses sin cobrar”

Juan Fernando Quintero tuvo un primer semestre agridulce con el América de Cali, luego de quedar eliminado en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

El futuro de Juan Fernando Quintero en el América de Cali se ha tornado incierto debido a reiterados incumplimientos contractuales del club según declaraciones del propio futbolista antioqueño.

Quintero, de 32 años, que llegó en enero de 2025 tras conquistar la Copa Sudamericana con Racing de Avellaneda, expresó en el pódcast Desnúdate con Eva que ha pasado seis meses sin recibir el pago correspondiente a su contrato: “Prácticamente, llevo seis meses sin cobrar”.

El mediocampista detalló que durante ese periodo solo percibió cantidades mínimas y que el monto de la deuda supera los tres millones de dólares, aunque prefirió no especificar la cifra exacta.

“América no me pudo pagar durante seis meses sino algo muy básico y no es lo que esperaba...”, comentó Quintero.

El jugador aseguró también que había regresado recientemente a Cali con el fin de resolver su situación, especialmente porque el club no lo tenía entre los planes de pretemporada.

La periodista insistió en conocer el valor que se le adeudaba al volante y preguntó si eran dos millones de dólares; fue entonces cuando Juanfer aseguró que era un valor mayor: “Me deben un poquito más, pero eso hace parte del fútbol”.

Por su parte, Marcela Gómez, presidenta de América de Cali, advirtió, según el periodista José Alberto Ortiz, sobre la necesidad de “ser responsables” en el manejo de las obligaciones legales, enfatizando las consecuencias personales que podrían derivar de un error administrativo.

Según Ortiz, el salario de Quintero alcanzaría los mil millones de pesos colombianos mensuales, una cifra considerada alta en el fútbol profesional colombiano.