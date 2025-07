Murió Peter Rufai, el arquero nigeriano que le dio su apodo a Robinson Zapata

Peter Rufai fue el arquero de Nigeria en los Mundiales de Estados Unidos 94 y Francia 98, en los que las "Aguilas Negras" alcanzaron los octavos de final - crédito AFP

Cuando el panorama del fútbol internacional sigue consternado por la muerte de Diogo Jota en un accidente de tráfico acompañado de su hermano, en las últimas horas se dio a conocer el fallecimiento de un nombre bien conocido por los amantes del fútbol, especialmente los que vivieron los años 90.

Se trata de Peter Rufai, exarquero nigeriano que formó parte de la generación dorada que jugó con las Aguilas en dos ediciones de la Copa del Mundo, y reconocido por su paso por el fútbol español. El guardameta, según reportaron medios internacionales, falleció el jueves 3 de julio tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras dormía, a la edad de 61 años.

Peter Rufai falleció a los 61 años víctima de un paro cardiorrespiratorio en su casa en Lagos - crédito @NGSuperEagles/X

Rufai es uno de los nombres que más citan los futboleros cuando se piensa en los años 90, pues este fue el arquero titular de Nigeria en los mundiales de 1994 y 1998, hasta el punto que su apellido fue usado como apodo con Robinson Zapata en el periodismo deportivo colombiano, debido al parecido físico de ambos jugadores, especialmente en el corte de cabello en los primeros años de la carrera del vallecaucano.

Robinson Zapata fue bautizado como "Rufay" debido a su parecido físico con el guardameta nigeriano - crédito Luisa González/Colprensa

La historia de Peter Rufai

Dodo Mayana (como era conocido en su país) inició su carrera profesional en 1980 con 17 años, pasando por equipos de Nigeria y Benín antes de dar el salto al fútbol europeo.

Rufai era hijo de un rey tribal nigeriano, hecho que le dio notoriedad adicional en su país. De hecho, en la parte final de su carrera y a raíz de la muerte de su padre, tuvo que pedir permiso para regresar a su país y participar de las discusiones alrededor de la sucesión de este, negándose a tomar el trono para darle prioridad a su carrera como futbolista.

“A mi familia no le gusta el fútbol, quieren que vuelva, pero no quiero vivir en un palacio, con guardaespaldas y con una fortuna que no he ganado con mi trabajo... Quiero decir tacos cuando me apetezca”, expresó una de las pocas veces que aceptó hablar de su familia real.

En 1987 llegó al Lokeren de Bélgica, pasando luego por Beveren del mismo país, y más tarde por el Go Ahead Eagles de Países Bajos, en los que no gozó de mucha continuidad, pero le bastaron para obtener la experiencia que le permitiera ser titular con su selección.

Y es que Rufai formó parte de una generación de futbolistas que puso a Nigeria en el mapa internacional. Junto a figuras como Augustine Jay-Jay Okocha, Nwankwo Kanu, Emmanuel Amunike, Taribo West, Celestine Babayaro, Daniel Amokachi, Sunday Oliseh y otros, levantó el trofeo de la Copa Africana de Naciones de 1994 y participó del Mundial de los Estados Unidos.

Rufai fue capitán de Nigeria en el Mundial de Estados Unidos 1994, en el que el seleccionado africano alcanzó los octavos de final - crédito Shutterstock

En la cita norteamericana obtuvieron una histórica clasificación a la segunda ronda como líderes de grupo, empatados a 6 puntos con la Argentina de Diego Maradona y la Bulgaria de Hristo Stoichkov, superándolos a ambos por diferencia de gol. En los octavos de final estuvieron a punto de eliminar a Italia, pero dos goles de Roberto Baggio (uno en los minutos finales y otro en el tiempo extra) terminaron el sueño.

Esta experiencia le dio a Rufai la posibilidad de pasar a Portugal, vistiendo los colores del Farense, contribuyendo con sus atajadas a que clasificaran a la Copa de la UEFA en su primera temporada. Sin embargo, ese rendimiento no bastó para que disputara las Olimpiadas de Atlanta 1996, en las que Nigeria se consagró con la medalla de oro superando a Brasil y Argentina en las rondas finales.

La carrera de Rufai parecía terminada con Nigeria, especialmente porque su transferencia a España jugando con el Hércules de Alicante y el Deportivo La Coruña no se saldó con mucha continuidad como guardameta titular.

Sin embargo, Rufai fue convocado a última hora para vestir los colores de su país en el Mundial de Francia 98, debido a las graves lesiones del arquero titular, Joseph Dosu (víctima de un accidente vehicular que estuvo a punto de dejarlo en silla de ruedas) y el suplente Vicent Enyeama (que se fracturó su brazo).

El guardameta atajó en los cuatro partidos que disputó su selección en el certamen, pero quedó marcado por la goleada que recibió de Dinamarca en octavos de final por 4-0. Poco después, Rufai se retiraría de la actividad en el Gil Vicente portugués, en el 2000.