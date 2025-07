Jorge Bava, técnico de santa Fe sobre la salida de Falcao: “pierde demasiado el fútbol colombiano”

El uruguayo asumió la dirección técnica del Cardenal cuando el torneo ya había comenzado - crédito Santa Fe

Independiente Santa Fe se coronó campeón de la Liga Betplay 2025 el 29 de junio de 2025 en condición de visitante en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, ante Deportivo Independiente Medellín.

Este nuevo título después de una década representó para la institución su décima estrella, símbolo que se otorgó a los campeones del campeonato nacional.

Esta copa llegó en medio de un momento en que los ojos de la prensa estaban encima de los Leones, y no precisamente por su buen desempeño del torneo.

Los resultados del semestre anterior no fueron los mejores y la llegada de un nuevo director técnico ponía aún más dudas sobre la ejecución del equipo en pro del cumplimiento de su objetivo.

No obstante, el uruguayo Jorge Bava, que se desempeñó en su carrera deportiva como arquero, logró conectar una idea previa con un par de variaciones que lo llevaron al éxito.

El extranjero ha sido tema de conversación los últimos días, y en la mañana del jueves 3 de julio no fue la excepción.

En entrevista con Caracol Radio, se refirió a todo lo ocurrido con este título, jugadores y demás factores que ya se alistan para el comienzo de un nuevo semestre.

Entre los temas a tratar en la conversación no podía quedar por fuera el anuncio de la no continuidad de Radamel Falcao García con Millonarios, teniendo en cuenta que fue a uno de los jugadores que su equipo más enfrentó en el campeonato: “Son figuras que realzan el campeonato. Una pena, más allá de tenerlo como rival, siempre es bueno tener ese tipo de jugadores”.

Sin embargo, no demérito el talento de otros hombres que actúan en equipos nacionales y que volverán a pisar las canchas a partir del 11 de julio: “Seguramente haya otros en otros equipos y también realzan la Liga nombres como Rodallega, Falcao, Juanfer, Bacca, realzan la competición”.

Décima estrella de Santa Fe

El hombre de 43 años fue coherente al momento de adjudicarse méritos al conseguir el título del mejor equipo del campeonato y reconoció las labores realzadas por otros hombres que pasaron por la institución como Pablo Peirano, antiguo estratega:

“Cualquier entrenador prioriza el bienestar de los jugadores, sacar lo mejor de ellos, fuimos tres entrenadores que tuvieron gran parte y son parte de esto. El profe Peirano para conformar el plantel, hacer la pretemporada. Pacho con esa cantidad de puntos que hizo nos permitió tener una base, nos mantuvo en posición de clasificación y uno trató de priorizar las características de ellos y potenciarlos”, comentó en 6AM.

Finalmente, fue consultado por uno de los temas que es de gran interés para la hinchada roja e interesados en el mundo del fútbol, como lo es la continuidad de Higo Rodallega, su máximo goleador y uno de los referentes del balompié nacional.

“Si. En este momento está descansado, tanto él como sus compañeros. Terminó maltrecho la final, pero ya le dimos descanso, que cargue pilas y poder continuar. Es un pilar nuestro y contamos con él”.

Estas declaraciones que ratificaron lo dicho por el mismo jugador minutos después de recibir el trofeo de campeón a Win Sports: “Yo dije que daba un paso al costado, para que los jóvenes tengan más oportunidades, pero mi hijo me dice que no, que siga luchando. Yo dije que si quedaba campeón me retiraba, pero todos me van a decir que no”, teniendo en mente que se aproximan retos internacionales como lo es la participación en la Copa Libertadores 2026, a la que Santa Fe clasificó a la fase de grupos como campeón de la Liga.