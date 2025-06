Juan Fernando Quintero no se guardó nada y confirmó que no continuará en América de Cali: “Me dijeron que no podían contar conmigo”

El comentarista deportivo reveló que Juan Fernando Quintero podría salir del América de Cali por incumplimientos en los pagos por parte de la mechita - crédito Jesús Aviles/Infobae

El 27 de junio de 2025, se confirmó la noticia de que Juan Fernando Quintero no continuará en el América de Cali.

El volante antioqueño de 32 años confirmó en la entrevista que tuvo con el periodista Carlos Antonio Vélez, y que fue difundida en su espacio de Palabras Mayores, de Antena 2 y Win Sports, la noticia.

Además, mencionó detalles de su estadía en el club, su relación con los dirigentes del América de Cali, y confirmó que jugó con lesión en sus últimos partidos en el cuadro Escarlata.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Estos fueron los principales detalles de la conversación con Carlos Antonio Vélez

Juan Fernando Quintero confirmó que no seguirá en América de Cali - crédito David Jaramillo / Colprensa

En la charla que tuvo con el periodista, el exjugador de Racing Club y América de Cali salió a desmentir a su presidenta, Marcela Gómez, quien el 26 de junio de 2025, durante la presentación del técnico Diego Raimondi, afirmó que había una conversación pendiente entre el club y el jugador para definir su continuidad.

La presidenta había asegurado que el club no contaría con el jugador para el segundo semestre de 2025, algo que el futbolista desmintió en sus declaraciones. Además, aclaró que ya había sido informado por el club que no podían contar con él debido a cuestiones económicas.

“Recibí un llamado del América diciendo que no podían contar conmigo por la situación. Yo les dije: ‘está bien, se encargan del tema con mi representante’. Me dijeron que no podían asumir mi sueldo, lo cual me parece extraño que la presidenta dijera que teníamos una conversación pendiente, cuando ya se habló de todo”, dijo Quintero.

El futbolista explicó que la llegada de Duván Vergara a Racing no influyó en su salida, y detalló que él mismo tuvo que poner dinero para concretar su fichaje en América de Cali.

“Son cosas ajenas que pasan en el fútbol, pero quiero terminar de la mejor manera. Y ahora que se fue Duván Vergara para Racing, a quien le deseo lo mejor, llegó un momento en donde confundieron la operación de mi fichaje con América de Cali con el de él. Yo renuncié a un dinero para ir al club, no solo ellos hicieron un esfuerzo, también lo hice yo al colocar el 40% de mi ficha para ir allá, hay que hablar como es, prácticamente pagué para salir, y por eso quiero aclarar toda la situación”, agregó.

Contactos con Junior de Barranquilla y la defensa de Juan Fernando Quintero tras los rumores de estafa y jugar lesionado

En los últimos días, salió información sobre una supuesta estafa al América de Cali y Juan Fernando Quintero por parte de un grupo inversor-crédito David Jaramillo/Colprensa

Quintero también aclaró su situación con otros clubes, revelando que tuvo contacto con Junior y con algunos de sus directivos, como Don Fuad, Alex y Héctor Fabio. Sin embargo, destacó que no podía hablar con nadie debido a su contrato vigente con América de Cali.

“Tuve la oportunidad de hablar con Junior, tuve contacto con Don Fuad, con Alex, con Héctor Fabio, si me preguntaron por mi situación, pero por obvias razones no puedo hablar con nadie, ya que tengo un contrato vigente con América de Cali, y hasta que yo no solucione la situación, no escucharé a nadie más, tengo ofertas, pero la prioridad la tiene América de Cali”, aclaró.

Dentro de la misma entrevista con Carlos Antonio Vélez, Juan Fernando Quintero reveló que jugó lesionado - crédito David Jaramillo / Colprensa

También abordó el tema de la estafa que se mencionó en relación con su situación contractual con América de Cali, confirmando que aún hay dinero pendiente por parte del club. Explicó que la situación se volvió más compleja cuando se tocó un tema personal.

“Creo que la situación se tornó difícil cuando llegó al tema personal, porque cuando ni en el fútbol como en la vida se deberían hablar, y cuando pasa el almuerzo, yo le comenté al profe Polilla sobre la exposición que sufrí, en donde me dijeron que sufrí una estafa, y yo nunca me hice la víctima y tuve dignidad, y esta situación fue muy personal para que se infiltrara la información. Por otra parte, es obvio que no cobré y también filtraron la información de que no asumirán la deuda que me deben, pero no pasa nada. Si la vida me cierra la puerta, te abre otra puerta”, expresó Quintero.

Juanfer también reveló que jugó la fase final del cuadrangular de la Liga BetPlay con una lesión, detallando que no estaba en su mejor estado físico.

“Los últimos dos partidos se tornaron difíciles. El último partido no lo jugué porque me infiltré para disputar los encuentros ante Tolima y Junior, no estuve al 100% y jugué así para ver si nos daba. Contra Independiente Medellín estuve con un estiramiento del ligamento colateral y a los 10 días estuve infiltrado con lesión. Y la otra razón salió una noticia sobre situaciones personales del club y de mi contrato, lo que me pareció una falta de respeto que se diera a conocer ello”, aclaró el volante.

Juan Fernando Quintero también habló sobre los rumores de la prensa sobre la supuesta estafa que sufrió el club y resaltó el trabajo de sus compañeros - crédito Jean Carniel / REUTERS

Por último, el jugador expresó su molestia al enterarse de los rumores sobre una estafa tanto al club como a él mismo. A pesar de las críticas, resaltó su desempeño en el semestre con América de Cali, enfatizando la importancia del trabajo en equipo y su transparencia personal.

“Desde el comienzo hasta hoy, nunca hablé de situaciones personales que ocurrieron con el club. Soy un tipo transparente y tengo dignidad. Siempre me esmero por ganar y mi hoja de vida lo dice todo, desde que nací y siempre, fui ganador, además hago respetar mi dignidad deportiva, no soy complicado, soy básico que muchas veces la gente se confunde, que cuando uno es transparente y sincero, la gente se molesta. Nunca vendí humo y tampoco lo que no soy, hoy estoy en un equipo que clasificó a una fase internacional después de 22 años, gracias al trabajo de mis compañeros”, añadió.