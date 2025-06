Polémica designación del árbitro para la final de Santa Fe vs. Medellín en Bogotá: fue sancionado en el semestre por uso antirreglamentario del VAR

Diego Ulloa dirigirá la final de ida entre Independiente Santa Fe vs. Independiente Medellín en la Liga BetPlay I-2025 - crédito Redes sociales

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) confirmó a Diego Ulloa como el juez central para la final de ida de la Liga BetPlay I-2025 en donde se enfrentará Independiente Santa Fe contra Deportivo Independiente Medellín en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

El partido, que se jugará el martes 24 de junio desde las 7:30 p. m., tendrá como asistentes de línea a David Fuentes y Keiner Jiménez. Mientras que el árbitro VAR será Keiner Jiménez, con la asistencia de Jhon León.

Diego Ulloa estuvo a cargo del arbitraje del partido entre Santa Fe vs. Medellín en el todos contra todos de la Liga BetPlay I-2025 - crédito Colprensa - Cristian Bayona

Este mismo central fue el elegido por la Comisión Arbitral en la fecha 14 del todos contra todos para el partido en donde Medellín se impuso 2-1 ante Santa Fe en condición de visitante. Este encuentro tuvo ocho tarjetas amarillas y un penalti correctamente sancionado.

La dsignación ha generado diversas opiniones y recuerda la sanción que recibió el juez vallecaucano por cuatro fechas, luego del partido Equidad vs. Alianza FC donde tuvo un grave error de procedimiento al utilizar antirreglamentariamente la herramienta del VAR.

En aquel partido de la fecha 17 de la fecha todos contra todos, Los Aseguradores perdieron 2-0 como local ante el cuadro Vallenato. El segundo gol de la visita llegó tras una jugada en la que Muñoz definió frente al portero, aunque inicialmente el juez de línea señaló fuera de juego levantando la bandera.

El central, Diego Ulloa, ordenó la reanudación del compromiso ratificando el offside, pero el juego volvió a detenerse tras recibir desde la sala del VAR una notificación de error en el procedimiento. Ulloa aguardó mientras recibía la revisión tecnológica, rodeado por varios jugadores de Equidad.

Tras la deliberación, la decisión final fue convalidar el tanto a favor de Alianza FC, lo que generó inconformidad en el conjunto Asegurador. La secuencia, que incluyó la anulación, validación y, finalmente, la concesión oficial del gol, representó un insólito episodio en la jornada del Fútbol Profesional Colombiano (FPC).

La sanción a Ulloa en esta jornada fue apenas de cuatro jornadas cuando volvió para la fecha 2 de los Cuadrangulares, justo en un encuentro de Independiente Santa Fe, pero ante Once Caldas en Manizales.

DT de Unión Magdalena calificó al árbitro Diego Ulloa como Mago: “Convirtió un 2-0 en un 1-1″

Diego Ulloa durante los actos protocolarios del partido entre Unión Magdalena vs. Boyacá Chicó - crédito Colprensa

El nivel del arbitraje en la Liga BetPlay continúa generando descontento entre protagonistas del fútbol colombiano. Carlos Silva, técnico de Unión Magdalena tras la salida de Jorge Luis Pinto, expresó públicamente sus críticas luego del empate 1-1 de su equipo ante Boyacá Chicó.

Durante el encuentro disputado en casa, Unión Magdalena ganaba 2-0 gracias a un tanto de Ruyery Blanco, pero el VAR intervino para señalar una jugada previa en la que se sancionó penalti en el área del local. El árbitro Diego Ulloa definió la acción como penal y Jairo Molina convirtió el empate para Boyacá Chicó.

Silva reprochó la decisión arbitral y la influencia del VAR, declarando: “Al árbitro le dije que era un mago: convirtió un 2-0 en un 1-1. Eso no lo ha hecho nadie, primera vez en la historia del fútbol. Le pasó al Unión Magdalena, eso no le pasa a Millonarios, ni al América en su casa, ni a Nacional, te lo aseguro. En un clásico Nacional-Millonarios en Bogotá no le pasa a Millonarios y en Medellín no le pasa a Nacional, porque el país es de estratos, tanto en su sociedad como en el fútbol y en todo”, manifestó el entrenador.

Estadísticas de Diego Ulloa como árbitro profesional

Diego Ulloa durante uno de los compromisos en la Liga BetPlay I-2025 - crédito Colprensa - Lina Gasca

Partidos: 97

Amarillas: 505

Expulsiones: 26

Penaltis pitados: 26

Partidos en la Liga BetPlay I-2025: 12 partidos Nacional vs. Once Caldas. Junior vs. Águilas Doradas. Boyacá Chicó vs. Llaneros FC. La Equidad vs. Envigado. Once Caldas vs. Pereira. Millonarios vs. Deportes Tolima. Águilas Doradas vs. Atlético Bucaramanga. Unión Magdalena vs. Boyacá Chicó. Independiente Santa Fe vs. Independiente Medellín. Envigado vs. Deportes Tolima. La Equidad vs. Once Caldas. Once Caldas vs. Santa Fe.

Tarjetas Amarillas en la Liga BetPlay I-2025: 60

Tarjetas Rojas en la Liga BetPlay I-2025: 6

Penaltis en la Liga BetPlay I-2025: 3