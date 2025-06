El mensaje de Paul Pogba que emocionó a Juan Guillermo Cuadrado: “él es mi hermano”

El atacante francés, campeón del mundo en 2018, habló sobre lo que significa Cuadrado en su vida - crédito ESPN

Paul Pogba fue el invitado principal en el programa ‘La casa del Kun’ y durante la emisión apareció como invitado sorpresa el colombiano Juan Guillermo Cuadrado.

Pogba, notablemente emocionado, elogió la calidad humana de Cuadrado, al que considera más que un compañero: “Es mi hermano, tiene un corazón muy grande, es un poco tímido, pero mira, cuando todas esas cosas pasaron en mi vida, fue esa persona la que me llamaba, más que todos, siempre, este ‘man’ rezó por mí, me llamó un día y me dijo ‘quiero rezar por vos’”, relató el francés, destacando el apoyo y la cercanía del colombiano en los momentos difíciles.

Pogba añadió que fue Cuadrado que le enseñó español, utilizando expresiones típicas como ‘panita’. Sobre el comportamiento en la cancha, Pogba señaló: “Cuadrado es muy bueno, nunca quiere pelear, pero pega duro”.

Por su parte, Juan Guillermo Cuadrado también se refirió a la relación con Pogba: “Hicimos una muy buena relación, no solamente con el fútbol sino con nuestras familias... cuando llegan los problemas y que es cuando mucha gente se aleja, yo traté de estar ahí cerca porque realmente también lo siento así como un hermano, parte de mi familia y él lo sabe, para mí es un privilegio ser su amigo”.

La dupla colombo-francesa de la Juventus de Turín compartieron camerino en 72 partidos en partido de la Serie A, la Champions League y la Copa de Italia.

Esto se sabe del futuro de Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado busca equipo para la próxima temporada, ya que su contrato con Atalanta finaliza en 12 días y su continuidad en el club italiano es poco probable.

En las últimas horas surgió la versión de un posible interés de Vélez Sarsfield por contar con el lateral colombiano, según informó el periodista Julián Capera sobre los primeros acercamientos.

No obstante, desde Argentina, el periodista Germán García Grova señaló que Vélez Sarsfield desmintió negociaciones con Cuadrado y que la directiva desconoce de dónde provino la información.

El futbolista de 36 años permanece en Colombia de vacaciones mientras define su futuro profesional. Cuadrado ha manifestado su preferencia por continuar en Europa, aunque la última temporada se vio afectada por lesiones. También se menciona la alternativa de un regreso al fútbol colombiano, particularmente a Independiente Medellín, opción que dependerá de un acuerdo económico.

Cuadrado ha atravesado dos temporadas marcadas por las dificultades físicas, pero no contempla el retiro.

Paul Pogba volvería a las canchas en equipo francés donde Falcao fue campeón

El campeón mundial en 2018 con Francia, Paul Pogba, se encuentra cerca de llegar a un acuerdo con el AS Mónaco, equipo que participará en la próxima edición de la Liga de Campeones, informaron varios medios este lunes. Según el diario Le Parisien, Pogba y el club del Principado “han llegado a un acuerdo para un contrato de dos temporadas”.

No obstante, consultado por AFP, el AS Mónaco no confirmó la existencia del acuerdo. Una fuente vinculada a las negociaciones señaló que un entendimiento está “en buen camino” y que las “conversaciones son positivas”.

El jugador, de 32 años, confirmó durante una intervención televisiva el domingo que se encuentra “hablando” con un club, sin revelar su identidad. Fuentes de su entorno aseguraron que se trata del Mónaco, que finalizó en la tercera posición de la Ligue 1 la última temporada.

De concretarse el traspaso, Pogba podría volver a las canchas con el Mónaco tras un periodo de casi tres años sin continuidad debido a una suspensión de 18 meses por dopaje, lesiones y un caso de secuestro del que fue víctima. Además, sería su primera experiencia en la Ligue 1 del fútbol francés.