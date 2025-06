Lorelei Tarón respaldó a Falcao García luego de la polémica por el gol de Santa Fe en el clásico capitalino

Lorelei Tarón se pronunció acerca de la polémica en el clásico capitalino que terminó con victoria de Santa Fe y la eliminación de Millonarios y Falcao de la gran final de la Liga BetPlay - crédito @loreleitaron/Instagram

El cierre de los cuadrangulares de la Liga BetPlay tuvo como protagonista el clásico entre Millonarios y Santa Fe, que definían el segundo finalista del semestre luego de la clasificación anticipada del Independiente Medellín.

El encuentro, cargado de expectativas por la presencia de Falcao García en la plantilla del cuadro albiazul (especialmente tras su anotación ante Atlético Nacional en el juego anterior), terminó con la eliminación del equipo azul tras caer por 2-1, en un juego en el que abundan los cuestionamientos al conjunto Embajador por su desempeño, pero también la polémica por el gol que abrió el marcador.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Dicha anotación fue obra de Hugo Rodallega, a los dos minutos de compromiso, producto de un robo de pelota en el área que terminó con el remate del goleador frente a portería.

En un principio, la anotación fue invalidada por el juez central Andrés Rojas, al señalar un fuera de lugar que parecía muy notorio en ese momento. Sin embargo, el VAR lo llamó a revisar la acción y, luego de dos minutos de discusión, se concluyó que Rodallega estaba en la misma línea del balón, convalidando la anotación que abriría el camino para la victoria Cardenal por 2-1.

Así fue como los jueces revisaron y decretaron el gol de Hugo Rodallega, para la victoria 2-1 en cuadrangulares - crédito FCF

No obstante, por lo ajustada de la jugada las dudas continuaron, y entre las voces que se manifestaron se incluyó la de Lorelei Tarón, la esposa del delantero samario y madre de sus cinco hijos.

Pese a que siempre apoya al “Tigre” en cada uno de los equipos donde juega, no suele caracterizarse por hablar de situaciones de juego concretas, pero la eliminación del cuadro albiazul (sumado a las palabras de Falcao en rueda de prensa cuestionando el trabajo arbitral) hizo que incluso ella se pronunciara.

En su cuenta de Instagram, la cantante argentina hizo referencia al primer gol de Santa Fe, señalando con ironía: “Hasta yo que no soy experta en fútbol entiendo bien esa línea”.

Lorelei Tarón compartió una captura de pantalla de la jugada del primer gol de Santa Fe - crédito @loreleitaron/Instagram

¿Qué dijo Falcao García en rueda de prensa?

Luego del partido y la eliminación del cuadro Embajador, el entrenador David González compareció junto al goleador ante los medios de comunicación.

Cuando el periodista Cristian Pinzón, de Caracol Radio, le preguntó al “Tigre” su opinión sobre el desarrollo del encuentro ante Santa Fe, este no dudó en irse en contra del arbitraje, recordando las polémicas decisiones que, desde su punto de vista, afectaron a Millonarios durante los cuadrangulares.

El entrenador y goleador de Millonarios se refirieron al arbitraje tras la derrota y la eliminación de la gran final - crédito Dimayor / YouTube

“Déjenme decir esto: así me den cincuenta mil fechas de sanción y no vuelvo a jugar nunca en Colombia, pero es que siempre ante la duda era todo en nuestra contra y cuando había que revisar nunca revisaban, y que se jodan los del VAR, en Manizales nos robaron dos penales, uno que le hicieron a Sergio Mosquera y el otro a Santiago Giordana, nos robaron todo el torneo. Y digo esto, así no vuelva a jugar en Colombia, no me importa un carajo, a la mierda. Todo el torneo fue en contra de Millonarios, y después dicen que le quieren regañar el torneo a Radamel. ¿Qué estupidez están diciendo? Pero ante la duda siempre fue en contra de Millonarios", sentenció.

En ese punto de su intervención, todos los presentes en la rueda de prensa, aplaudieron las palabras del atacante.

En lo relacionado al partido, Falcao expuso que la derrota se debió principalmente a los errores cometidos en los primeros minutos del partido, en los que recibieron los dos goles.

“No es que no le encontramos la vuelta, es que ellos aprovecharon dos errores, hicieron dos goles y después fueron 80 minutos o 78 que dominamos y que buscamos por todos lados. Lo que pasa es que ellos defendieron bien. Es una virtud de ellos. No era que no le encontramos la vuelta, al contrario, siempre, siempre quisimos buscar el arco rival, Intentamos por todos lados y lo que pasa es que también el rival ya con esa ventaja no se va a regalar”, dijo.