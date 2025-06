Así fue la burla de los hinchas de Santa Fe a Millonarios tras su eliminación de la final de la Liga Betplay: “Feliz cumpleaños, virgen continental”

Así fue el momento cuando la hinchada de Santa Fe celebró la victoria ante Millonarios - crédito @SantaFe / X

El 19 de junio de 2025, Independiente Santa Fe derrotó por 2-1 a Millonarios y clasificó a la gran final del fútbol colombiano.

La alegría que transmitió el triunfo de los Cardenales ante su archirrival de patio se trasladó a la tribuna sur del estadio El Campín, en donde los hinchas de Santa Fe aprovechó para burlarse de los seguidores de Millonarios.

Este fue el contexto de la burla de los hinchas de Santa Fe

El cuadro cardenal volverá a jugar la gran final del fútbol profesional colombiano tras un año de ausencia - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Después de finalizar el partido, la hinchada popular de Independiente Santa Fe, la Guardia Albi-roja Sur, aprovechó para extender un trapo en donde recordó el cumpleaños en motivo de burla, diciendo lo siguiente.

“Feliz cumpleaños, virgen continental”.

Más reacciones de la gente

Uno de los periodistas partidarios de Santa Fe mostró de la siguiente forma la celebración de Santa Fe con su hinchada - crédito @SoyMiguelParis / X

Así celebró la hinchada de Santa Fe

Este fue el momento de la celebración de la hinchada de Santa Fe con sus hinchas - crédito @SoyMiguelParis / Instagram

“Sacar este trapo al final, cuando ya estaba todo consumado. Fue cine, de las cargadas más épicas del fútbol profesional colombiano”.

Así fue el momento cuando los jugadores de Santa Fe celebraron con su hinchada - crédito @SantaFeTotal / X

“Feliz cumpleaños virgen continental , toma regalo"

Los 2 mil hinchas de Santafe les sacaron un trapo de dice: FELIZ CUMPLEAÑOS VIRGEN CONTINENTAL

Feliz cumpleaños virgen continental , está nunca la conseguirás.

Dizque f eliz cumpleaños VIRGEN CONTINENTAL JAJAJAJAJAKAKAKAJDBFLSJAJSJAJAJAJAJA

Ni ganándoles dejan de ser tan bocones, Feliz cumpleaños virgen continental

Hugo Rodallega y su alegría por pasar a la final

Hugo Rodallega celebrando con sus compañeros tras el triunfo ante Real Madrid - crédito Cristian Bayona / Colprensa

En declaraciones en la zona mixta de el Estadio El Campín y que recogió Caracol Radio, Rodallega se sinceró sobre las declaraciones que entregaron algunos medios de comunicación a lo largo de la semana, previo al clásico, y allí aprovechó para responderles.

Mucha gente nos ha tirado mucha mierda. No respetan el trabajo, la unión y el esfuerzo de este equipo. Nadie nos ha tenido esta confianza. Colegas de ustedes, lamentablemente, han sido muy duros con Independiente Santa Fe y eso que ni siquiera son hinchas de Millonarios”, dijo.

Además aseguró que menospreciaron el trabajo de Independiente Santa Fe y mandó a decirles que cerraran la boca por decir que no tenían la mínima posibilidad de clasificar a la final.

“Gente que ha hablado a carta abierta diciendo que son hinchas de otro equipo, que no está en estos momentos en esta final y decían que Santa Fe no tenía ni la más mínima posibilidad de ganarle a Millonarios, entonces creo que hoy les toca cerrar un poco la boca. No esperamos que nos hagan fuerza a nosotros en la final, pero quiero ver que dirán esta semana”, añadió.

Que dijo Jorge Bava tras el triunfo de Santa Fe ante Millonarios

Jorge Bava destacó la victoria de Santa Fe sobre Millonarios, más allá del nivel de juego en el partido - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Tras el triunfo de Independiente Santa Fe ante Millonarios el 19 de junio de 2025, Jorge Bava, técnico uruguayo de Independiente Santa Fe destacó la victoria de su equipo de la siguiente forma, en donde respondió que fue emocionante el partido y la clasificación a la gran final.

“Seguramente si fue más emocionante por todo lo que conlleva, el clásico rival, jugando un pasaje a una final, en desventaja porque no nos servía el empate”, dijo.

Y por otra parte destacó todo lo que significó la clasificación a la final y su adaptación al fútbol colombiano.

“Fue muy rápido desde que agarré al equipo a mitad de campeonato. Vienen con situaciones diferentes en el poco tiempo. Estoy muy contento con el presente del equipo y con esta situación, disfrutando y comprometiéndome más con lo que queda. Soy el conductor, soy el que gestiona, pero no es un monólogo mío y más cuando el torneo ya comenzaba con un plan conformado. Lo que yo inculqué fue no equivocarme en hacer mi equipo”, explicó.

Y tuvo la posibilidad de hablar del rival con el cual se enfrentará en la final: Independiente Medellín.

“Es un rival de mucha jerarquía, lo mostró durante todo el torneo, hizo un gran cuadrangular, en el juego son un equipo que juegan muy bien, tienen una buena plantilla y nos vamos a enfrentar a un gran rival”, finalizó.

Así quedó el cuadrangular B tras el triunfo de Santa Fe

Independiente Santa Fe: 12 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Millonarios: 9 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Atlético Nacional: 8 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Once Caldas: 3 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -3)