Técnico de Once Caldas denunció “jugaditas” de Santa Fe para vencer a Once Caldas: “Hay un reglamento”

Santa Fe eliminó al Once Caldas con un triunfo por 1-0 en El Campín, por la quinta fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Once Caldas no aguantó el ritmo en los cuadrangulares y quedó eliminado a falta de una fecha, perdiendo por 1-0 ante Santa Fe, su segunda derrota en la semifinal, y terminó una campaña en la que destacó por superar la fase de grupos en la Copa Sudamericana, además del buen momento de Dayro Moreno.

Para el técnico Hernán Darío Herrera, la caída del Blanco Blanco se debe a hechos irregulares por parte de los santafereños, que necesitaban el triunfo para seguir con vida en la sexta fecha, en la que se medirá a nada menos que Millonarios, el otro club que pelea por la final.

Le queda al cuadro de Manizales despedirse por todo lo alto ante los aficionados, recibiendo al Atlético Nacional el jueves 19 de junio, cuando esperan una buena cantidad de espectadores en el estadio Palogrande para finalizar un primer semestre con buenos resultados y un proceso que se ha consolidado.

“Por cosas extrafutbolísticas, vino todo lo que pasó”

Hasta la fecha cinco se sostuvo la ilusión del Blanco Blanco de volver a una final del fútbol colombiano, pues la última vez por Liga BetPlay fue en el Finalización 2011, después de eso alcanzó la definición de la Copa Colombia 2018 y no pelea un título desde entonces.

En rueda de prensa, el técnico Hernán Darío Herrera afirmó que Santa Fe afectó el marcador por la pérdida de tiempo, con el objetivo de ralentizar las acciones y no permitir la reacción de la visita, que necesitaba el triunfo para seguir vivo en los cuadrangulares.

Hernán Darío "Arriero" Herrera reclamó la pérdida de tiempo en el partido de Santa Fe ante Once Caldas - crédito Colprensa

“Por cosas extrafutbolísticas, vino todo lo que pasó. En Colombia hay un reglamento que hay que cumplir, donde los recogebolas deben hacer otro trabajo y no el que hicieron esta vez”, fueron las palabras del “Arriero”, culpando a los jóvenes de esconder los balones.

Sumado a eso, Hernán Darío Herrera culpó a los jugadores de Santa Fe de, aparentemente, fingir faltas fuertes en los últimos minutos: “Todos se botaron al piso, los recogebolas desaparecieron las pelotas. Así es como juegan, pero nosotros vinimos a hacer las cosas. Se nos fue y hay que pensar en Atlético Nacional y ya está”.

El cuadro cardenal venció al blanco blanco, y ahora tendrá un mano a mano frente a su rival de patio: Millonarios - crédito Cristian Bayona / Colprensa

“Es más, felicito a Wilmar Roldán, donde no nos pitó un penalti, cuando, el año pasado, el balón primero va primero a la pierna y después va a la mano, pero ahora sí se pita eso. Eso fue raro y ya no se entiende. Si Roldán, que es el mejor árbitro del país, no la pitó y acá sí, no sé“, terminó.

“Estuvimos en dos torneos y se clasificó a ambos”

Con respecto al compromiso en El Campín, Herrera explicó cuál fue la equivocación para la derrota: “Tratamos de empatar el partido y salimos rápido a buscarlo, por lo que dimos ventajas en ese sentido, ya que tuvimos mucho deseo de atacar y dejamos espacios atrás. Nos manejamos bien, pero Hugo Rodallega aprovechó“.

Sobre el armado de la nómina en Bogotá, por el desgaste del semestre, el “Arriero” dejó claro que no falló en la elección de jugadores: “No, para nada. Estuvimos en dos torneos y se clasificó a ambos. El rendimiento del equipo fue bueno, no tengo queja alguna. Se clasificó a los ocho, en Copa, fuimos protagonistas, en fin. Ya del tema de los refuerzos, veremos qué se decide con la Junta Directiva”.

Once Caldas es último del grupo B de los cuadrangulares con tres puntos, cerrando en Manizales contra Atlético Nacional - crédito Colprensa

“Venimos de partidos grandes, con recorridos enormes. De hecho, creo que es el equipo con más partidos en Colombia. Nos eliminaron por otras cosas, las cuales evaluamos con el cuerpo técnico. Esto es de seguir. Ya pensamos en Nacional, después Copa Sudamericana y listo. Somos un equipo grande, donde hicimos buenas presentaciones, no fuimos comodín de nadie y seguimos“, añadió.

Finalmente, Hernán Darío Herrera le apunta a un triunfo contra Atlético Nacional para terminar bien el semestre: “La mentalidad no es que terminó el torneo, sino que se piensa en la reclasificación. Entramos a mirar qué paso vamos a seguir porque viene Copa Sudamericana, la Copa BetPlay y también está la Liga, que empieza pronto. También tenemos un torneo de preparación en México. No nos entregamos y seguimos pensando en todo”.