Apedrearon bus de Millonarios en su llegada al estadio Atanasio Girardot antes de duelo con Nacional

Un grupo de los mal llamados “hinchas” utilizó extinguidores para bloquear la visibilidad del conductor del bus de Millonarios justo antes de que el vehículo llegara al estadio Atanasio Girardot en Medellín, lo que permitió que otros lanzaran piedras contra el transporte del equipo visitante.

El incidente se registró en la noche del lunes 16 de junio de 2025, poco antes del partido entre Atlético Nacional y Millonarios, correspondiente a la quinta jornada de los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano.

Al parecer, el ataque se registró cuando el bus de Millonarios se aproximaba al estadio. El periodista Alexis Rodríguez fue uno de los primeros en reportar el hecho, señalando en sus redes sociales: “Otra vez atacado el bus de @MillosFCoficial llegando al Atanasio. No hay heridos afortunadamente”. Esta declaración fue recogida y amplificada por otros comunicadores y medios, quienes confirmaron que, pese a la violencia del ataque, ningún miembro del equipo resultó lesionado.

Según explicaron en Publimetro, el ataque se registró en el momento en que el bus estaba “dando la vuelta para ya llegar al estadio”, cuando un grupo de barras utilizó extinguidores “totalmente negros” para lanzar el contenido frente al vehículo.

Esta acción buscaba que el bus se detuviera al quedarse sin visibilidad, lo que facilitó que los agresores arrojaran piedras contra el transporte.

El partido entre Atlético Nacional y Millonarios tenía una alta expectativa, ya que ambos equipos disputaban un lugar en la final del torneo colombiano. Sin embargo, el ambiente previo al encuentro se vio empañado por este nuevo episodio de violencia, que se suma a una serie de incidentes similares ocurridos en el fútbol colombiano en los últimos años.

No obstante, la rápida intervención de las autoridades y la reacción del conductor evitaron consecuencias mayores, aunque el ataque generó preocupación entre los jugadores y el cuerpo técnico de Millonarios.

De hecho, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez anunció a través de sus redes sociales que el agresor estaba totalmente identificado, así como este sujeto será judicializado.

“Quien atacó el bus de Millonarios cuando entraba al estadio, fue detenido y será judicializado. No más violentos.Ese no puede ser considerado como hincha. Dañan la fiesta del fútbol. No hay jugadores heridos”, explicó el dirigente, pocos minutos después de que se difundieron fotos de cómo quedó el vidrio del bus del cuadro bogotano.

Frente a ello, es importante mencionar que este tipo de hechos no son aislados en el contexto del fútbol colombiano, donde la “rivalidad” entre equipos suele trasladarse a las calles y a los alrededores de los estadios.

Bus de Millonarios ya había sido atacado en Santa Marta

En la noche del 24 de enero de 2025, el bus que transportaba a la delegación de Millonarios hacia el estadio Sierra Nevada sufrió un violento ataque con piedras y bloques en las calles de Santa Marta.

El arquero Iván Arboleda fue el más afectado, recibiendo un fuerte golpe en cuello y tórax, además de esquirlas de vidrio que impactaron en sus ojos. También resultaron heridos el delantero Jáder Valencia y el delegado Óscar Cortés, aunque con lesiones de menor gravedad.

La agresión generó una fuerte condena institucional: el alcalde Carlos Pinedo la calificó como “inaceptable” y lanzó un consejo de seguridad para reforzar las garantías en eventos deportivos.

La Policía anunció que identificó involucrados y, en respuesta, el distrito ofreció 10 millones de pesos de recompensa a quien ayude con información para capturar responsables.

Por su parte, la Dimayor, tras el comunicado oficial de Millonarios, decidió suspender el partido ante Unión Magdalena, argumentando falta de condiciones de seguridad