Junior de Barranquilla tomó la primera decisión sobre el futuro de César Farías: el técnico venezolano vive horas complicadas

Junior de Barranquilla pasa horas complicadas por cuenta de la situación del técnico César Farías, que después de ser eliminado en los cuadrangulares de la Liga BetPlay, tiene en riesgo su puesto de cara al segundo semestre, en el que el club está obligado a salir campeón y jugar la Copa Colombia.

Por esa razón, el cuadro “Tiburón” ya se pronunció sobre lo que pasará con el técnico venezolano, por medio de su máximo accionista, Fuad Char, y que le brindó mucho respaldo al entrenador desde el inicio de la temporada, en la que sufrió por el pésimo nivel y la temprana salida de la Copa Sudamericana.

Mientras tanto, Junior se despedirá de su gente el domingo 15 de junio, cuando reciba al América de Cali en el estadio Metropolitano, por la quinta fecha de los cuadrangulares y en el que los rojos necesitan la victoria y una derrota del Medellín, para seguir vivo para la última jornada.

Primera decisión con César Farías

No cabe duda que fue un golpe enorme la eliminación del “Tiburón”, que en la fase de Todos contra Todos fue el mejor visitante de la Liga BetPlay, pero en los cuadrangulares, en cuatro jornadas, solo sumó un punto y no ha ganado ningún partido, perdiendo el más reciente frente a Medellín por 1-0.

Fuad Chad, máximo accionista del Junior, confirmó que César Farías será evaluado cuando termine su participación con el club, en el que tiene los encuentros ante el América de Cali, en Barranquilla, y cerrará en Ibagué frente al Deportes Tolima el 19 de junio.

“Farías tiene contrato hasta diciembre. Después del último partido, jueves de la otra semana, nos reuniríamos y tomaríamos las decisiones necesarias hacia el torneo del segundo semestre”, fueron las palabras del empresario, en charla con el periódico El Heraldo.

De esta manera, Farías disputaría sus últimos dos encuentros con el Junior, con el que no logró mayores logros que llegar a los cuadrangulares de los torneos Finalización 2024 y Apertura 2025, y clasificar a la Copa Sudamericana 2025, en la que salió en primera fase.

Por otra parte, el periodista Francisco Vélez, en el programa ESPN F90, afirmó que la dirigencia de los rojiblancos, por el momento, le darían el respaldo al venezolano para el segundo semestre, pero la información no está confirmada y solo se sabría en los próximos días.

“No puedo hablar sobre el futuro”

Luego de la derrota con el Medellín, César Farías dio la cara por la eliminación en la Liga BetPlay: “En cuadrangulares los resultados son cerrados, con diferencia de un gol. Nosotros no pudimos ponernos en ventaja, sino en el partido ante América. Hoy (11 de junio) recibimos un gol de una pelota larga.

“Si uno quiere ser finalista no puede cometer ese tipo de errores. Competimos, pero eso no alcanza si no tienes el resultado y si cuando tienes tantas posibilidades y no las metes. El fútbol te cobra y nos cobró con los resultados, lamentablemente”, agregó.

Sobre el futuro en el banquillo de Junior, Farías se mostró algo incómodo: “Eso no es una pregunta que yo tenga obligación de responder, ni tampoco es para mí. Yo tengo un contrato, trabajo, me levanto todos los días con las mismas ganas. Gane, empate y pierda siempre estoy ahí trabajando y es a lo que estoy acostumbrado. Mañana me levantaré con la misma iniciativa de querer ganar el partido del domingo y tratar de poder cerrar de la mejor manera, porque no nos podemos entregar”

“Nos golpearon los resultados de los partidos y los errores arbitrales. Tranquilidad porque uno sabe lo que debe hacer. Yo nunca me entrego, eso no existe en mi vocabulario, después esto es fútbol. No puedo hablar sobre el futuro, no me corresponde. Quedamos en deuda con la hinchada”, finalizó.