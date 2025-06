Libis Arenas reveló el motivo de su fracaso en el fútbol europeo: “Llegué creyendo que tenía un rótulo de figura”

Libis Arenas tuvo una carrera destacada en las juveniles de la selección Colombia, terminando cuarto en el Mundial Sub-17 de 2003 y coronándose campeón del Sudamericano Sub-20 de 2005 - crédito Colprensa

Entre las generaciones de jugadores de la selección Colombia sub-20 que surgieron a lo largo de los años, una de las de mayor recordación entre los aficionados al fútbol es la de 2005.

En el Sudamericano de la categoría realizado en territorio nacional, jugadores como Falcao García, Freddy Guarín, Hugo Rodallega, Dayro Moreno, Juan Carlos Toja, David Ospina, Camilo Zuñiga, Abel Aguilar, Christian Marrugo o Harrison Otalvaro, se contaron entre los más destacados de aquel equipo dirigido por Eduardo Lara que alcanzó el título, superando a la Argentina de un prometedor Lionel Messi.

A pesar de la presencia de David Ospina en el plantel, el arquero titular de ese equipo fue Libis Arenas, surgido de las inferiores del Envigado y que, gracias a su buen papel en el certamen y en el posterior Mundial, fue fichado por la Lazio de Italia.

Libis Arenas fue titular en el proceso de Eduardo Lara del Sudamericano y el Mundial Sub-20 de 2005 - crédito Colprensa

Sin embargo, lo que parecía una carrera promisoria en el fútbol internacional, terminó por tomar un rumbo distinto. El chocoano no logró consolidarse en el club italiano, y pronto su carrera comenzó a transitar por clubes menores hasta que se retiró de la actividad en 2015, quedando señalado como una de las promesas incumplidas de dicha generación.

En diálogo con As Colombia, Libis Arenas reflexionó sobre el modo en que el salto tan inmediato al Viejo Continente terminó por afectarlo emocionalmente, lo que sumado a la falta de acompañamiento le terminó jugando en contra, al punto que lidió con el alcoholismo, del que se recuperó hace meses, según le confesó al citado medio.

“Me faltó madurez, acompañamiento”, afirmó sobre su llegada a la Lazio con 18 años. “Llegué solo a Italia, fui a una cultura nueva, un idioma nuevo, me aburría mucho, en ese momento no creía en nadie, sentía que había logrado todo”, expresó.

A esto se le sumaba que llegó a las inferiores del Envigado con 13 años y a los 15 ya estaba jugando partidos como profesional en el club. “En el caso mío siento que me llegaron las cosas demasiado rápido”, reconoció. “Al final el destino la juega en contra, pero son aprendizajes que nos da la vida para superarlas y sabiendo que nunca es tarde para iniciar de nuevo”.

Libis Arenas coincidió con David Ospina durante su proceso como jugador juvenil de la selección Colombia Sub-20 de 2005 que ganó el Campeonato Sudamericano - crédito Colprensa

Libis remarcó en la entrevista la importancia de que los jugadores, y en particular los más jóvenes, tengan un entorno adecuado que les permita desarrollar sus condiciones y alcanzar su máximo potencial, sin olvidar el estar pendiente de los estudios.

“Uno necesita un buen acompañamiento en donde hay que decir las verdades, no aprovecharse, ser fuertes y no dar tanto contentillo porque eso te puede afectar (...) En estos momentos van a aparecer muchas personas que se van a aprovechar de tu éxito y ahí está el error (...) La parte mental hay que trabajarla mucho y saber de donde viene, no creer que con llegar lo logró todo. Llegar es fácil, pero mantenerse es difícil”, señaló.

Sobre este punto, Arenas habló nuevamente desde la experiencia. “Llegué [a la Lazio]creyendo que tenía un rótulo de figura cuando en realidad no lo tenía y el desespero y la inmadurez me jugaron una mala pasada”, manifestó.

Al igual que su amigo Freddy Guarín, la carrera de Libis Arenas estuvo marcada por la vida nocturna, que derivó en problemas con el alcoholismo que el jugador superó - crédito @libisandres_arenas/Instagram

Consciente de que la mentalidad de los jugadores es clave, Arenas fue crítico con lo que describió como conformismo en la sociedad colombiana. “A veces nos mata a los colombianos ese conformismo, creemos que con llegar a la final ya logramos todo. La fanaticada juega en eso porque al colombiano casi no se le exige tanto, ahora se le está exigiendo porque el colombiano ha demostrado que es capaz”, manifestó, remarcando que en tiempos recientes no hace falta jugar en Brasil o Argentina para despertar el interés de los clubes europeos. “No nos tenemos que conformar y eso se tiene que trabajar bastante fuerte la mentalidad de campeón”, recalcó.

Tras superar sus problemas personales, el exfutbolista manifestó que está enfocado en proyectos que buscan evitar que las nuevas generaciones de futbolistas pasen por lo mismo. “Tengo proyectos de realizar una escuela de fútbol, tengo una academia de arqueros, queremos hacer una escuela ambiciosa para formar algo lindo”, señaló.