Nueva polémica en Junior porque no consideran como fracaso la eliminación en cuadrangulares: “Es la palabra de moda”

Junior de Barranquilla se quedó afuera de la final de la Liga BetPlay, dos fechas antes de terminar los cuadrangulares - crédito Colprensa

Junior de Barranquilla terminó antes de lo esperado la pelea por el título de la Liga BetPlay, pues fue eliminado en los cuadrangulares con dos jornadas de anticipación, perdiendo 1-0 ante el Independiente Medellín y llegando a cuatro encuentros en los que no conoce la victoria.

Sin embargo, desde la plantilla de los Tiburones no consideran como un fracaso la eliminación en el campeonato colombiano, al punto de que una de sus figuras mencionó que seguirán peleando en los dos compromisos que quedan, pese a no contar con ninguna opción.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mientras tanto, hay dudas sobre la continuidad de César Farías, el entrenador que ahora será evaluado por la junta directiva para el segundo semestre, pues tuvo un comienzo de temporada pésimo, mejoró a mitad de camino y terminó con las manos vacías, por lo que se escuchan voces que piden su despido en los próximos días.

“Si lo quieren ver como fracaso, lo respeto”

No cabe duda que la eliminación de los rojiblancos fue estrepitosa, ya que se convirtió en el primer club de los cuadrangulares que se queda sin posibilidades, con dos jornadas de anticipación y sin ratificar ese gran momento con el que terminó el Todos contra Todos, siendo tercero con 37 puntos.

En charla con los medios en Medellín, Didier Moreno no aceptó la idea de que Junior de Barranquilla fracasó, al punto de decir que solo es “una palabra de moda” entre los hinchas: “Si ustedes lo quieren ver como fracaso, lo respeto. Nosotros nos levantaremos mañana con la misma ilusión de seguirlo buscando e intentando”.

Didier Moreno es uno de los señalados por la eliminación del Junior en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Pese a sus declaraciones, el volante sí se disculpó con los aficionados: “No hemos podido tener la eficacia, ni ofensiva ni defensa, que nos llevó en el Todos Contra Todos a estar peleando en la parte de arriba. Quedan dos partidos, intentaremos hacer lo mejor posible, sumar esos seis puntos que al final serán importantes para la reclasificación”.

“En el Todos Contra Todos fuimos un equipo sólido defensivamente y tuvimos contundencia para atacar. No tuvimos esa solides ni eficacia en la parte ofensiva. En eso radica que no hayamos conseguido los resultados. Como equipo no estuvimos sólidos ni pudimos defender”, añadió.

En cuatro partidos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, Junior de Barranquilla solo ha sumado un punto de 12 disputados - crédito Colprensa

Sobre la caída 1-0 ante el Medellín, Didier Moreno explicó que “como todo equipo que está abajo en el marcador, nos volcamos al ataque. Teníamos la necesidad de al menos empatar el juego y ellos de defender y lo hicieron bien. No pudimos convertir y al final se llevan los tres puntos”.

“No puedo hablar sobre el futuro”

En rueda de prensa, el técnico César Farías dio la cara por los malos resultados en los cuadrangulares, explicando primero que “los resultados son cerrados, con diferencia de un gol. Nosotros no pudimos ponernos en ventaja, sino en el partido ante América”.

“Recibimos un gol de una pelota larga. Si uno quiere ser finalista no puede cometer ese tipo de errores. Competimos, pero eso no alcanza si no tienes el resultado y si cuando tienes tantas posibilidades y no las metes. El fútbol te cobra y nos cobró con los resultados, lamentablemente”, añadió.

El técnico César Farías se encuentra en la cuerda floja, tras la eliminación del Junior en los cuadrangulares - crédito Colprensa

Sobre lo que pasará con su cargo, el venezolano dejó claro que no está en posición de hablar al respecto: “Yo tengo un contrato, trabajo, me levanto todos los días con las mismas ganas. Gane, empate y pierda siempre estoy ahí trabajando y es a lo que estoy acostumbrado. Mañana me levantaré con la misma iniciativa de querer ganar el partido del domingo y tratar de poder cerrar de la mejor manera, porque no nos podemos entregar.

“Nos golpearon los resultados de los partidos y los errores arbitrales. Tranquilidad porque uno sabe lo que debe hacer. Yo nunca me entrego, eso no existe en mi vocabulario, después esto es fútbol. No puedo hablar sobre el futuro, no me corresponde. Quedamos en deuda con la hinchada”, dijo.