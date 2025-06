Nueva polémica con Jhon Jader Durán en la selección Colombia reveló el periodista Antonio Casale: “Pidió un esquema de seguridad solo para él”

Jhon Jáder Durán salió de la convocatoria de la selección Colombia tras un golpe en la espalda, según informó la Federación Colombiana de Fútbol - crédito Luisa González / REUTERS

Uno de los grandes interrogantes que dejó la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para la selección Colombia frente a Perú y Argentina, fue la salida de Jhon Jáder Durán de la convocatoria de la Tricolor tras el empate ante los peruanos en Barranquilla, el 6 de junio de 2025.

A raíz de este suceso, la prensa deportiva colombiana publicó rumores sobre una pelea interna en el descanso en el partido ante Perú, aunque la Federación Colombiana de Fútbol desmintió los rumores.

Según informó la federación el 7 de junio de 2025, el futbolista salió de la concentración con la selección por una lesión de espalda que lo venía aquejando.

Además. Néstor Lorenzo, técnico de la selección, también negó la versión de la pelea.

En entrevista con el periodista Gustavo Kuffner, del programa Puede pasar, de Dsports Radio Argentina 103.1, aclaró que todo lo que se comentó proviene de rumores infundados de personas que quieren perjudicar a la Tricolor, a los que calfició como “mala leche”.

Este sería el verdadero motivo de la molestia con Jhon Jáder Durán

Jhon Durán se vio envuelto en la polémica por los cuales en la selección Colombia estarían molestos con el futbolista del Al-Nassr - crédito Antena 2 RCN Radio / YouTube

El 12 de junio de 2025, en el programa de En la jugada, de RCN Radio, el director del programa Antonio Casale reveló que en una de las concentraciones para los partidos de Eliminatorias Sudamericanas, Jhon Jáder Durán había pedido un esquema de seguridad solo para él, detallando que toda la información la supo por alguien del hotel en donde se alojaba la Tricolor.

“Hoy lo puedo contar tranquilamente y fue verdad porque no me lo dijo nadie de la Federación, ni nadie de la selección, ni ningún compañero. Paradójicamente lo supe por alguien del hotel de concentración: es que en una convocatoria reciente, que no fue la última, el señor andaba en el lobby pidiendo un esquema de seguridad solo para él, solo para él, solo para él. O sea, él quería que los demás anduvieran por ahí y él con su esquema de seguridad, muy difícil”, explicó.

Esta fue la respuesta de Jhon Jáder Durán tras las polémicas que se generaron

El delantero se refirió a los rumores sobre una hipotética pelea en el camerino - crédito @CarlosAfutbol/X

En declaraciones a la prensa en la zona mixta, tras el empate sin goles ante Perú el 6 de junio de 2025, surgieron versiones periodísticas sobre un supuesto altercado en el vestuario entre Durán, el director técnico Néstor Lorenzo y el capitán James Rodríguez. Consultado al respecto, el delantero respondió de manera directa:

“Dile que tenga la hombría de salir a decir que es mentira”, en referencia a la información que difundió la prensa.

Durante la charla con los medios de comunicación, Durán negó cualquier tipo de conflicto y pidió a los comunicadores que dejaran de propagar rumores infundados.

El futbolista insistió en que dentro del camerino no se produjo ninguna discusión y que los comentarios sobre peleas carecen de fundamento.

“Ninguna, la verdad, nadie habló con nadie adentro, tienen que parar un poco. Está bien decir cosas dentro del campo, pero ya inventar fuera, no me parece que sea lo más adecuado”, expresó Durán.

Además, hizo un llamado a la responsabilidad periodística sobre los rumores infundados sobre la pelea en el camerino.

“El periodista que tuvo el pensamiento o la imagen de decir esto, que tenga la misma claridad para decir que no es verdad, no es bueno acusar a personas que estamos haciendo un trabajo. Nadie quiere empatar, nadie quiere perder, todos quieren ganar, pero tampoco hay que salir a inventar, estamos acá por el país”.

Así quedó Colombia en la tabla de posiciones tras la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas

Argentina: 35 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +19) Ecuador: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Brasil: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Uruguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Paraguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Colombia: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Venezuela: 18 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Bolivia: 17 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -16) Perú: 12 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -11) Chile: 10 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -15)

Nota: en negrilla están las selecciones que clasificarían de forma directa al Mundial, mientras que en cursiva sería el cupo del país que iría al repechaje.