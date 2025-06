La selección Colombia tuvo la “pólvora mojada” ante Perú: pésimo dato sobre disparos al arco

Pese a los ingresos de jugadores como Luis Javier Suárez, la selección Colombia no le hizo daño a Perú en Barranquilla, por las eliminatorias - crédito Luisa González/REUTERS

La crisis deportiva de la selección Colombia parece que aún no toca fondo, pues volvió a ceder puntos en las eliminatorias, esta vez con Perú en un pobre empate sin goles en el estadio Metropolitano de Barranquilla, por la fecha 15 y complicando la clasificación al mundial de 2026.

Sumado a eso, la Tricolor logró un pésimo registro con respecto a su poder goleador en el partido, que quedó mermado por la mala presentación de Jhon Jáder Durán, el poco aporte de James Rodríguez y sin mejora tras los ingresos de Luis Javier Suárez, Marino Hinestroza y Jaminton Campaz.

Un dato a tener en cuenta es la polémica alrededor del delantero de Al Nassr, que no solo realizó uno de sus peores encuentros con la selección Colombia, sino que fue señalado de un escándalo en el camerino del equipo, incomodando a sus compañeros y al mismo entrenador Néstor Lorenzo por una posible pelea.

El poder goleador de Colombia por el suelo

El empate 0-0 dejó a la selección Colombia en una posición incómoda en la tabla, con la posibilidad de tener que disputar el repechaje para clasificar al próximo Mundial, pues Venezuela le respira en la nuca con 18 puntos, a solo tres del combinado cafetero y lo puede alcanzar en la fecha 16.

Actualmente, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo acumula solo dos victorias, tres empates y cinco derrotas en sus últimos diez partidos, una racha que contrasta con el invicto de más de 30 partidos que ostentaba tras la Copa América.

Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia, aceptó que el equipo ha cedido muchos puntos en las eliminatorias, que complicaron su clasificación al mundial - crédito Luisa González/REUTERS

El desempeño en el campo ha sido motivo de críticas, no solo por los resultados sino por la falta de generación de juego ofensivo. En el partido contra Perú, la selección no logró realizar ni un solo remate al arco rival, un hecho que no ocurría desde la eliminatoria rumbo a Rusia 2018, cuando el equipo tampoco remató a portería en un encuentro ante Argentina que terminó 3-0 en contra.

Además, el periodista español Alexis María Martín-Tamayo, conocido en redes sociales como MisterChip destacó en su cuenta de X que se rompió una racha de 97 partidos consecutivos en los que la selección había logrado, al menos, un disparo directo al arco, siendo la última vez en la derrota 3-0 sobre Argentina, en las eliminatorias a Rusia 2018.

La Selección Colombia terminó sin remates al arco ante Perú, un hecho que no se presentaba hace nueve años en el combinado nacional - crédito @2010MisterChip/X

El nuevo escándalo de Jhon Jáder Durán

A la crisis deportiva se suma la controversia generada por la supuesta pelea en el vestuario. De acuerdo con el periodista Paolo Arenas, Jhon Jader Durán habría ingresado al camerino insultando y gesticulando de manera agresiva hacia sus compañeros, lo que habría provocado un ambiente de tensión.

El comunicador relató que Néstor Lorenzo intentó intervenir para calmar la situación, pero el atacante lo habría sujetado de la camiseta y zarandeado. Según la misma versión, jugadores como James Rodríguez y Jefferson Lerma intervinieron rápidamente; el capitán habría terminado en el suelo y el volante logró contenerlo.

Paolo Arenas detalló que hubo tres jugadores involucrados, así como Néstor Lorenzo, en la supuesta pelea tras el final del juego ante Perú - crédito @velezfutbol/X

Otros periodistas también se refirieron al incidente. Carlos Antonio Vélez escribió en sus redes sociales sobre una pelea en el vestuario y criticó el ambiente en el hotel de concentración, aunque no ofreció más detalles. Por su parte, Eduardo Luis, en el canal Win Sports, confirmó la veracidad de los rumores sobre la pelea en el camerino de la selección.

Sobre el tema, Néstor Lorenzo aclaró ante los medios que “no puedo creer que haya tanta mala leche, tanta maldad, inventar cosas inexistentes. No pasó absolutamente nada, el grupo está bien y está fuerte. No jugamos bien, critiquen el juego, nos faltó intensidad y precisión, no pudimos doblegar a un equipo que se defendió bien, pero nada más, no pasó nada; está todo entero en el plantel. Durán salió con un dolor de espalda y no pasó nada más”.

Por su parte, Jhon Jáder Durán respondió en zona mixta, a la salida del estadio Metropolitano, que “siempre digo las cosas como son. No he cambiado nada. Ahora, se viene un partido importante y queremos ir con toda. Hay mucho chisme”.