Polilla da Silva, técnico del América de Cali, se fue en contra de sus hinchas por la asistencia del partido ante Junior: “Es algo que sorprende”

La escasa asistencia de público en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero durante los partidos del América de Cali ha generado desconcierto en el cuerpo técnico, a pesar de los resultados positivos que el equipo ha conseguido tanto en la Liga Betplay como en la Copa Sudamericana.

Por ello, el 5 de junio de 2025, en partido correspondiente a la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales, que se disputó en el Pascual Guerrero, el entrenador uruguayo Jorge da Silva habló sobre el encuentro ante Junior de Barranquilla, y aprovechó el espacio para hablar sobre los pocos hinchas en el estadio.

Qué dijo Polilla da Silva sobre la asistencia de público del América

En la rueda de prensa posterior al partido, se le consultó al técnico uruguayo sobre la asistencia del público al Pascual Guerrero, y allí Polilla se quijó la baja asistencia de hinchas al estadio, y comparó las plazas de Bogotá y Medellín con la de Cali.

“Es algo que sorprende. Tuve la suerte de estar con el club como jugador y era impresionante ver el Pascual a reventar. El equipo ha hecho un muy buen campeonato, un buen torneo internacional. En Cali no perdimos, no sé cual es la razón y me cuesta entender, pero uno ve las plazas de Medellín o Bogotá y sabe lo que significa eso para el rival. Necesitamos que la gente nos acompañe”, expresó.

El trabajo del América de Cali entre la semana: claves para el buen momento Escarlata

'Polilla' Da Silva vive su segunda etapa como entrenador de América de Cali tras ser jugador en los años 80 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Por otra parte, también Polilla da Silva se refirió al trabajo que lleva con su club, y aseguró que la exigencia que tiene dirigir a un grande como el América de Cali, hace que en el día a día, las excusas no seas válidas a la hora de conseguir los resultados.

“Acá no hay excusas, venimos trabajando 4-5 meses pensando en llegar a esta instancia de la mejor manera. Hay compañeros que no han podido estar por una u otra razón, pero eso no iba a ser justificación para no sacar una victoria de acá. Se pudo lograr y esto es un plantel. Hay un equipo base, pero los que están trabajando, esperaron su oportunidad y tenían que responder y lo hicieron de muy buena manera y no sentimos las ausencias”, detalló.

El entrenador reconoció que el gol recibido en los primeros minutos obligó al equipo a reaccionar y ajustar su planteamiento, además de destacar las virtudes del Junior de Barranquilla en el encuentro.

“Fue una victoria sufrida, sabíamos que iba a ser un partido difícil, ese gol que recibimos al minuto nos hizo reaccionar de buena manera. Sabíamos que íbamos a correr riesgos porque Junior es un equipo con mucha transición, pero me encantó lo que hizo el equipo, siempre fue a buscar la victoria”, añadió.

Cuando vuelven a jugar Junior y América

La Mechita venció al Tiburón y se colocó en lo más alto de la tabla de posiciones del cuadrangular A de la Liga BetPlay - crédito Raúl Palacios - El País / Colprensa

América de Cali ahora tendrá que visitar el 7 de junio de 2025 en el estadio Manuel Murillo Toro al Deportes Tolima a partir de las 6:15 p. m. por la fecha 3 de la Liga BetPlay, mientras que Junior recibirá el 8 de junio de 2025 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez a Independiente Medellín también a las 6:15 p .m.

Así quedó el grupo A tras la fecha 2

América de Cali (punto invisible): 4 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Independiente Medellín: 4 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Junior de Barranquilla: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Deportes Tolima: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -2)