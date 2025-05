Duro golpe para la Liga BetPlay: “La Segunda de España es más competitiva que la Primera de Colombia”

La Liga BetPlay ha afrontado en los últimos años problemas para mejorar el rendimiento de los equipos - crédito Colprensa

El fútbol colombiano trata de evolucionar para estar a la altura de las mejores ligas del mundo, pues en los últimos años se demostró el pésimo nivel de los clubes en sus presentaciones en la Copa Libertadores y la Conmebol Sudamericana, en la que no se avanza a una semifinal desde 2018.

La cosa es peor porque un jugador cafetero afirmó que la segunda división de España tiene un rendimiento superior a la de la Liga BetPlay, cuenta con mejores condiciones para los deportistas y los clubes, además de mucha organización en la temporada para definir al campeón y ascendidos.

Cabe recordar que una de las propuestas del presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, es que se reduzca la cantidad de clubes en la primera categoría colombiana, pasando de 20 a 18, como se manejó entre 2002 y 2024, para reducir el calendario, darle más descanso a los equipos y que el fútbol sea más vistozo.

“La segunda puede ser más competitiva que otras ligas europeas”

Muchos jugadores colombianos, ante las pocas posibilidades de tener éxito a nivel local, buscan suerte en el exterior y muy pocos cuentan con las condiciones para probarse en Europa, donde algunos se establecieron con su carrera y triunfaron, en especial en España.

Luis Javier Suárez fue uno de ellos, que aseguró que la Liga BetPlay no se compara en nada con la segunda división de España, conocida como LaLiga 2, en la que es el goleador del Almería, con 27 anotaciones y acercándose a los playoffs del ascenso, en la que cuatro equipos pelean por uno de los tres tiquetes.

Luis Suárez es el goleador del UD Almería en la segunda división de España, que quiere el ascenso y volver a la selección Colombia - crédito UD Almería

“Si, estoy de acuerdo (es más fuerte la Segunda en España que la Liga). A lo mejor a mucha gente no le parecerá, pero la Segunda división puede ser más competitiva que incluso muchas otras ligas de Primera europeas. Si te fijas, aquí del sexto al primero hay muy pocos puntos en todo el año”, dijo el delantero a El VBar Caracol.

El atacante explicó que no solo es el presupuesto de los clubes en LaLiga 2, sino el esfuerzo para quedar entre los seis primeros, pues los dos líderes van directo a la máxima categoría, cuatro a playoffs y los tres últimos bajan a la tercera división, conocida como la Primera Federativa.

La Liga BetPlay ha sido criticada por su formato de disputa, con cuadrangulares y 20 fechas que dejan a un equipo con más de 50 partidos al año - crédito Colprensa

“En el tema del descenso lo normal es que con 40 o 45 puntos te estés salvando y esta categoría este año tiene que hacer 50 o 55 puntos para salvarse. Es una competición muy bonita para jugar, obviamente todo el mundo quiere estar en Primera, incluso yo, pero cuando se tiene que jugar hay que ponerte a trabajar porque no es nada fácil”, añadió.

“Nunca he jugado en Primera en Colombia”

Luis Javier Suárez es recordado en Europa porque pasó por equipos como el Sporting de Gijón y el Marsella de Francia, actualmente destaca con el Almería, al que llegó en 2023 y sufrió el descenso en 2024, pero sueña con volver a la máxima categoría de España y ve cerca el objetivo.

“Nos jugamos un partido muy importante el domingo, ganando nos aseguramos jugar ese play-off de ascenso y la verdad que hay que dejar el alma para conseguir el objetivo principal que es volver a Primera”, mencionó el delantero al medio radial.

Así va LaLiga 2, a falta de dos jornadas para terminar la temporada, con el Almería muy cerca de los playoffs del ascenso - crédito LaLiga

Sobre su temporada, que es una de las mejores en su carrera, Suárez explicó que la razón es porque “cambiamos la mentalidad, el estar más maduro y tranquilo. La experiencia te lleva a eso en diferentes facetas del juego, lo típico no querer reventar siempre el balón, que parece fácil, pero dentro del campo se complica un poco. Eso lo va dando los años, la madurez futbolística y mental que me tienen ahorita marcando goles en Colombia”.

Finalmente, el delantero de Almería no descartó jugar en la Liga BetPlay, pese a que no se compara con el fútbol español: “En un futuro muy lejano porque no sabemos que nos deparará. Nunca he jugado en Primera en Colombia y si se da la oportunidad me encantaría”.