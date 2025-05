América de Cali se quedaría sin técnico: Jorge “Polilla” da Silva ni siquiera se salvaría con la Copa Sudamericana

Pese a la buena campaña en 2025, el técnico Jorge "Polilla" Da Silva estaría al borde del despido en el América de Cali - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El América de Cali se prepara para una semana llena de complicaciones, que empezará con el duelo frente al Independiente Medellín el 25 de mayo, por la fecha 20 de la Liga BetPlay, y la última fecha de la Copa Sudamericana ante Racing de Uruguay, el martes 27 del mismo mes.

Jorge “Polilla” da Silva, técnico del rojo, sufrirá toda la presión por buenos resultados en ambos encuentros, debido a que se reveló que no seguiría en el club si no es campeón, pues su puesto depende de las victorias y cómo termine el torneo colombiano, más allá de lo que pase en el certamen internacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Pese a eso, el entrenador se encuentra tranquilo y preparado para los próximos encuentros, que contarán con una diferencia de dos días, por el Sudamericano Femenino Sub-20 en Cali y un concierto en Bogotá.

“A los técnicos los sostienen los resultados”

Con Juan Fernando Quintero a la cabeza, el equipo vallecaucano realiza una de sus mejores campañas de los últimos años, siendo líder actual con 36 puntos, a un paso de asegurar la ventaja deportiva para los cuadrangulares y peleando para superar la fase de grupos en la Copa Sudamericana.

Sin embargo, Tulio Gómez dejó claro que sacará a Jorge “Polilla” da Silva si no es campeón de la Liga BetPlay, luego de una charla en el programa Deportes Sin Tapujos: “El contrato de Polilla termina en junio y a los técnicos los sostienen los resultados y debemos salir campeones”.

Jorge 'Polilla' Da Silva se despediría del América porque no le renovarían el contrato en junio - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Además, el máximo accionista del América lanzó una pulla al entrenador uruguayo por la actuación del rojo a nivel internacional, en la que solo ha ganado uno de sus cinco partidos, el resto fueron empates y, por ahora, estaría eliminado: “Nosotros deberíamos hoy estar peleando primer Lugar en Sudamericana”.

De otro lado, Tulio Gómez, en charla con Zona Libre de Humo, se refirió al contrato de Da Silva, mencionando primero que solo conversaría con otro técnico si despide al primero: “¿Qué sostiene a un DT? Los resultados, nosotros estamos contentos con Polilla, hablar con otra persona sería una falta de respeto”.

Tulio Gómez reveló que, por ahora, no hay avances para renovar al técnico Jorge "Polilla" Da Silva - crédito Jesús Aviles/Infobae Colombia

“Es algo lógico que si nosotros no hemos renovado al ‘Polilla’, mire otras ofertas. A mí me encanta”, afirmó el empresario, que destacó un detalle del timonel: “Le está dando la oportunidad a los canteranos y eso nos ha gustado y como profesional y como hincha quiere quedar campeón”.

“Estoy muy tranquilo, me queda el último mes de contrato”

Por su parte, el entrenador Jorge da Silva se refirió al tema de su contrato, al que le queda un poco más de un mes y todo dependería de lo que pase en la Liga BetPlay, además de su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, para que sea renovado.

“De América nadie se ha acercado a hablar conmigo de una posible renovación. Ya me están sondeando de otros lugares, pero por respeto al club no voy a hablar con nadie hasta el momento”, fueron las palabras del timonel uruguayo a los medios de comunicación.

América de Cali va líder de la Liga BetPlay con 36 puntos gracias al trabajo del técnico Jorge "Polilla" Da Silva - crédito David Jaramillo/Colprensa

El “Polilla” añadió, “estoy muy tranquilo, me queda el último mes de contrato, me siento muy feliz en Cali, quiero terminar de la mejor manera. Hemos tratado de que América fuera competitivo y me queda la tranquilidad de que el equipo sí lo hizo”.

Por otro lado, el uruguayo admitió que “están apareciendo algunas ofertas muy interesantes y eso es un tema que debo manejar con mi familia, pero no tengo ningún apuro”, además de que su puesto sí está en riesgo si no gana. “El fútbol es muy cambiante, si sos campeón vas a ser mejor que Guardiola, si te va mal me acompañan hasta el aeropuerto para que me vaya”, dijo.