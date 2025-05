Álvaro Montero mostró su deseo de ser el portero titular de la selección Colombia: “Tenemos que trabajar mucho”

El portero de Millonarios mostró su ilusión con la oportunidad en la Tricolor, aunque siendo cauto por el tema, así como habló de la polémica sanción en la Liga BetPlay - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Una de las posiciones en la selección Colombia que ha generado mucho debate es en la portería, debido a que Camilo Vargas, que venía siendo el titular desde 2023, se rumora que se perdería los partidos en junio contra Argentina y Perú por una operación de rodilla.

Ante esa situación, el portero Álvaro Montero se perfila para ser titular en las clasificatorias, debido a su experiencia, ser habitual en las convocatorias y el buen momento con Millonarios en 2025, en el que lleva ocho de los últimos nueve partidos sin recibir gol en la Liga BetPlay.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Sin embargo, esa decisión quedará en manos del técnico Néstor Lorenzo, que aún no quiere descartar por completo a Vargas y también tiene como segunda opción a David Ospina, el veterano arquero de Atlético Nacional y que era el inicialista hasta 2022, cuando una fractura en Al Nassr lo sacó de la posición.

“Hay que dar la mejor de las energías”

Aunque aún no se quiere dejar afuera a Vargas, hasta que el cuerpo médico lo evalúe y decida si está en condiciones para entrar a la convocatoria, desde hace semanas que se debate sobre quién tomará no solo el puesto del portero de Atlas, sino la titularidad en la Tricolor.

Durante una charla con los medios, Álvaro Montero respondió a la posibilidad de ser el guardameta de la selección Colombia ante Perú y Argentina, como el reemplazo de Vargas y aprovechando que está en excelente forma por sus recientes encuentros con Millonarios.

Álvaro Montero ha sido uno de los jugadores más habituales en las convocatorias de la selección Colombia con el técnico Néstor Lorenzo - crédito Federación Colombiana de Fútbol

“Tenemos que trabajar mucho. Cuando estamos en la selección hay que dar la mejor de las energías, la mejor vibra. Independientemente del que juegue, hay que estar ahí”, fue lo que dijo el guajiro, esperando que se le entregue la posibilidad de defender la portería Tricolor.

Desde 2019 Álvaro Montero hace parte de la selección Colombia, atajó ocho partidos y en siete de ellos mantuvo su arco en cero, recibiendo solo una anotación, que fue en el empate 2-2 con Uruguay por eliminatorias en Barranquilla, y su última actuación fue en el empate sin goles con Ecuador en Quito, el 18 de octubre de 2023.

Álvaro Montero en acción durante el partido de Ecuador y Colombia en Quito, por la cuarta fecha de las eliminatorias y que terminó 0-0 - crédito Rodrigo BUENDÍA / AFP

Por otro lado, con Millonarios jugó 19 de los 20 partidos que van del primer semestre de 2025, con 11 encuentros en los que no recibió gol y 13 anotaciones, aunque ahora pagará una de sus dos fechas de sanción en el compromiso frente a Boyacá Chicó, el domingo 25 de mayo.

“Si tiran las monedas y no sirven, pues a mí sí”

Dejando a un lado el tema de la selección Colombia, el portero de Millonarios se refirió a la polémica por su sanción de dos partidos suspendido por lo ocurrido en el empate 2-2 contra Once Caldas en Manizales, donde lo castigaron por levantar unas monedas que le lanzaron desde la tribuna y tener un cruce con un policía que lo quería retirar de la cancha.

“Eso es lo que yo soy, no lo puedo cambiar. ¿Sí me entiendes? Si tiran las monedas y no sirven, pues a mí sí me sirven. Es lo único que puedo decir", afirmó el guajiro, por las críticas debido a su actitud durante el encuentro, que incluso Dayro Moreno le reclamó.

Álvaro Montero recogió las monedas que le lanzaron los hinchas del Once Caldas al finalizar el partido - crédito Colprensa

Montero dejó claro que no quería provocar a los aficionados en Manizales y que fue exagerada la sanción por lo que hizo: “Pero fue sin ninguna mala intención ni por un momento hice ningún gesto ni nada. Simplemente, fui a recoger las monedas porque eran de mil pesos la mayoría y no me dejaron”.