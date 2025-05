Entrenador de Santa Fe denunció presunto acto de xenofobia por parte de jueza central en la Liga Femenina

Omar Ramírez es entrenador de Independiente Santa Fe desde 2022, siendo campeón con el plantel femenino en 2023 - crédito Colprensa y Dimayor

El partido entre Independiente Santa Fe y Fortaleza, correspondiente a la Liga Femenina BetPlay 2025, terminó con una contundente victoria de 6-1 a favor del equipo cardenal, consolidándolo como líder del torneo tras 11 fechas.

Sin embargo, el resultado deportivo quedó opacado por un incidente que ha generado controversia en el fútbol femenino colombiano. El técnico de Santa Fe, Omar Ramírez, denunció un presunto acto de xenofobia por parte de la árbitra central del encuentro, Luisa Fernanda Martínez.

El hecho ocurrió al término del primer tiempo, cuando Martínez se dirigió al banco técnico de Santa Fe para mostrarle una tarjeta amarilla al entrenador. El estratega venezolano, visiblemente molesto, protagonizó un intercambio verbal con la árbitra, lo que posteriormente llevó a una denuncia pública por parte del técnico en la rueda de prensa.

Según detalló Ramírez, aunque reconoció haber sido grosero durante el altercado, también acusó a la jueza central de haber hecho comentarios despectivos relacionados con su nacionalidad.

“Hubo un inconveniente con la árbitra. Asumo, y lo hago públicamente, porque me gusta asumir mis cosas. Fui grosero con ella, son cosas del fútbol también, y le pido disculpas. Pero donde ella me hubiera sacado la amarilla, y viene y me dice que soy un grosero, que por eso me la saca, el que queda mal soy yo por ser patán”, inició el descargo de Omar Ramírez

Sin embargo, el técnico añadió que la situación escaló cuando, Martínez hizo un comentario que consideró ofensivo hacia su origen venezolano. “Pero ella ataca mi nacionalidad, no lo veo tan chévere. Esto tampoco me afecta tanto, al final yo estoy acostumbrado a cosas peores. Pero ella, sabiendo lo que ha sufrido el gentilicio venezolano, lo que ha sufrido un país que viene sufriendo…”, afirmó.