Miguel Ángel Borja habría traicionado a Marcelo Gallardo en River: “No está muy a gusto porque tenía la palabra del Colibrí”

Las cosas para Miguel Ángel Borja no han salido como lo esperaba, debido a que en la temporada 2025 ha rotado entre la titularidad y la suplencia bajo el mando de Marcelo Gallardo en River, al punto de que parece cerca el final del ciclo del Colibrí como goleador de la Banda Cruzada.

Esa situación tendría un nuevo capítulo porque Borja habría disgustado al entrenador de River Plate, debido a un posible acuerdo que había entre las partes para la campaña actual en la Copa Libertadores, Liga Profesional, Copa Argentina y el Mundial de Clubes, este último a comenzar el 14 de junio.

Las próximas semanas se sabrá cómo se resuelve el problema, pues primero el club quiere definir su cupo a octavos en la Libertadores, lo que pase en el torneo Apertura y la plantilla para la Copa del Mundo, el objetivo más importante del Millonario en la temporada.

“Gallardo no está muy a gusto”

No cabe duda que una cosa era la etapa de Borja con Martín Demichellis y otra con Marcelo Gallardo, debido a que con el primero era goleador y clave para ganar la Liga Profesional en 2023, pero todo cambió con la llegada del Muñeco porque perdió la continuidad.

Según el medio Soy del Millo, especializado en información sobre River, “los últimos meses de Miguel Borja no vienen siendo para nada buenos y para colmo está más que claro que en la cabeza de Marcelo Gallardo el titular en el centro del ataque será Sebastián Driussi, más aún ahora que se le abrió el arco y que además se involucra en la generación de jugadas bajando a la zona de gestación que es algo que el Colibrí no puede hacer”.

De hecho, el periodista Esteban Edul, de ESPN, mencionó que “Borja siente que si no hace goles no juega más”, a lo que el portal web añadió que “esto comenzó a dar una pista del futuro del delantero. Sabe que hoy no es titular y que además River está negociando para sumar un delantero más en el próximo mercado de pases. Es por eso que si bien parecía que se iba a quedar todo el año, ahora ya habló con su representante para que le busque ofertas en junio”.

Al Rayyan de Qatar buscaría a Miguel Ángel Borja, según el periodista César Luis Merlo, un tema con el que “Gallardo no está muy a gusto, ya que tenía la palabra del Colibrí de quedarse hasta fin de año. Sin embargo, el delantero comenzó a explorar sus posibilidades y considera que en el escenario actual lo mejor es marcharse, por lo que ahora River no deberá buscar uno sino dos delanteros”.

La cláusula de rescisión

El mismo medio argentino explicó antes que existen razones por las que Borja ya no tendría espacio en River, empezando por un punto especial en su contrato: “Se supo que antes de que finalizara el 2024 su cláusula de rescisión bajaría a un monto bastante llamativo de 4 millones de dólares”

“Entonces, fue un indicio para poner en jaque su futuro y establecer el camino para que Borja deje River. Rápidamente, empezaron a aparecer distintos intereses desde la MLS y de algunos destinos exóticos de Arabia”, añadió el portal web, pero que de la nada cambió la situación en ese momento pues el colombiano quiso quedarse en el Millonario.

“Pero, nuevamente, los rumores de una partida nacen en el Millonario. Y dio un giro rotundo. ‘Hay un acuerdo verbal de Al-Rayyan de Qatar por Miguel Borja para ejecutar su cláusula de salida’, expresó el periodista César Luis Merlo hace algunos días. Es decir que en junio daría el gran golpe si todo se oficializa. ¿Se termina su paso en River?“, añadió.