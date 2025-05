Más problemas para James Rodríguez con León: volvería a las lesiones y arriesgando el partido con Cruz Azul

James Rodríguez no jugará la ida de la liguilla en México con León, por su expulsión en el partido frente a Monterrey - crédito Club León

El club León sigue en preparación para empezar con pie derecho la liguilla en el torneo Clausura 2025, en el que arrancará frente a Cruz Azul, que hace poco clasificó a la final de la Copa de Campeones de la Concacaf, por lo que viene tanto en alza como con mucho desgaste.

Sin embargo, en el cuadro de los Panzas Verdes hay preocupación por James Rodríguez, debido a que una vez más lo acechan los fantasmas de las lesiones, que en sus anteriores clubes lo afectaron mucho y provocaron que se perdiera varios encuentros, que también fue una de las razones para su constante cambio de equipo entre 2019 y 2024.

El caso se suma a que el volante colombiano no hará parte de la lista de jugadores que enfrentarán en la ida a Cruz Azul en los cuartos de final, a jugarse en el Nou Camp y con fecha por confirmar, debido a que pagará su fecha de sanción por la expulsión ante Monterrey, en la derrota 2-0 de la fecha 17.

Nuevo problema para James Rodríguez

La experiencia del cafetero en México iba bien hasta marzo, cuando comenzó la crisis por la descalificación del Mundial de Clubes porque el equipo verde violó la norma de multipropiedad, que le dio un golpe duro a la campaña invicta de 10 fechas y pasó a solo un triunfo en los últimos siete partidos.

La cuenta Territorio Esmeralda, en la red social X, mencionó que James Rodríguez sufrió una lesión durante las prácticas de León, lo que abrió debate sobre la condición física del volante para lo que queda del primer semestre, pues se necesita en el mejor estado porque sigue el camino al título.

James Rodríguez tuvo una lesión leve que, por ahora, lo dejará fuera de las canchas, pero sin arriesgar su participación con León en cuartos de la Liga MX - crédito @Terr_Esmeralda/X

Según el medio partidario, el volante colombiano “tuvo una ligera torcedura de tobillo el día de ayer en los entrenamientos. Por ese motivo, y solo por precaución, no participó en el partido amistoso ante Tapatío”, que fue el 2 de mayo y era preparatorio para los cuartos de final.

Por fortuna para León, “el 10 de la Fiera tendrá más descanso que sus compañeros, debido a la expulsión sufrida ante Monterrey, por lo que no habría problemas para que llegue a la vuelta", en la que ya estará disponible porque pagó la expulsión y le daría el tiempo de recuperación suficiente.

James Rodríguez sigue entrenando con León, a la espera del arranque de la liguilla en la Liga MX y lo que pase con el cupo en el Mundial de Clubes - crédito Club León

De esta manera, se espera la evolución del cafetero para que llegue en las mejores condiciones al compromiso en el estadio Universitario, en Ciudad de México, en el que León espera dar el golpe al eliminar a uno de los candidatos al título y volver a demostrar que sí puede ser campeón.

“Con James hizo lo que hubiese hecho yo”

José Miguel Polo, recordado exjugador del Getafe, sorprendió a los aficionados colombianos al darle la razón al técnico de Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, por dejar en la banca a James Rodríguez durante su paso por el club entre septiembre de 2024 y enero de 2025, en el que solo jugó siete partidos.

James Rodríguez, con una cara de molestia con Íñigo Pérez por dejarlo de suplente en un partido del Rayo Vallecano ante Las Palmas - crédito @CrazySportTv/X

Según el exfutbolista, tampoco estaba de acuerdo en que el colombiano no colaborara con labores defensivas en el conjunto español: “Iñigo me parece un tipo con personalidad. Con James hizo lo que hubiese hecho yo. Si tú no corres y no presionas, no juegas. Te llames como te llames".

Incluso el exjugador recordó un momento similar con un antiguo deportista al que le debió llamar la atención por un cobro de penal: “Yo a Manolito Alfaro le paré los pies un día porque le quiso quitar un penalti a Patri, que era nuestro lanzador habitual”.