Reconocido ‘streamer’ argentino vio partido del fútbol colombiano y quedó sorprendido: “Hay un equipo serio en Colombia”

Andrey Estupiñan celebra el gol de la victoria del Deportivo Cali contra Atlético Nacional - crédito Deportivo Cali

Deportivo Cali logró una victoria clave por la mínima diferencia ante Atlético Nacional en la jornada 15 de la Liga Betplay.

El triunfo, logrado con un gol de Andrey Estupiñán, permite al equipo vallecaucano alcanzar la zona de clasificación entre los ocho mejores de la liga.

El partido fue seguido por el streamer argentino La Cobra, junto a la creadora de contenido colombiana Meli, reconocida por ser hincha de Atlético Nacional, aprovechando la visita de la influencer a Argentina. En el stream del domingo 20, Lautaro se mostró sorprendido con el resultado.

El streamer argentino reaccionó al clásico de verdes entre Deportivo Cali y Atlético Nacional - crédito La Cobra

“¿Qué pasó con el supuesto más grande de Colombia? (...) Claramente yo me di cuenta, esto no quiero pelear y no quiero generar discordia, que hay un equipo serio en Colombia y se llama Deportivo Cali. Lo vi hoy, no me lo contaron", dijo el argentino tras la victoria del equipo azucarero con algo de sarcasmo para molestar a su invitada.

Así fue la victoria del Deportivo Cali contra Atlético Nacional

Desde el inicio del partido, las emociones no se hicieron esperar. Apenas en el primer minuto, Yulián Gómez avisó al visitante con un remate, y tan solo segundos después, Andrey Estupiñán aprovechó un error en el despeje de Juan José Arias para definir con una vaselina tras un pase largo de Jarlan Barrera. El gol temprano, al minuto 2, fue un golpe a la moral del visitante, que no logró reponerse con claridad en el primer tiempo.

Así fue el tifo de los hinchas del Deportivo Cali en el partido contra Atlético Nacional - crédito Deportivo Cali

Nacional intentó reaccionar, pero no logró concretar sus opciones. En el minuto 26, Jarlan Barrera ejecutó un tiro libre que obligó a David Ospina a volar para despejar. Atlético Nacional, por su parte, tuvo una tímida aproximación con un centro de Andrés Sarmiento que no culminó en gol debido a la sutileza de Edwin Cardona, cuyo remate salió por encima del travesaño.

La presión de Nacional aumentó en la segunda mitad. A medida que avanzaba el reloj, el equipo dirigido por Javier Gandolfi se volcaba más al ataque, buscando el empate. La jugada más clara llegó cuando William Tesillo conectó un cabezazo que fue desviado por Alejandro Rodríguez, quien tuvo una gran intervención al enviarla por encima del travesaño.

En tiempo agregado, Tesillo volvió a tener una oportunidad en el área, pero una mano salvadora de Rodríguez evitó que el Verdolaga consiguiera el gol de la igualdad.

El cuadro Azucarero ahora prepará su partido contra América de Cali, duelo clave por la permanencia entre los ocho mejores y de vital importancia al ser el clásico del Valle del Cauca. Entretanto, Atlético Nacional emprendió su viaje a Brasil para el partido contra Esporte Club Bahia, en la fecha 3 de la Copa Libertadores 2025. Por Liga, el próximo rival del verde de Antioquia será ante Deportivo Pasto en la fecha 16 del campeonato.

Así van Cali y Nacional en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2025

Marino Hinestroza es el jugador más desequilibrante de Atlético Nacional en la temporada 2025 - crédito Atlético Nacional

Junior FC: 30 puntos / +10 diferencia de gol / 15 partidos jugados Atlético Nacional: 28 puntos / +14 diferencia de gol / 15 partidos jugados Independiente Medellín: 27 puntos / +11 diferencia de gol / 14 partidos jugados Millonarios FC: 27 puntos / +8 diferencia de gol / 15 partidos jugados América de Cali: 26 puntos / +10 diferencia de gol / 15 partidos jugados Independiente Santa Fe: 23 puntos / +6 diferencia de gol / 15 partidos jugados Deportes Tolima: 23 puntos / +6 diferencia de gol / 14 partidos jugados Deportivo Cali: 23 puntos / +4 diferencia de gol / 15 partidos jugados