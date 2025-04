Sergio Goycochea reveló detalles de los partidos que jugó con narcos colombianos: “Como para volver cada semana”

El guardameta jugó en Colombia antes del mundial de 1990 - crédito @tribuna.de.fuego/TikTok

Antes de ser uno de los arqueros más reconocidos en Argentina, Sergio Goycochea tuvo un paso entre 1988 y 1990 en Colombia, en donde jugó para Millonarios, club de la capital cafetera, pero el arquero ha hablado en pocas ocasiones sobre su experiencia en el Embajador.

Es por ello que en redes sociales recordaron una entrevista para Apertura, en la que Goycochea habló, sin entregar nombres, de una de las situaciones más incómodas que tuvo que vivir en su carrera, precisamente en Colombia.

La anécdota fue expuesta porque el periodista le preguntó por la ocasión en la que más había observado dinero junto, puesto que habitualmente se afirma que todos los futbolistas son millonarios.

“Es jodido, la voy a contar sin nombres porque es difícil. Vamos a suponer que era el fanático de un equipo, muy fanático, pero no podía salir muchos lugares públicos. Me invitó un día a jugar en su casa que quedaba en una montaña”, indicó el argentino.

Sergio Goycochea fue jugador de Millonarios - crédito @millosfcoficial/Instagram

Al seguir con la anécdota, Goycochea indicó que no tenía conocimiento de las personas con las que estaba, puesto que recién había llegado a ese nuevo equipo.

“Todo fue espectacular, su cancha, su vestuario, su casa, al lado una casa para sus caballos. Terminamos de jugar, metió 26 goles porque era el dueño de la casa, me tocan el hombro y me dice que hay alguien que me quiere saludar. Yo era figura nueva en ese club”.

Por último, reveló que recibió una gran suma de dinero por parte del propietario de la casa, del que no quiso profundizar más.

“Ingreso al cuarto y había un señor con una gran cantidad de estos (fajos de billetes), hasta arriba. Estaba tapado, pero vestido de blanco, me paso algo y me dijo «gracias por venir a jugar este picado conmigo», era mucho, como para yo decir que viniéramos a jugar uno por semana”.

El argentino fue una de las figuras del mundial de Italia 1990 - crédito Reuters

No es la primeva vez que Goycochea habla sobre su paso por Colombia, puesto que en diálogo con Telefe ya había contado la misma historia, pero en las dos ocasiones evitó exponer el nombre de la persona que lo invitó.

“El fútbol y las situaciones del mundo me han puesto en lugares… El día que vi mucha plata junta fue en Colombia, fui a jugar en la casa de montaña de un señor. Estábamos en la merienda y me llevaron a un escritorio donde estaba este señor. Nos llevaban de a uno hasta ahí. Había mucho dinero arriba de la mesa, dólares. Sacó una cantidad, me la dio”

Además de ese partido, Goycochea recordó con tristeza que durante su paso por Colombia se registró el asesinato de un árbitro, lo que provocó que la Federación Colombiana de Fútbol cancelara el torneo de 1989.

“Ese año mataron a un árbitro. Yo llegué sin jugar al Mundial de Italia porque se había suspendido el campeonato de Colombia. Un juez de línea se pasó de vivo en algunos fallos y cuando salió del hotel le pegaron nueve tiros”.

El argentino jugó dos años en Colombia - crédito Montaje Infobae (iStock/X)

Aunque Goycochea negó que se tratara de Pablo Escobar, al ser cuestionado sobre si el misterioso hombre era Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, el exguardameta prefirió guardar silencio.

Cabe recordar que en los 80 se registró una intervención de los principales narcos de la época en varios equipos de fútbol, lo que fue confirmado años más tarde, tras la caída de la mayoría de ellos. Entre los casos más recordados están el de Pablo Escobar con Atlético Nacional, el “Mexicano” con Millonarios y los hermanos Rodríguez Orejuela con América de Cali.