Carlos Antonio Vélez le tiró duro a Atlético Nacional tras sufrir su goleada en Brasil y destacó la victoria de Atlético Bucaramanga en la Copa Libertadores: “Así es la vida”

El 10 de abril de 2025, Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional tuvieron sus salidas en condición de visitante por la Copa Libertadores de América, pero los equipos dejaron contrastes diferentes.

Por los lados del cuadro verdolaga cayó por 3-0 frente al Internacional de Porto Alegre en el estadio Beira Río, partido en el que Marino Hinestroza salió expulsado al minuto 70 por una fuerte entrada a Vitinho.

Mientras que Atlético Bucaramanga venció a Racing Club de Avellaneda, vigente campeón de la Copa Sudamericana, convirtiéndose en el primer equipo colombiano que derrota a la “Academia” en territorio argentino.

Es por esta razón que Carlos Antonio Vélez habló sobre el rendimiento del cuadro Verdolaga en Brasil y destacó la victoria de Atlético Bucaramanga en Copa Libertadores.

El concepto sobre Atlético Nacional

En primer lugar, Carlos Antonio Vélez se refirió a que el “Rey de Copas de Colombia” tuvo un rendimiento destacado durante la primera mitad y en el comienzo del segundo tiempo, pero resaltó que el cuadro antioqueño bajó su rendimiento.

“Atlético Nacional controló, controló el partido 50 minutos. Muy al estilo copa, hizo un relativo control de partido, no control de pelota, control de partido, llevaba bien el timing... hasta que arrancando el segundo tiempo como que el mensaje de ellos llegó, el mensaje de Gandolfi no y de entradita ya empezaron las vicisitudes. Y esa espalda de Nacional en el costado izquierdo es terrible", mencionó.

Y también cuestionó la presencia del defensor uruguayo Camilo Cándido en Nacional, mencionando que el futbolista tiene muchas falencias en su puesto como defensor, además mencionó que David Ospina no es un portero de garantía para atajar en los tiros penales.

“Yo todavía no entiendo por qué Nacional trae un jugador del exterior a esa posición cuando tenemos mejores en Colombia y el club tiene una cantera enorme. No sé, algún negocio habrá. Y Ospina no es garantía en los lanzamientos desde el punto penal. Nunca lo fue, ¿ah? Nunca lo fue, eso no es nuevo. No es que en este caso se tiró para el lado contrario, no, siempre. Tesillo llegó ahí, no pudo. Penal, claro que fue penal. Él toca la pelota, pero antes desequilibra con la rodilla y eso es falta, revisada, bien cobrada. Ospina no es garantía en los lanzamientos desde el punto penal. Nunca lo fue".

Y ratificó su argumento sobre David Ospina no es un portero que ataja tiros desde el punto penal, recordando el momento en donde la selección Colombia enfrentó a Inglaterra en la Copa del Mundo de Rusia, recordando que en ese momento, el arquero no analizó los tiros penales frente a los europeos.

“Incluso en el Mundial de Rusia, si no estoy mal, alguien nos contó que ni siquiera se habían estudiado los lanzamientos desde el punto penal. Eso que llevan los arqueros que eso no lo habían estudiado el entrenador de arqueros de selección para nada. No existe. Y Ospina pues tampoco está muy inquieto en el tema. A veces tapa uno que otro, pero normalmente no es un atacador de penales”.

Además volvió a aprovechar para criticar a Camilo Cándido que fue uno de los que generó la falta para el tiro penal en el tercer gol de Atlético Nacional

“Y el segundo penal, es un penal estúpido, tonto, ingenuo, un empujón absurdo, claro que es falta. Pero ganando la raya por derecha y la espalda de Cándido, que Cándido fue, le ganaron a Nacional el partido en el segundo tiempo”, añadió.

Y mencionó que a partir del segundo gol de Internacional de Porto Alegre y la expulsión de Marino Hinestroza, Nacional no tuvo reacción en el encuentro.

“Poder de reacción ninguno, se queda con 10. Marino es la suya. Hinestroza muy bien ofensivamente, aunque por ahí una o dos se se dieron perfectamente manejar de otra manera, no se hizo, pero sí, es insidioso, peligroso, ofensivo, hace daño. A mí no me gustó para nada el Atlético Nacional del segundo tiempo, un equipo que se fue desmoronando, ese control que había tenido en el primer tiempo, pero sobre todo las grietas cantadas a espalda del lateral izquierdo, que es una hecho repetido, pero que ahora el adversario cobró”, analizó.

Y finalmente mencionó que Nacional tiene tiempo para corregir sus errores en los cuatro partidos restantes que quedan por Copa Libertadores.

“Claro, afortunadamente este es juego largo porque hay partidos de ida y vuelta y Nacional tendrá oportunidad de recuperarse. Teníamos más fe en Nacional que en Bucaramanga y fue el contrario. Así es la vida”, finalizó.

El concepto sobre la victoria de Atlético Bucaramanga

Y por otra parte, destacó el buen partido del cuadro “Leopardo”, en donde mencionó que le gusta como juega el equipo dirigido por Leonel Álvarez.

“Bueno, anoche todos pensábamos que Bucaramanga iba a pasar las canutas y que Nacional encopetado le iba a plantar cara al Inter. Todo lo contrario. Bucaramanga hizo un partido serio. Qué bueno es ver jugar ese equipo así”, analizó.

Y destacó la labor que tuvo Aldair Quintana, portero del cuadro Leopardo, además de mencionar que el equipo de Leonel Álvarez es un equipo que trabaja de forma seria muchos aspectos del juego.

“Tenía la costumbre de meterse debajo de los palos y así ganó un título. Llega Florentín, quiere darles otros registros, no puede porque al final la pelota no entra, Leonel retoma y arma una estructura que ya empieza a dar frutos, un equipo con personalidad, serio, que trabaja ante todo, elaboración lo sabe hacer, contraataques lo sabe hacer, defensa ordenada la sabe hacer, tiene un arquero que antes y ahora da garantías, tuvo cinco paradas de gol, claro que también el chileno Gabriel Arias de Racing tuvo cuatro paradas de gol. La más difícil de Quintana fue esa de salida de tiro de esquina cabezazo hacia atrás. Creo que fue muy difícil y la del segundo tiempo abajo a la raíz del primer palo. Pero es un equipo que se ve, ¿no?“, subrayó.

Y mencionó que es un equipo que tiene muchas virtudes a nivel táctico comenzando por la labor de Fabián Sambueza en el mediocampo y el sacrificio de Luciano Pons en Ataque.

“Con posibilidad de manejo el 4-4 le viene muy bien basado en un 4-2 con un doble pivote, rápida salida por banda, libertad de movimiento de Sambueza que llega y se junta con Pons, que se mueve en todo el frente de ataque. Estás haciendo doblajes por fuera. Es un equipo que tiene ya registros varios y le ganó muy bien a Racing. Racing como dice Olé hoy es un electrocardiograma”, comentó.

Y finalmente subrayó como tituló la prensa deportiva de Argentina el triunfo del “Leopardo”

“Y así se tituló la victoria de Bucaramanga en Argentina: Racing dio un paso en falso en un cilindro vacío, Bucaramanga le ganó con dos goles argentinos. Racing cayó en la trampa y sufrió un duro tropiezo cuando menos lo esperaba”, concluyó.