Destaparon el lado oscuro del América de Cali: Adrián Ramos reveló los problemas internos del club

Adrián Ramos jugó su último partido con el América en la final de Copa Colombia 2024, frente a Nacional - crédito @adrianramosla20/Instagram

América de Cali vive un gran momento deportivo por los resultados en la Liga BetPlay, que lo tienen por ahora como líder del campeonato con 24 puntos en 11 jornadas disputadas, siendo férreo candidato al título y también metido en la fase de grupos en la Copa Sudamericana.

Sin embargo, Adrián Ramos reveló una situación que pocos conocían del equipo y que le disgustó mucho, pues siendo un hombre que vivió su segunda etapa desde 2020, pasó por etapas complicadas con los Diablos Rojos en cinco temporadas y también con algunos jugadores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Por lo pronto, el cuadro Escarlata tiene la mente puesta en la Copa Sudamericana, pues el deseo es llegar a los octavos de final y el primer paso será contra Racing de Montevideo, en el estadio Centenario y buscando el triunfo antes del duelo crucial frente a Corinthians en Cali.

“Pasaban cosas que no debían”

No todo fue color de rosa en la parte interna del conjunto vallecaucano, pues en los últimos años se vivieron malas campañas, problemas económicos, sanciones por actos violentos y sequía de títulos desde 2020, en la que disputó las finales de la Superliga 2021 y Copa Colombia 2024.

Durante el programa Supercombo del Deporte, Adrián Ramos reveló detalles que no le gustaron en el América, pues pese a ser referente del club y darle prioridad durante cinco temporadas, existieron temas que le molestaron mucho: “Pasaban cosas que no debían”.

El delantero vallecaucano anunció su retiro del fútbol al finalizar la Copa Colombia - crédito @americadecali / Instagram

Una de esas cosas fue compartir camerino con futbolistas que estaban en baja forma, que no aportaron nada a la institución y costaron muchas campañas: “Me cansó de haber competido con nóminas, con todo el respeto de mis compañeros, de jugadores que en el momento no estaban en su mejor versión”.

Ramos también reveló que nunca le preguntaron sobre un partido para decirle adiós al fútbol: “Don Tulio Gómez me manifestó el día de la gala que estaba hablando con personas del Inter Miami para mi partido de despedida, pero con el primero que tiene que hablar es conmigo, porque no va a saber si yo realmente lo quiera”.

América de Cali buscaba un homenaje a Adrián Ramos con un amistoso ante el Inter de Miami - crédito Colprensa

Finalmente, el exjugador explicó que se encuentra tranquilo en su nueva etapa posprofesional, aunque no descarta volver al deporte: “Estoy aprovechando el tiempo ahora para hacer muchas cosas personales. América me deja entrenar. Vamos a ver si se da algo de aquí a junio. Si para el siguiente semestre no se da alguna oferta, seguramente terminaremos ahí”.

“La hinchada me llena”

Previo al debut en la Copa Sudamericana, uno de los puntos importantes para la institución es contar con todo el apoyo de los aficionados, pues la venta de abonos estuvo muy lenta desde el inicio y el objetivo es llenar las graderías disponibles en su totalidad.

Por esa razón, Duván Vergara agradeció a los hinchas por asistir de gran manera durante la victoria por 1-0 contra Fortaleza, en la fecha 11 de la Liga BetPlay, pues asistieron más de 20.000 personas al estadio Pascual Guerrero, en medio de las sanciones y restricciones de ingreso.

El atacante monteriano también fue otro de los protagonistas durante el encuentro ante los bogotanos - crédito José Luis Guzmán - El País / Colprensa

“¡Gloria a Dios! Estamos líderes, donde merecemos estar, gracias a esta familia que hemos formado. La hinchada me llena, siempre que veo el estadio así es una locura. El rival lo siente y nosotros nos animamos más. Que sigan apoyando, esperemos que se nos den las cosas“, dijo el atacante.

Cabe recordar que, la tribuna sur sigue cerrada por orden de la Alcaldía de Cali, por los desmanes en la final de la Copa Colombia 2024 y que también provocaron tres fechas de partidos a puerta cerrada, cuyo castigo eran cinco y las autoridades redujeron la pena con un plan piloto.