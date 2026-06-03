Colombia

Congresista de Estados Unidos le quitó la esperanza a Gustavo Petro, aseguró que no saldrá de la Lista Clinton: “No lo van a quitar”

El presidente de Colombia está en la Clinton List of Specially Designated Nationals desde octubre de 2025, por decisión del Gobierno de Donald Trump

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De acuerdo con la congresista norteamericana, María Elvira Salazar, la política de Petro facilitó que grupos y gobiernos adversos aumenten su influencia en América Latina - crédito @MaElviraSalazar/X - Ovidio González/Presidencia
La congresista norteamericana María Elvira Salazar aseguró que, aunque Donald Trump aseguró que fue un honor haber hablado con el presidente Gustavo Petro, eso no implica que vaya a ser eliminado de la Lista Clinton - crédito @MaElviraSalazar/X - Ovidio González/Presidencia

La congresista de Estados Unidos María Elvira Salazar se refirió a la inclusión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN), de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac). Su nombre figura en el listado desde octubre de 2025, por decisión del Gobierno de Donald Trump y aunque las relaciones bilaterales entre los países mejoraron, el jefe de Estado colombiano sigue estando en la lista.

Gustavo Petro ha solicitado que se le excluya de la misma, advirtiendo que su aparición en ella es injusta. Sin embargo, sus llamados no han surtido ningún efecto ni generarán el resultado que espera, según explicó María Elvira Salazar al periodista de W Radio Juan Esteban Silva.

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“El presidente (Trump) es muy simpático y a veces utiliza palabras que se pueden interpretar de una manera u otra. Usted me acaba de decir que (Petro) está en la lista de la Ofac y a la misma vez lo recibieron en la Casa Blanca. Pero está en la lista de la Ofac y no lo van a quitar”, aseveró.

Asimismo, compartió la postura del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de rechazar una supuesta injerencia del mandatario Gustavo Petro en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 21 de junio en Colombia (segunda vuelta).

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