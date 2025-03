Memphis Depay provocó pelea en la final entre Corinthians y Palmeiras por hacer ‘la chaverrinha’, la misma jugada que le costó una amarilla a Neiser Villarreal en el clásico Millonarios - Santa Fe

El jugador neerlandés realizó la jugada que desató la polémica en el mundo fútbol en los últimos días- crédito @SC_ESPN / X

El 27 de marzo de 2025 se jugó la final de ida del campeonato paulista entre Corinthians y Palmeiras en el estadio Neo Química Arena, de Sao Paulo, y que terminó 0-0.

No obstante, lo más destacado del encuentro se presentó al minuto 89 del encuentro, cuando Memphis Depay, delantero neerlandés del Corinthians se paró encima de la pelota en el tiro de esquina y provocó una fuerte pelea entre los jugadores de ambos equipos.

Así fue la jugada de Memphis Depay

Así fue la jugada de la estrella del Corinthians al final del encuentro - crédito @FPapobolei39909 / X

La jugada ocurrió al minuto 89 del partido, cuando el delantero neerlandés intentó manejar la situación del encuentro y provocar a sus rivales, parándose encima del balón, lo que de inmediato provocó la reacción de los acatantes Facundo Torres y de Felipe Anderson, que se fueron contra el futbolista para agredirlo.

Depay realizó la jugada en uno de los momentos más determinantes del partido, cuando Corinthians estaba estaba ganado su título número 31 de la competencia y frente a su máximo rival.

Corinthians había ganado el 16 de marzo de 2025 en el partido de ida con anotación del atacante brasileño Yuri Alberto al minuto 58 en el estadio Allianz Parque, de Sao Paulo.

Durante el partido de vuelta de la final del Campeonato Paulista, no hubo tantas acciones de peligro sino hasta el minuto 73, cuando el defensor ecuatoriano Félix Torres le hizo una falta al atacante brasileño Vitor Roque y provocó una falta para tiro penal a favor del cuadro visitante.

El cobro estuvo a cargo del mediocampista Raphael Veiga, que tuvo la posibilidad de empatar el encuentro, pero su cobro fue atajado por el portero Hugo Souza, que envió el balón al tiro de esquina.

Corinthians ganó la final del campeonato Paulista tras empatar sin goles ante Palmeiras en el Neo Química de Sao Paulo - crédito Fanatiz / YouTube

Reacciones de la ‘Chaverrinha’ de Néiser Villarreal en el Clásico Capitalino en donde Millonarios venció por 2-0 a Santa Fe

El juvenil habló sobre su polémica jugada en el clásico ante Santa Fe - crédito @Theo_Gonzalez / X

En la atención a los medios de comunicación el 26 de marzo de 2025, Néiser Villarreal habló sobre la jugada polémica que realizó al minuto 77 del encuentro, cuando Millonarios estaba ganando por 2-0 y el delantero se paró encima de la pelota, lo que provocó que los futbolistas de Santa Fe se enojaran y fueran a buscarlo para agredirlo.

Por este motivo, en la zona mixta a través de la atención a medios el 26 de marzo de 2025, aseguró que no dejará de hacer dicha jugada.

“La verdad no entendí la amarilla, son cosas de fútbol y eso hace al fútbol más divertido. La verdad lo voy a seguir haciendo”.

Y también se le consultó el momento cuando pasó lo mismo en el partido entre Millonarios e Independiente Medellín, el pasado 5 de febrero de 2025, en donde el delantero Francisco Chaverra realizó la misma jugada, y que generó una reacción negativa en los jugadores del cuadro azul.

“En mi caso, no me molesta que hagan este tipo de jugadas”.

Y finalmente reveló lo que le dijo Hugo Rodallega tras realizar la jugada que generó una pelea entre los jugadores de Millonarios y Santa Fe en el Clásico Capitalino 320.

“Me dijo que no hiciera esta jugada cuando fuera ganando”.

Reacciones de los referentes a la jugada de Néiser Villarreal

Hugo Rodallega

El delantero vallecaucano se refirió a la situación de Néiser Villarreal en el clásico capitalino - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Hugo Rodallega, delantero y capitán de Independiente Santa Fe, habló sobre la polémica jugada de Villareal en el clásico capitalino el 26 de marzo de 2025 y explicó que pese a que no está en contra de este tipo de jugadas, el jugador debe tener en cuenta los momentos cuando lo realiza.

“Yo no estoy en contra de las jugadas de fantasía, pero hay que escoger el momento, hay que enseñarle a los jóvenes que no es cuando vayan ganando, de local y con su gente, que lo haga cuando el juego vaya 0-0, el clásico pasado lo dominamos y no hicimos eso”

Álvaro Montero

El portero de Millonarios defendió a su compañero de equipo - crédito Cristian Bayona / Colprensa

El portero de Millonarios y la selección Colombia, habló acerca de la jugada que realizó su compañero y lo respaldó argumentando que debería ser algo normal y natural que se presenta en el juego.

“Hay que aplaudirlo, hay que hacerlo con los buenos jugadores. Los que tienen esa característica y la personalidad de hacerlo. No lo veo como una falta de respeto, más allá de que sí incomoda en situaciones de partido cuando lo hacen en contra. Disfrutémoslo, el fútbol es para disfrutar y eso genera en el fútbol cosas buenas, no señalemos tanto. Tenemos a Marino, tenemos a… ¿Cómo se llama el de Medellín? Chaverra, que lo hacen”.

Francisco Chaverra, el autor original de la ‘jugada’

Francisco Chaverra fue el autor original de la jugada - crédito Juan Ignacio Roncoroni / EFE

El 16 de febrero de 2025, Millonarios derrotó por 1-0 a Independiente Medellín por la fecha 5 de la Liga BetPlay, pero el encuentro tuvo un ingrediente especial.

El delantero de Independiente Medellín Francisco Chaverra al minuto 45+5, realizó la jugada de pararse por encima de la pelota con el encuentro a favor del Poderoso de la Montaña, lo que automáticamente provocó la reacción de Leonardo Castro y Radamel Falcao García, quienes fueron a buscar al futbolista para hacer los reclamos.

Aunque la primera vez que Francisco Chaverra hizo esta jugada en el encuentro ante Envigado por la fecha 3 de la Liga BetPlay en el estadio Polideportivo Sur de Envigado, fue ante Millonarios que la jugada comenzó a ser viral tanto en el público como en el mundo del fútbol.

Y la segunda ocasión en donde realizó dicha jugada, fue el 23 de marzo de 2025 en el Clásico Paisa ante Atlético Nacional al 45+1, en donde Chaverra nuevamente se paró encima de la pelota y engañó a los jugadores de Atlético Nacional con un intento de realizar un centro.

En dicho momento, el defensor William Tesillo empujó al jugador y le reclamó sobre la situación, mientras que Jorman Campuzano y Alfredo Morelos aprovecharon que el jugador estaba en el suelo y también le reclamaron mientras lo agredieron. Los tres futbolistas fueron amonestados.