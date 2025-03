Johan Mojica envió un mensaje tras el empate contra Paraguay por Eliminatorias Sudamericanas: “Unidos en las buenas y no tan buenas”

Millonarios vs. Santa Fe - EN VIVO, fecha 17 de la Liga Betplay: estas son las probables alineaciones para el Clásico Capitalino El clásico capitalino tendrá su segunda edición en el semestre, en un partido en el que los Embajadores buscan recuperarse de la caída que sufrieron justamente ante el Cardenal

Carlos Antonio Vélez lanzó fuertes críticas por la ausencia de jugadores en partido ante Paraguay: “Yo, de Juan Fernando Quintero, no vuelvo a la selección” La no inclusión de Juan Fernando Quintero causó incomodidad en parte de la prensa y aficionados, porque el equipo no tuvo brújula contra Paraguay