Néstor Lorenzo le bajo la caña a Jhon Jáder Durán y aseguró que el nivel de la Liga árabe no es el de la Premier: “El nivel de exigencia que requiere ahora es menor al que necesitaba”

El colombiano ya hace parte de la concentración de la selección Colombia en brasil - crédito FCF/Instagram

La selección Colombia se prepara para enfrentar una nueva doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas el 20 y 25 de marzo, contra Brasil y Paraguay respectivamente.

Néstor Lorenzo ya cuenta en la concentración con la presencia de veinte jugadores: Jaminton Campaz, Marino Hinestroza, Kevin Castaño, James Rodríguez, Jefferson Lerma, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Juan Camilo Portilla, Dávinson Sánchez, Jhon Jáder Durán, Richard Ríos, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Santiago Arias, Yerry Mina, Camilo Vargas, David Ospina, Johan Mojica, Cristian Borja y Juan Fernando Quintero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Entre ellos está el joven de 21 años, Jhon Jáder Durán, que se ha convertido en uno de los colombianos más destacados en el fútbol internacional por sus actuaciones sobresalientes con el Al Nassr, equipo con el que fichó a inicios de 2025, cuando dejó atrás al Aston Villa, de Inglaterra, para compartir filas con el portugués Cristiano Ronaldo.

Su traspaso generó un sinfín de comentarios a favor y en contra sobre el futuro del colombiano. A pesar de que sus goles hasta el momento lo respaldan, los pronunciamientos continúan, esta vez provenientes de su director técnico.

El argentino, en conversación con Noticias Caracol, no desconoce el nivel en el que se encuentra el antioqueño, pero aseguró que la exigencia en el fútbol árabe no es la misma que en el balompié inglés: “Sí, Durán está en un buen nivel. Pero sin duda, la liga (saudí) no es la mejor del mundo, es la Premier (...) El nivel de exigencia que requiere ahora es menor al que necesitaba en la Premier para ser determinante”.