James Rodríguez furioso tras la derrota de León ante Santos en la Liga de México: “No le gusta perder”

Así salió el volante de la selección Colombia del estadio La Lagunera, casa del Santos Laguna - crédito @Christi6179520 / X

El 9 de marzo de 2025, el Club León perdió por 2-1 ante Santos Laguna en el estadio Corona de Torreón y pese a que se quedó sin invicto en el fútbol azteca, el equipo de James Rodríguez sigue como líder del campeonato mexicano.

Y pese a que el encuentro estuvo lleno de emociones,en un partido parejo, el Club León de James Rodríguez conoció la primera derrota en la temporada 2025.

Por este motivo, desde la prensa deportiva de México se conocieron varias versiones, hasta un video en donde se observa a la estrella cafetera con enojo y desazón tras la primera derrota que tuvieron los de Guanajuato.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Así se informó desde la prensa deportiva mexicana sobre el enojo de James Rodríguez

La explicación del periodista hablando sobre el enojo de James Rodríguez en la derrota del Club León frente al Santos Laguna - crédito @FOXSportsMX / X

Gustavo Mendoza, periodista de Fox Sports México, informó el 10 de marzo de 2025 sobre los detalles del enojo que tuvo James Rodríguez tras perder el invicto frente a Santos Laguna, y que la rabia de James fue tan evidente que pateó varias maletas dentro del camerino de Las Fieras.

“Fue una semana interesante, con resultados extraños. Santos Laguna le ganó a León, en un partido raro. Me contaron que James Rodríguez estaba enfurecido en el vestuario, me dijeron un par de conocidos que lo vieron patear maletas y eso habla bien del colombiano, porque no le gusta perder, menos contra el último. Eso le dio coraje”

Así fue la salida de James Rodríguez del estadio

James Rodríguez ha jugado 10 partidos con el Club León y completó 785 minutos, marca que no registraba desde su paso por el Olympiacos - crédito Club León

Además el mismo 10 de marzo de 2025, se conoció a través de Christian Ramírez, periodista mexicano que cubre la actualidad del Club León, el momento cuando James Rodríguez sale del estadio Corona de Torreón, visiblemente molesto. Así lo informó en exclusiva el periodista junto al video del colombiano saliendo sin atender a los medios de comunicación tras la derrota ante Santos Laguna.

“Circula el rumor de que James Rodríguez salió molesto de TSM ayer (9 de marzo de 2025), tras su primer derrota en México. En exclusiva este es el video de su salida de la cancha lagunera”.

Así fue el gol anulado de James Rodríguez

El colombiano abrió el marcador, pero el VAR anuló el tanto por fuera de juego - crédito TUDN

Al minuto 25 del encuentro, el Club León se acercó a través de una buena jugada colectiva del cuadro de Eduardo Berizzo se acercó para anotar el primer gol del encuentro y el protagonista fue James Rodríguez.

No obstante, la jugada de gol sería anulada por posición adelantada del volante cafetero, situación que determinó las acciones del partido a lo largo del encuentro.

Pese a que el primer tiempo tuvo varias jugadas importantes de ataque para ambos equipos, sería en la segunda mitad cuando llegaron los goles.

Al minuto 61, el defensor Adonis Frías salió expulsado del campo de juego por doble amarilla, al minuto 69, el delantero colombiano Stiven Mendoza logró colocar adelante del marcador a Las Fieras.

El colombiano marcó su octavo gol en la Liga MX - crédito TUDN

Pero la superioridad numérica en el marcador la haría sentir el Santos Laguna durante los últimos 20 minutos del encuentro. 8 minutos después tras el gol de León, el delantero Ramiro Sordo empató las acciones para Santos Laguna y colocó el partido en un todo o nada para en Torreón.

Y con varios cambios en los últimos 15 minutos durante el encuentro por parte de ambos equipos, la anotación final para la victoria del Santos Laguna llegó al 90+3 gracias a la anotación de Anderson Santamaría y sacar a los dirigidos Fernando Ortiz de la cola del campeonato.

Pese a la derrota, el Club León se mantuvo como líder de la liga mexicana con 26 puntos, producto de 8 victorias, 2 empates y una derrota, ya que el Club América empató sin goles el 8 de marzo de 2025 el Clásico Nacional frente a las Chivas de Guadalajara en el estadio Akron de Zapopán.

Ahora, el Club León jugará el 14 de marzo de 2025 frente al Club Necaxa en condición de visitante, lo que representará un duelo entre varios colombianos: el delantero Diber Cambindo por el Necaxa y la presencia de James Rodríguez junto a Stiven Mendoza, Stiven Barreiro y Edgar Guerra en el encuentro por la fecha 12 de la Liga MX.

Así va la tabla de posiciones de la Liga MX en donde el Club León sigue como líder del campeonato

Club León: 26 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Club América: 24 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +16) Tigres UANL: 22 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Toluca: 21 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +12) Cruz Azul: 19 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Necaxa: 18 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Pachuca: 18 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Juárez: 17 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Monterrey: 16 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Chivas de Guadalajara: 15 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Pumas UNAM: 14 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Mazatlán: 13 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Atlas: 13 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Querétaro: 10 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -8) Atlético San Luis: 9 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -11) Puebla: 8 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Santos Laguna: 7 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -9) Tijuana: 7 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -10)