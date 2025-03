Duván Vergara mandó duro mensaje a quienes lo criticaron por ser hincha de Junior: “¿Ahora qué?"

Duván Vergara fue una de las figuras del América para eliminar a Junior en la Copa Sudamericana - crédito Colprensa

América de Cali hizo valer el buen nivel de su plantilla para eliminar al Junior de la Copa Sudamericana, en un partido en el que estaba ganando por dos goles, le empataron en el segundo tiempo y sacó adelante la clasificación en la serie de penales por 4-3, para avanzar a fase de grupos.

Duván Vergara, una de la figuras, le respondió a los hinchas que lo criticaron por declararse aficionado del Junior a finales de 2024 y en medio de la mala campaña en los cuadrangulares de ese entonces, que incluso un sector de los simpatizantes del rojo pidieron su salida.

El atacante y sus compañeros se enfocan ahora en el encuentro del domingo 9 de marzo, cuando América se mida ante nada menos que Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, por la octava jornada de la Liga BetPlay y que medirá a los dos conjuntos con las mejores plantillas de 2025.

“Saben que soy hincha de Junior”

Luego del encuentro, se dio mucha polémica por algunos jugadores del América, uno de ellos fue Juan Fernando Quintero al hacer una seña de “corona” en su cabeza, que explicó en rueda de prensa que lo hizo porque “es el rey”, pues es el actual campeón de la Copa Sudamericana.

Por su parte, Duván Vergara no se guardó nada contra quienes lo criticaron por ser hincha de Junior, ya que marcó un gol ante el conjunto barranquillero para el 2-0 parcial y luego salir en el entretiempo, pero con la satisfacción de conseguir la clasificación a fase de grupos.

El delantero recibió el pase de Juan Fernando Quintero para vencer al arquero Santiago Mele, por la Copa Sudamericana - crédito Espn

“Agradecido con Dios, contento por el triunfo. Un partido duro, en un plaza dura, pero lo sacamos adelante. Un 10 de 10 el primer tiempo. En el segundo entramos dormidos, gracias a Dios fue fuera de lugar, pero después hubo desconcentraciones de nosotros, estamos cosas no pueden pasar. Debemos mejorar, pero gracias a Dios pasamos”, empezó diciendo el atacante.

Vergara mencionó que “siempre tengo mucho respeto. Saben que soy hincha de Junior. Ahora está la otra cara de la moneda. La vez pasada no me fue bien, dije que era hincha de Junior y me querían matar. Ahora lo vuelvo y lo digo, y ¿Ahora qué? Hay que disfrutar, siempre que le hago gol no lo celebró. Ahora me debo al América y hay que disfrutar”.

Duván Vergara fue el capitán del América contra Junior, por la Copa Sudamericana - crédito Colprensa

Clásico en Medellín

La octava jornada de la Liga BetPlay 2025-I tendrá uno de los partidos más importantes en la historia del fútbol colombiano, con el América de Cali visitando al Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el domingo 9 de marzo a las 7:45 de la noche.

Los verdolagas vienen de una goleada por 5-1 ante Fortaleza, con las figuras de Marino Hinestroza y Edwin Cardona por sus dobletes, además de que ese resultado colocó al equipo en la tercera casilla de la tabla con 13 puntos, a uno de los rojos y cuatro del líder Independiente Medellín.

El cuadro Verdolaga llenó de forma masiva el estadio El Campín - crédito Lina Gasca / Colprensa

René Higuita, entrenador de porteros de Nacional, aseguró que el arco de los antioqueños estará en buenas manos gracias a la trayectoria, preparación y profesionalismo de David Ospina, destacando que su experiencia será clave para aportar seguridad y liderazgo en la portería paisa, prueba de ello fue ganar la Liga y Copa en 2024.

Atlético Nacional y América de Cali han disputado 268 encuentros a lo largo de su historia, con un balance de 96 victorias, para los verdolagas, 93 para los escarlatas y 79 empates, mientras que las apuestas ponen al verde con 3,55, el empate 3,40 y el rojo cuenta con 3,80, según cifras de la plataforma Betsson.