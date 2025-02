Balonazo de recogepelotas de Santa Fe a jugador de Iquique por poco termina en batalla campal en la Copa Libertadores

En el partido de la Copa Libertadores entre Santa Fe vs. Iquique por poco termina en batalla campal - crédito ESPN

Independiente Santa Fe quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 este martes 25 de febrero, tras caer en una dramática tanda de penales por 1-2 ante Deportes Iquique.

El marcador global terminó 3-3, luego de que el lateral Christian Mafla anotara un gol agónico en los últimos minutos del tiempo reglamentario, lo que permitió al ‘León’ forzar la definición desde los doce pasos.

Sin embargo, los jugadores cardenales no pudieron mantener la calma durante la serie y fallaron 4 de los 5 cobros, lo que permitió al equipo chileno avanzar a la siguiente fase.

El arquero Leandro Requena, de Iquique, fue el héroe de la jornada al atajar tres penales, destacándose como la figura clave para su equipo.

Con esta victoria, Iquique clasificó a la séptima fase previa de la Libertadores, dejando a Santa Fe con la amarga eliminación.

El partido no estuvo exento de controversias, ya que al final del tiempo reglamentario, cuando el marcador aún se encontraba 1-1, se desató una pelea entre los jugadores.

Un balonazo proveniente de un recogebolas desde la banda a un futbolista de Iquique, que se encontraba en el suelo, generó una disputa entre los jugadores de ambos equipos.

Hugo Rodallega y Daniel Torres fueron los principales involucrados en el altercado, luego de que el banco de suplentes de Iquique se fuera en contra del recogepelotas, que recibió algunos empujones dentro del túnel que conduce a los camerinos.

En la discusión también se vieron involucrados el volante Lucas Ríos y el defensor central Iván Scarpetta

A pesar de la intensidad del enfrentamiento, ambos jugadores evitaron la expulsión, y el árbitro logró calmar la situación, mostrando una tarjeta amarilla a Rodallega y otra a Edson Puch, capitanes de los equipos.

Esta discusión terminó favoreciendo al cuadro Cardenal, pues el juez central repuso ocho minutos, y en el sexto de adición llegó el 2-1 que forzó la definición desde el punto penalti.

Pablo Peirano pone en duda su continuidad en Independiente Santa Fe

El entrenador se mostró triste por partir desde segunda fase previa en Copa Libertadores y por penales 2-1 ante Deporte Iquique - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

El Club Independiente Santa Fe atraviesa un momento crítico en su temporada 2025 luego de quedar eliminado en la segunda fase previa de la Copa Libertadores, un golpe que ha puesto en duda la continuidad de su entrenador, el uruguayo Pablo Peirano.

El fracaso en la Libertadores no solo significó la eliminación del torneo más importante del continente, sino también la pérdida de la posibilidad de disputar la Copa Sudamericana. Este beneficio solo se otorga a los equipos eliminados a partir de la tercera fase previa o a los que finalizan terceros en la fase de grupos. En consecuencia, Santa Fe se queda sin representación internacional en 2025, un duro golpe para un proyecto que había incorporado 13 refuerzos con la intención de competir al más alto nivel.

“Es un fracaso. El no pasar la fase y quedar afuera de una copa internacional, sí. Fracasamos en no pasar de fase, no hay otra palabra para explicar la situación, es real y hay que aceptarlo”, terminó por decir Pablo Peirano, que tenía su tercera experiencia internacional como director técnico.

El entrenador mencionó qué pasará con su cargo, luego de ser eliminado en Copa Libertadores ante Deportes Iquique de Chile - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

El entrenador uruguayo, quien asumió el cargo con altas expectativas, se encuentra ahora en el centro de la polémica. Durante la rueda de prensa posterior al partido, Peirano reconoció el impacto del resultado y señaló que se tomará un tiempo para reflexionar sobre su futuro en el club.

“Es que es muy pronto para tomar una decisión. El partido acaba de terminar. Hoy lo que siento, lo que sentimos todos, es un dolor muy grande por la manera de quedar eliminados, así que no me voy a apresurar a tomar una decisión”, mencionó Peirano en la rueda de prensa.