Egan Bernal volvió a los entrenamientos una semana después de fracturarse la clavícula en la Clásica de Jaén

La Clásica de Jaen era la primera carrera en Europa de Egan Bernal en la temporada 2025 - crédito Ineos

Apenas una semana después de sufrir una fractura de clavícula en la Clásica Jaén Paraíso Interior, Egan Bernal ha vuelto a subirse a la bicicleta, demostrando una recuperación sorprendente.

El ciclista colombiano fue fotografiado este domingo entrenando en las colinas de los Alpes Marítimos, específicamente en la zona de la Grande Corniche, cerca de Niza, antes del paso del pelotón en la disputa del Tour de los Alpes Marítimos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel .

Egan Bernal correría el Tour de Francia y el Giro de Italia en el 2025 - crédito X/@gieffo

El fotógrafo francés Jean-François Ottonello capturó al ciclista del Team Ineos Grenadiers mientras recorría las empinadas rutas montañosas de la región, lo que subraya su rápida recuperación tras el accidente.

La caída de Bernal, ocurrida durante su lucha por la victoria en la clásica española, le había obligado a abandonar la competición debido a la fractura de clavícula, pero ahora su presencia en los entrenamientos confirma que su estado de salud mejora rápidamente.

Con este gesto, Bernal deja claro que su caída en Jaén fue solo un pequeño tropiezo en su carrera, uno que no detendrá su ambición para 2025, año en el que planea ser una vez más protagonista en las grandes citas del calendario ciclista internacional.

Por ahora no hay certeza de cuando volverá a correr en el World Tour, sin embargo, su prioridad sería la participación en el Tour de Francia. Aunque el campeón del 2019 no está entre la lista de candidatos al título, como Jonas Vingegaard o Tadej Pogacar, si es opcionado a triunfos de etapa, sobre todo en aquellas con perfil de alta montaña.

La representación de Colombia en el Ineos Grenadiers quedará en manos de Brandon Rivera, tercero en la prueba contrarreloj del Campeonato Nacional de Ruta y segundo en la etapa 2 de la Vuelta a Andalucia

Así fue la caída de Egan Bernal en la Clásica Jaén Paraíso Interior

El ciclista colombiano iba en uno de los grupos que buscaba el podio en la carrera española - crédito X/@Uribecycling

El inicio de temporada de Egan Bernal estaba siendo prometedor, pero una desafortunada caída en la Clásica Jaén Paraíso Interior interrumpió su rendimiento en la competición. El colombiano, quien había llegado como uno de los líderes del Ineos Grenadiers, se encontraba en una destacada posición tras responder a varios ataques, incluso cerrando huecos en dos ocasiones, lo que lo ponía como una opción seria al podio.

En los últimos kilómetros de la carrera, Bernal, quien había demostrado gran forma, se lanzó a la persecución de Isaac del Toro (UAE Team Emirates), que había atacado. Sin embargo, en medio de un descenso largo y complicado, el ciclista colombiano perdió el control de su bicicleta en una curva y se cayó al pavimento. El impacto provocó varios raspones y una fractura de clavícula

“A Egan Bernal le han diagnosticado una fractura de clavícula tras sufrir una caída en los compases finales de la Clásica de Jaén el lunes. El campeón nacional colombiano permanecerá bajo el cuidado experto del equipo médico de INEOS Grenadiers y se implementará un plan de recuperación integral para apoyar su regreso a los entrenamientos y las carreras.

“Después de recibir el alta hospitalaria, Bernal dijo: “Estaba realmente feliz de comenzar a competir nuevamente en Europa, especialmente con mi nueva camiseta de Colombia y también comenzando con una victoria de Kwiato”.

““La forma en que corrimos fue genial y fue realmente agradable ser parte de un equipo fuerte. Me sentí muy fuerte y obviamente estoy triste por haberme caído, pero al mismo tiempo, la forma en que me sentí durante la carrera me dio mucha confianza y motivación para seguir trabajando duro, la temporada (por delante) es muy larga.

““Me he sentido muy bien en las tres carreras que he hecho, así que solo queda seguir trabajando y espero estar de vuelta pronto” dice el comunicado publicado por el Ineos Grenadiers