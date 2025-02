Polémica por supuestos insultos racistas a jugador del Deportivo Pereira: estas son las duras sanciones que contempla el reglamento del fútbol colombiano

Foto de archivo de hondureño Rubilio Castillo (9) durante un partido de la Copa Oro entre las selecciones de Honduras y México. Estadio NRG, Houston, Texas, EEUU. CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Maria Lysaker

El 19 de febrero de 2025, Once Caldas venció por 3-1 al Deportivo Pereira en el estadio Palogrande de Manizales y se consolidó en el grupo de los 8 clasificados.

No obstante, lo deportivo pasó a un segundo plano tras conocerse la denuncia de Luis Fernando Suárez, técnico del Deportivo Pereira sobre los insultos racistas que recibió el jugador hondureño Rubilio Castillo.

Tras conocerse los hechos, y si son comprobados, Once Caldas podría recibir duros castigos por parte de la Dimayor, según lo que contempla el Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel .

Qué castigos podría recibir el jugador Joel Contreras y Once Caldas por lo ocurrido con Rubilio Castillo en el estadio Palogrande de Manizales

El Blanco Blanco de Manizales ganó otra edición del clásico - crédito Santiago Álvarez Parra / Colprensa

Según el Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol, la pelea que tuvieron los jugadores del Once Caldas y el Deportivo Pereira tras los actos de racismo podrían tener los siguientes castigos.

“Artículo 70. Riñas. El hecho de intervenir en una riña se sancionará con suspensión de dos (2) semanas a tres (3) meses y multa de diez (10) a quince (15) salarios mínimos mensuales vigentes al momento de la infracción. No cometerá infracción quien se limite a repeler un ataque, defender a otro a separar los que participen en la disputa”

Esto es lo que argumenta el reglamento en caso de que se presenten peleas - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Por otra parte, los insultos racistas que realizó Joel Contreras a Rubilio Castillo que se puede considerar como una ‘conducta violenta’, podría tener una suspensión importante en el campeonato colombiano, así como se contempla en el artículo 63 del Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol:

“Artículo 63. Conducta incorrecta frente a los adversarios u otras personas que no sean oficiales de partido.

Incluyendo la suspensión automática, toda persona que incurra en las siguiente conductas será sancionada con:

d) Suspensión de dos (2) a cuatro (4) fechas y multa de trece (13) a veinte (20) salarios mínimos diarios legales vigentes al momento de la infracción por ser culpable de conducta violenta contra los jugadores rivales u otras personas que no sean oficiales de partido.

Esto es lo que argumenta el reglamento en caso de que existan conductas incorrectas - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La defensa de Joel Contreras en zona mixta tras la denuncia por insultos racistas al jugador del Deportivo Pereira

El futbolista habló tras el intento de agresión por racismo ante Rubilio Castillo - crédito @Juaneslc11 / X

Tras lo ocurrido, Joel Contreras, el presunto implicado en el caso de racismo, explicó a detalle sobre lo ocurrido.

“La verdad es una escena triste la que ocurrió, pero realmente no pasó nada. Antes me acerco a ofrecerle mi mano y lo único que le dije fue ‘levántese’ y Rubilio se para y comienza a llorar y me acusó que yo le había dicho simio cuando las cosas no fueron así. Me crie en un entorno de valores y respeto, además el árbitro estaba a mi lado, y si yo hubiera dicho eso, él me habría expulsado".

Además agregó que todo lo que ocurrió, hizo parte de una estrategia por parte del Deportivo Pereira para sacar ventaja deportiva durante el encuentro.

“Siento que querían que me expulsaran con el argumento de que había sido racista, cuando las cosas no fueron así, me siento triste porque me atacan sin justa razón, porque nunca le dije eso, y lo que tengo que hablar y hacer me parece injusto porque jamás lo agredí”.

Y comentó que se hará lo posible para defenderse sobre la injusta acusación que realizan en contra de él:

“En la televisión se ve claro, solamente le dije que se levantara y creo que no dije: ‘simio, levántese’, siento que me atacan y persigan y no entiendo los motivos para que Rubilio diga que yo le dije ‘simio’ y espero que esto se compruebe, por lo que haré lo posible ”.

Comunicado del Once Caldas pronunciándose sobre lo ocurrido en el estadio Palogrande de Manizales

El cuadro Caldense se informó sobre el tema de racismo que se vivió en el estadio Palogrande de Manizales - crédito @oncecaldas / X

El 19 de febrero de 2025, el cuadro de Manizales emitió un escrito oficial rechazando en absoluto lo que ocurrió en Manizales:

“Once Caldas, junto a sus directivos, jugadores e hinchada, manifiesta su rechazo absoluto a cualquier acto de racismo dentro y fuera de los escenarios deportivos. Como institución, nos regimos por valores de respeto, inclusión, juego limpio, principios que han caracterizado nuestra historia y compromiso con el fútbol”.

E hicieron un llamado de reflexión a la hinchada de Once Caldas para que no cometan cantos racistas y tengan en cuenta que el fútbol es un espacio de unión:

“El fútbol es un espacio de unión, pasión y sana competencia, donde todas las personas deben sentirse bienvenidas sin importar su origen, color de piel o cultura. Por ello, hacemos un llamado a nuestra afición y a toda la comunidad futbolística que juntos sigamos promoviendo un ambiente de respeto, convivencia en cada partido”.