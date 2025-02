Egan Bernal destacó su buen desempeño en la Clásica de Jaén; Ineos confirmó plan de recuperación

El ciclista colombiano fue diagnosticado con fractura de clavícula tras impactar en la recta final de la Clásica de Jaén - crédito Ineos

En la mañana del lunes 17 de febrero de 2025, se confirmó que el ciclista colombiano Egan Bernal sufrió una caída en la recta final de la Clásica de Jaén, una de las competiciones más exigentes del calendario europeo.

A pesar de que las imágenes iniciales levantaron alarmas, el múltiple campeón fue diagnosticado con una fractura de clavícula, una lesión que, aunque dolorosa, no empañó la experiencia global que vivió en la carrera.

Actitud positiva tras la caída

El equipo Ineos Grenadiers, al que pertenece Bernal, difundió un comunicado en el que lejos de centrarse únicamente en el aspecto negativo de su lesión, el colombiano resaltó los aspectos positivos de su participación en la prueba, lo que permitió evidenciar una actitud de resiliencia y compromiso con su deporte.

Después de recibir el alta hospitalaria, Bernal se mostró genuinamente agradecido y optimista: “Estaba realmente feliz de comenzar a competir nuevamente en Europa, especialmente con mi nueva camiseta de Colombia y también comenzando con una victoria de Kwiato”.

En sus palabras Bernal no se olvidó de la actuación de su compañero Michal Kwiatkowski, que se llevó el triunfo en la jornada.

A pesar del golpe, Bernal destacó lo bien que se sintió durante la carrera y mostró optimismo para su recuperación - crédito Ineos

El ciclista, conocido por su fortaleza mental y su capacidad para sobreponerse a los obstáculos, añadió: “La forma en que corrimos fue genial y fue realmente agradable ser parte de un equipo fuerte. Me sentí muy fuerte y obviamente estoy triste por haberme caído, pero al mismo tiempo, la forma en que me sentí durante la carrera me dio mucha confianza y motivación para seguir trabajando duro, la temporada es muy larga”.

A pesar del infortunio, Bernal destacó que se había sentido bien en las carreras que disputó previas a su lesión: “Me he sentido muy bien en las tres carreras que he hecho, así que solo queda seguir trabajando y espero estar de vuelta pronto”.

En el comunicado de Ineos Grenadiers, el equipo aseguró que el campeón permanecerá bajo el cuidado experto del equipo médico y que se implementará un plan de recuperación integral que permita su regreso a los entrenamientos y a las futuras competencias.

Así fue la Clásica de Jaén

La Clásica de Jaén, que se disputó en un recorrido de 169 kilómetros con salida y meta en Úbeda, es una carrera conocida por su exigencia y por los difíciles tramos de “sterrato” y desniveles pronunciados que ponen a prueba la capacidad física y mental de los ciclistas.

En esta edición, además de la lamentable caída de Bernal, se vivieron momentos intensos que culminaron en la victoria de Michal Kwiatkowski, que logró un ataque decisivo a 12 kilómetros de la meta para ganar la carrera en solitario.

El veterano ciclista, ganador dos veces de la Strade Bianche, demostró su capacidad en terrenos difíciles al imponerse en solitario en un recorrido de 169 kilómetros, que contó con un desnivel acumulado de 2.600 metros y 10 tramos de “sterrato”.

El polaco se impuso en solitario tras lanzar un ataque decisivo a 12 km de la meta, asegurando la primera victoria de la temporada para su equipo - crédito @ClasicaJaen/X

Kwiatkowski se reencontró con el podio año y medio después de su última victoria, regalando a su equipo la primera triunfo de la temporada y es que sin previo aviso, el polaco lanzó un ataque decisivo a 12 kilómetros de la meta, rompiendo el grupo y manteniendo su ventaja hasta cruzar la línea de llegada en un tiempo de cuatro horas y 20 segundos, con una media de 42,2 km/h.

El mexicano Isaac del Toro, del UAE Team Emirates, se posicionó a 30 segundos, mientras que el español Ibon Ruiz, del Kern Pharma, finalizó a 46 segundos, destacándose por su participación en la escapada inicial y su capacidad para integrarse al “cajón” en los tramos finales.

Durante los últimos 21 kilómetros, de los cuales 10 fueron de grava, la fuga se amplió hasta alcanzar una ventaja de 41 segundos.

La jornada dejó una marca imborrable en la Clásica de Jaén 2025, combinando dolor, resiliencia y un rendimiento destacado en terreno extremo - crédito @ClasicaJaen/X

En el sector de Santa Eulalia, el estadounidense McNulty intentó un órdago para romper el control del pelotón, pero un pinchazo lo obligó a abandonar la lucha, siendo cazado rápidamente.

Aprovechando la situación, Kwiatkowski leyó el momento y lanzó su ataque final con el que sentenció su victoria de manera contundente; mientras tanto, el mexicano del Toro intentó maquillar la desgracia de su equipo tras el incidente de McNulty, pero sufrió una caída que lo mantendrá alejado de las carreras durante algunos meses.