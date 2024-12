Dayro Moreno llegó a 347 goles y superó el registro de Víctor Hugo Aristizábal: está a dos de Falcao

El delantero, de 39 años, llegó a 347 goles y superó a Víctor Hugo Aristizábal - crédito @oncecaldasoficial/Instagram

Por la quinta fecha del grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor, Once Caldas recibió la visita de América de Cali en el Palogrande Manizales. Los equipos llegaban con aire en la camiseta tras sus respectivos triunfos sobre Junior y Tolima.

La escuadra de Hernán Darío Herrera contó con un apoyo masivo de los hinchas del Blanco Blanco, que colmaron las graderías del escenario deportivo con la ilusión de que su equipo sume una victoria clave, que los acerque a la final del rentado local.

Dayro superó a Aristi

Moreno está a dos goles de Radamel Falcao García que tiene 349 anotaciones - crédito @oncecaldasoficial/Instagram

En los primeros minutos, Once Caldas tomó la iniciativa del encuentro; sin embargo, no generó mayor peligro sobre la portería de Jorge Soto. No obstante, el marcador se abrió a través de la pelota quieta que tuvo como protagonista a Dayro Moreno, que con un potente derechazo en complicidad con la barrera puso el primero de la noche, que desató la euforia de los asistentes al Palogrande.

En la parte complementaria, Once Caldas nuevamente sorprendería a los Diablos Rojos con un cobro de Esteban Beltrán, que Dayro aprovechó para definir con una especie de taco para poner el 2-0.

Con sus anotaciones al América, el delantero, de 39 años, sigue en la pelea por convertirse en el máximo goleador histórico colombiano con 347 tantos, rótulo que por ahora ostenta Radamel Falcao García con 349, que anotó en su última presentación con Millonarios en el empate a un gol ante Atlético Nacional en el Atanasio Girardot.

Además de la reñida pelea con el Tigre, la buena noticia para el nacido en Chicoral (Tolima), es que superó el registro de Víctor Hugo Aristizábal, que fue el goleador histórico colombiano durante 17 años. De esta manera, todo parece indicar que la disputa quedará entre Dayro, Falcao y Bacca, que está cuarto con 340 celebraciones y podría reducir la ventaja en los próximos partidos con el Junior de Barranquilla.

Tabla de máximos goleadores históricos de Colombia

Radamel Falcao García - 349 goles (Activo) Dayro Moreno - 347 goles (Activo) Víctor Hugo Aristizábal - 346 goles Carlos Bacca 340 goles (Activo) Juan Pablo Ángel 291 goles

Recorrido de Dayro Moreno

El delantero tolimense llegó a 347 goles superando a Víctor Hugo Aristizábal - crédito @oncecaldasoficial/Instagram

El delantero ha tenido una carrera llena de éxitos y controversias. A lo largo de su trayectoria jugó en varios equipos tanto en Colombia como en el extranjero, y también hizo parte de la selección Colombia. Sin embargo, su carrera también ha estado marcada por incidentes que han generado polémica, como su despido del Atlético Nacional en 2018 tras un altercado con un compañero de equipo.

Nacido en Tolima el 16 de septiembre de 1985, Moreno comenzó su carrera profesional en 2003 con el Once Caldas, en el que rápidamente se destacó como goleador. Uno de sus logros más importantes fue integrar la nómina que ganó la Copa Libertadores en 2004. Su talento lo llevó a jugar en el Athletico Paranaense de Brasil y posteriormente en el Steaua Bucarest de Rumania, antes de regresar a Colombia en 2010 para unirse nuevamente al Once Caldas.

A lo largo de su carrera, Moreno ha jugado en varios clubes colombianos, incluidos Millonarios, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga y Junior de Barranquilla. También tuvo experiencias internacionales en Talleres de Córdoba en Argentina y Oriente Petrolero en Bolivia. Con el Once Caldas, Moreno ha acumulado un total de 141 goles, consolidándose como uno de los delanteros más prolíficos del equipo.

En cuanto a su participación con la selección Colombia, Moreno disputó 31 partidos con saldo de tres goles. A pesar de su capacidad goleadora en la Liga BetPlay Dimayor, no ha sido convocado por el actual entrenador de la Tricolor, Néstor Lorenzo.