Hinchas del Deportes Tolima le dan con todo a David González tras la derrota ante América: “Todavía no llega a técnico”

El entrenador del Deportes Tolima es duramente criticado tras la derrota del Pijao ante América en Cali - crédito Colprensa

Deportes Tolima y América de Cali protagonizaron un emocionante encuentro en el estadio Pascual Guerrero, correspondiente a la cuarta jornada del grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor. El partido, que se llevó a cabo en un contexto de alta competencia, fue crucial para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo.

Para este encuentro, la escuadra conducida por David González llegó con siete puntos, producto de dos victorias y un empate, que lo mantienen con chances de clasificar a la final del rentado local.

Trámite del partido

América cuenta con el "punto invisible" por haber terminado segundo en la fase todos contra todos - crédito Deportes Tolima

El marcador se abrió a los 39 minutos del primer tiempo cuando América de Cali se adelantó gracias a un gol de Cristián Barrios, que convirtió de penal. Sin embargo, antes de finalizar la primera mitad, Deportes Tolima logró igualar el marcador con un penal ejecutado por Yeison Guzmán en tiempo de adición.

En la segunda parte, Deportes Tolima obtuvo la victoria parcial con un gol de Brayan Gil, que los acercaba a la final de la Liga BetPlay. A pesar de esto, el partido siguió con más sorpresas, ya que los cambios tácticos introducidos por Jorge Polilla Da Silva, DT del América, alteraron el curso del juego y mantuvieron la emoción hasta el final.

Al final, América de Cali se impuso al Vinotinto y Oro con doblete de Adrián Ramos y otro tanto de Edwin Velasco, que sellaron la primera derrota de los dirigidos de David González, que le dieron vida al conjunto vallecaucano.

Este enfrentamiento no solo fue importante por los goles y la intensidad del juego, sino también por las implicaciones que tenían para ambos equipos en su camino hacia la final del torneo. La actuación de los jugadores y las decisiones estratégicas de los entrenadores fueron determinantes en un partido que dejó a los aficionados al borde de sus asientos.

David González, el gran señalado de la derrota del Deportes Tolima

Hinchas del Deportes Tolima culpan a David González de la derrota de su equipo ante América - crédito Colprensa

A pesar de ser su primer traspié en los cuadrangulares, los hinchas del Deportes Tolima culparon de la derrota a David González, entrenador del cuadro ibaguereño.

“La gente está dando ya por eliminado al Tolima? ¡Tener que leer que David González ya botó la clasificación y la reclasificación es demasiado! Ok! No se jugó bien, los golearon, no supieron cómo plantear el partido luego del gol de Ramos. ¿Pero dar todo por perdido?”.

“Le dio papaya David González a los oportunistas que estaban esperando un mal resultado para salir a criticarlo. Hasta el final con este equipo. Vamos Tolima!!!”.

“Lo sigo diciendo, no nos metemos a la final y David González debe coger las maleticas. Para fracasar sobra tiempo y quizá damos con algún tecniquito de esos que les basta un semestre para lograr algo importante”.

“Es increíble lo que le pasó a Deportes Tolima hoy en el Pascual Guerrero. De ganarlo 1-2 a irse goleado por un equipo que naufragaba en su propia impotencia (4-2). No hay derecho la falta de gestión hoy de David González y la displicencia de la plantilla.”.

“David González todavía no llega a técnico, esta es aprendiendo acá en el Tolima. Jugadores caminando hace muchos minutos y quiso hacer cambios cuando íbamos perdiendo 3-2. Chau”.

Hinchas del Deportes Tolima molestos tras la derrota de su equipo en los cuadrangulares - crédito @alzategustavo/X

La próxima salida del Deportes Tolima será en condición de visitante ante Junior de Barranquilla, encuentro válido por la quinta jornada de los cuadrangulares semifinales. El duelo entre Tiburones y Pijaos está pactado para las 8:30 p. m. (hora colombiana) en el estadio Metropolitano con transmisión de Win Sports.

Cabe recordar que, para la final de 2023, el conjunto rojiblanco fue el verdugo de Tolima en bandeja de plata la clasificación a la final de la liga, pero se le escapó en la última jornada ante los barranquilleros que, a la postre, se coronaron campeones.