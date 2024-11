Casi queman a un hincha del Junior en Manizales: le tiraron pólvora al cuerpo en partido contra el Caldas

El cuadro blanco dejó pasar una oportunidad para pelear con el Deportes Tolima tras el empate del Junior al final del partido - crédito Daniel Ocampo / Colprensa

Se aproxima el cierre de la Liga Betplay 2024 ll y ya son pocos los equipos que disputan el cupo a la gran final del campeonato. Dos de ellos son el Junior de Barranquilla y el Once Caldas, que comparten grupo en los cuadrangulares.

El 27 de noviembre se jugó la fecha tres de esta fase semifinal entre Tiburones y el Blanco Blanco en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales, que le entregó un punto a cada equipo luego del empate a dos goles.

En medio de este compromiso, y como se ha vuelto costumbre en los escenarios deportivos del país, se presentó un acto de intolerancia y violencia contra un grupo de aficionados por parte de hinchas del Once Caldas.

Edwin, una de las personas agredidas, acostumbra a ir al estadio con su grupo de amigos y su hermana a alentar a su equipo, el Junior, pues nacieron en la capital del Atlántico, pero desde hace 15 años están radicados en la capital de Risaralda, aunquesu amor por la institución permanece intacta; sin embargo, su experiencia en esta oportunidad fue desagradable.

Víctor Hugo Acosta Cardona, un docente manizaleño y amigo de los hermanos, comentó por medio de su cuenta de X lo sucedido: “Pena ajena, un grupo de ‘hinchas’ del Once Caldas decidieron agredir a nuestros amigos del Junior. Salir maltratados, huyendo, como si hiciéramos algo malo. Los acompaño, estoy con ellos. Vergüenza”.

Con mayor tranquilidad Víctor Hugo publicó un video en su cuenta un poco más explicativo de varios minutos, donde relata con exactitud cómo la diferencia sigue siendo un problema de convivencia dentro y fuera de los estadios en el país.

Inicia explicando cómo fue el ingresó a las tribunas y cómo inició el desagradable episodio: “Asisto habitualmente al estadio con un grupo de amigos, somos hinchas del Once Caldas y queremos mucho al equipo, pero esta vez decidimos ir a la tribuna oriental en compañía de un gran amigo y su hermana, un amigo que lleva 15 años en Manizales, esposo de una manizaleña, esposo de una hincha del Once Caldas, él es barraquillero, hincha del Junior, y eso pues no tiene ningún inconveniente, es una persona que quiero mucho, lo mismo que la hermana. No estaba con camiseta de Junior, se la tenía guardada yo porque le daba susto colocársela, pero desde que llegamos un grupo de violentos que se hicieron en la parte de atrás de la entrada 3, nos decían todo tipo de cosas, le tiraban pólvora al cuerpo, gritaban todo tipo de groserías”, narró.