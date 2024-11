Rafael Dudamel se sinceró: esta fue la razón para salir del Atlético Bucaramanga

Rafael Dudamel se fue del Atlético Bucaramanga luego de un año en el club, ganando un título de Liga BetPlay - crédito Colprensa

El Atlético Bucaramanga dio un fuerte golpe en el fútbol colombiano al anunciar la salida del técnico Rafael Dudamel, que sacó campeón por primera vez a los santandereanos en su historia de la Liga BetPlay, además de alcanzar las semifinales de la Copa Colombia.

Durante una rueda de prensa, el venezolano rompió el silencio para explicar las razones de su desvinculación del Leopardo, que le apostaba a comenzar el proceso para armar el equipo de la Copa Libertadores, en la que participará desde la fase de grupos.

Los santandereanos ahora se encuentran en la búsqueda de un técnico de alto nivel, con experiencia y reconocido para afrontar los retos de 2025, el más importante es destacar a nivel internacional y volver a figurar en el campeonato colombiano, para mantenerse en las competencias internacionales.

La razón para salir del Bucaramanga

Cuando se esperaba que los Leopardos comenzarán el rearme de la plantilla para la temporada 2025, sufrieron un traspié con la salida de su entrenador, que le dio un salto de calidad a una institución que, en casi 80 años de historia, nunca supo lo que era gritar campeón hasta 2024.

Rafael Dudamel le comunicó a la prensa que su despedida se registró por motivos de carácter familiar: “He querido cerrar y limpiar cualquier tipo de especulaciones, nada que tenga que ver con lo contractual, con la llegada o salida de jugadores, quiero cancelar esas especulaciones, tuve una buena relación con Óscar Álvarez Júnior (presidente) y su padre (máximo accionista), he entendido la esencia y las particularidades de ellos como dueños y eso nos ha permitido llevar una relación con respeto”.

“Fue un ciclo inolvidable, quiero decirle a la hinchada y a todo Santander, gracias, ya los extraño, han sido 12 meses en los que hemos trabajado con mucha dedicación y mucha ilusión, desde los primeros días nos hicieron sentir como en casa, el cariño fue único y los vamos a extrañar”, añadió.

Sobre su familia, Rafael Dudamel mencionó que en los últimos meses pasó malos momentos por estar alejado de sus seres queridos, así que se tomará un tiempo para compartir con ellos y luego analizará su próximo proyecto, sea en Colombia o en el exterior.

“He querido pedirle a mi esposa que me acompañe porque ha sido un año muy difícil desde lo familiar, por no estar cerca de mis tres hijos y mi esposa. Mi hijo pequeño hasta hace poco me dijo papá, me voy con el corazón cargado de emociones, pero hay un lado de mi vida que está requiriendo ese amor familiar y ellos están necesitando al papá y al esposo en la casa”, dijo el venezolano.

¿Opción para Junior?

Luego de conocerse su salida del Bucaramanga, Rafael Dudamel entró en el mercado de fichajes con mucha fuerza para la temporada 2025, incluso sonando para equipos que se encuentran actualmente en la pelea de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

La periodista Melissa Martínez afirmó en el programa El VBar Caracol que el venezolano sería una opción para el Junior de Barranquilla: “No hay convencimiento para el proyecto de 2025, y se asoma como principal candidato, Rafael Dudamel”.

Según la comunicadora, “la continuidad de César Farías se evaluaría incluso siendo campeón del fútbol colombiano”, debido a que el rendimiento y juego de los Tiburones no convence mucho y por el momento es segundo del grupo B con cuatro puntos, a tres unidades del líder Deportes Tolima y por ahora afuera de la Copa Libertadores, vía reclasificación, así que su única opción es ganar la estrella.