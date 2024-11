Ángel Di María reveló detalles inéditos de la final de Copa América entre Argentina y Colombia: “Me acerqué y lo vi medio llorando”

Ángel Di María y Davinson Sánchez, peleando el balón en la final de la Copa América entre Argentina y Colombia - crédito Nathan Ray Seebeck/USA TODAY Sports

La selección Colombia culminó un 2024 llenó de más alegrías que tristezas, en el que los logros en las eliminatorias y Copa América son superiores a lo que pasó en noviembre, cuando el equipo perdió sus últimos dos juegos ante Uruguay y Ecuador, en Montevideo y Barranquilla respectivamente.

Un gran recuerdo se dio en la final de la Copa en Estados Unidos, que Ángel Di María también tiene presente. El jugador reveló detalles poco conocidos sobre la definición del título frente a la Tricolor, a la que le ganaron por la mínima en el tiempo extra, con gol de Lautaro Martínez.

Por otro lado, el combinado nacional espera lograr grandes cosas en 2025, entre ellas la clasificación a la Copa del Mundo. Con seis fechas por delante, recibió la buena noticia de recuperar una pieza importante en el mediocampo, cuya ausencia se había sentido profundamente.

“Me acerqué y lo vi medio llorando”

La final de la Copa América 2024 es recordada no solo por el enfrentamiento entre Colombia y Argentina, sino también por hechos ajenos al deporte, como el ingreso irregular de miles de aficionados al Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, los disturbios que esto generó y la presentación de Shakira durante el entretiempo.

Para Ángel Di María, el evento más significativo fue la lesión de Lionel Messi, sobre la cual reveló detalles inéditos: “La primera vez que se golpeó fue en el tobillo. Le pregunté en ese momento y me dijo que se había doblado solo, pero que le dolía mucho. Lo único que quieres es que Leo esté dentro de la cancha. Cuando siguió jugando, pensé que todo estaba bien, pero en la siguiente jugada volvió a doblarse”.

Este fue el momento en que Lionel Messi sufrió la lesión en su tobillo - crédito Nathan Ray Seebeck/USA TODAY Sports

“Me acerqué y lo vi medio llorando, haciendo señas… ahí me di cuenta de que se había lesionado de verdad. Ahí es cuando se empiezan a apagar las luces, porque hay que empezar a ver qué hacemos sin Leo”, mencionó el Fideo, en charla con el periodista Juan Pablo Varsky en el pódcast Clank.

Di María también mencionó que el entrenador de Argentina lo quería sacar del partido, pero se negó a retirarse y terminó siendo parte del momento en que Lautaro Martínez definió el encuentro con su anotación en el tiempo complementario para el 1-0.

Ángel Di María superando con el balón a Jhon Arias y Carlos Cuesta, en la final de la Copa América - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

“Cuando termina el segundo tiempo, Scaloni me llama y me dice que unos minutos más y me iba a sacar porque estaba todo acalambrado. En ese instante le dije: ‘No me saques, no me saques’. No sé por qué me salió en ese momento, pero le insistí que no me sacara. Y no lo hizo. Terminamos haciendo el gol y me fui ovacionado”, mencionó.

Regreso esperado en Colombia

Jefferson Lerma está listo para volver al campo de juego con el Crystal Palace tras recuperarse de una lesión en el sóleo, según informó el entrenador del equipo, Oliver Glasner, en una rueda de prensa previa al partido contra el Aston Villa.

Esta noticia no solo es un alivio para el club inglés, sino también para la selección Colombia, que sintió su ausencia en las recientes derrotas en las eliminatorias al mundial de 2026.

Jefferson Lerma sufrió su lesión con Crystal Palace, en el encuentro ante Tottenham el 27 de octubre - crédito Matthew Childs/Action Images vía Reuters

Durante la fecha FIFA de noviembre, la Tricolor enfrentó a Uruguay y Ecuador, sufriendo dos derrotas consecutivas. La falta del mediocampista, quien es clave en el equilibrio del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, se hizo evidente. Su experiencia y autoridad en el mediocampo son fundamentales para el rendimiento del equipo colombiano.

Lerma no pudo participar en estos encuentros debido a su lesión, lo que lo obligó a permanecer en su club para continuar con su recuperación. Sin embargo, el parte médico reciente del Crystal Palace confirma que el jugador está nuevamente disponible para ser parte del once inicial.