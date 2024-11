Polémica por gol anulado al América de Cali contra el Atlético Bucaramanga

El encuentro por la semifinal de la Copa Colombia ha tenido jugadas polémicas - crédito José Luis Guzmán/Colprensa-El País

En el encuentro de ida por la semifinal de la Copa Colombia entre América de Cali y Atlético Bucaramanga, no fue ajeno a las polémicas arbitrales por parte del juez Luis Matorel, que está en el centro de polémica por sus decisiones.

La primera jugada discutida se presentó a los ocho minutos cuando Cristián Barrios chocó sin balón con el defensor central del cuadro Leopardo, Kevin Cuesta.

Matorel decidió expulsar a Cuesta, lo que generó la protesta inmediata de los jugadores del Atlético Bucaramanga. Luego de varios minutos, el árbitro fue llamado por el VAR, lo que obligó a cambiar su decisión, y modificar la ropa por amarilla.

En el tiempo de adición se presentó otra acción que ha generado cientos de críticas para el juez central. Vergara ejecutó un cobro de falta desde el costado izquierdo que cabeceó primero Brayan Medina; sin embargo, la pelota terminó embocándola Éder Álvarez Balanta.

El referí decidió anular el tanto del ex River Plate por un supuesto fuera de juego. No obstante, en las redes sociales se abrió un debate sobre el tanto, pues algunos consideran que el jugador bogotano no estaba adelantado.

Matorel le anuló un gol a los Diablos Rojos ante Bucaramanga - crédito @EAmeriicano/X

El jugador que primero tocó la pelota fue Brayan Medina, que según la secuencia de la imagen es el que estaría en posición adelantada antes del toque de Balanta, que parte habilitado al momento del cobro por parte de Duván Vergara.

Con lo anterior, se podría deducir que la jugada es interpretativa, que el hombro del zaguero central, comparación con el pie del jugador Bucaramanga, fue determinante para que Matorel invalidara la anotación.

La primera parte quedó igualada sin goles; sin embargo, hay malestar por parte de los hinchas de los Diablos Rojos por la actuación de Luis Matorel, que es tendencia en las redes sociales.

Reacciones

“¡¡¡EL NÚMERO 3 ES EL QUE MARCA EL GOL Y ESTÁ HABILITADO!!! ¡¡¡ROBARON AL AMÉRICA DE CALI!!! ¡¡¡LUIS MATOREL RATA HIJUEPUTA!!!”

“Pero en el fuera de juego el jugador participa de la jugada … Que no hace el gol es otro tema, pero si participa y por eso es anulado correctamente.. en lo demás estoy deacuerdo”.

“Lo del árbitro Matorel es grave, no ve la jugada y saca roja, por qué si la hubiera visto pitaba falta desde el principio. Es más ni amarilla era porque él no vio la jugada.”.

“El amigo aquí va a decir que era interpretativo. En la transmisión, al final, muestran la línea del fuera de juego tomando en cuenta a un jugador que ni toca el balón. Robo escandaloso.”.

“Hinchas del Bucaramanga , borren los comentarios , le anularon un gol al América clarito , se tiraron al piso todo el primer tiempo y el árbitro les ayudó dándoles poquito minutos y no dejando jugar …”.

“Ojo... terrible... @AmericadeCali vs. @ABucaramanga Torneo Árbitro: Luis Matorel Var: Jhon Perdomo El jugador que está en posición no fue quien introduce el balón, por lo tanto, quien debe calificar si es fuera de juego por influir a un contrario es el juez central”.

Críticas por las decisiones arbitrales de Luis Matorel en el América vs. Bucaramanga - crédito @sarxpha/X

De esta manera, habrá que esperar si la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) revela los audios del VAR de las acciones polémicas de este partido, que no escapó de la controversia por el desempeño arbitral.

América de Cali jugará la final de la Copa Colombia

En los 90 minutos ambas escuadras igualaron sin goles, resultado que obligó a la definición desde el punto blanco de penal, ya que el juego de ida en el Américo Montanini empataron a un tanto.

Desde los 12 pasos, América de Cali se impuso 5-4 con una gran actuación de su golero, Jorge Soto, que le atajó un tiro a Larry Vásquez y se hizo cargo del último cobro para darse el pase a la final al cuadro Escarlata, que espera por Nacional o Medellín.