Gustavo Alfaro llenó de halagos a jugador de la selección Colombia, al que puso como ejemplo a seguir

Gustavo Alfaro, técnico de la selección de Paraguay, destacó la capacidad de su equipo para enfrentar a Argentina, líder de las eliminatorias sudamericanas para la copa del mundo de 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

En una conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol (AFP), Alfaro destacó que sus jugadores deben estar preparados para “sufrir” en el próximo encuentro, pero confía en la capacidad de la Albirroja, que se mantiene invicta desde que tomó las riendas del combinado guaraní en agosto.

Alfaro y su elogio para James Rodríguez

Alfaro comparó el poder futbolístico de Argentina con “la humedad, que por algún lugar se filtra”, y reconoció que enfrentarse a un equipo de tal calibre representa un riesgo significativo. Sin embargo, enfatizó que Paraguay tiene las cualidades técnicas necesarias para generar problemas a cualquier rival, mencionando a figuras como Julio Enciso, Miguel Almirón, Diego Gómez y Antonio Sanabria.

El técnico gaucho también hizo referencia a Lionel Messi, capitán de la selección argentina, señalando que será el jugador a neutralizar en el estadio Defensores del Chaco. “No podés dejarlo jugar, alguien lo tiene que marcar”, afirmó Alfaro, advirtiendo que dejar a La Pulga sin marca sería firmar “la sentencia de defunción”.

En cuanto a la situación de Miguel Almirón, que no ha tenido muchos minutos en el Newcastle de Inglaterra, Alfaro lo comparó con el colombiano James Rodríguez. Explicó que, al igual que ‘10′ de la selección Colombia, el ex Atlanta United es un jugador que se transforma cuando se pone la casaca de su país.

“Me preguntaron si no estaba preocupado por el tema de Almirón, que no estaba jugando, que tenía pocos minutos en su equipo. Yo le dije, mientras yo lo vea a Miguel que se pone la camiseta y se transforma, yo siempre pongo el ejemplo de James Rodríguez, a quien le ha tocado en muchos equipos no ser titular, en los equipos donde estuvo, se pone la camiseta de Colombia y se transforma, no importa en que parte del mundo esté jugando, son futbolistas que se ponen la camiseta y se transforman”, dijo el extécnico de Boca Juniors.

Alfaro expresó su deseo de que sus jugadores tengan más competencia en sus respectivos equipos, pero aseguró que siempre los quiere en su selección. Además, destacó el objetivo de Paraguay de regresar a un Mundial, un logro que no alcanzan desde 2010.

El encuentro contra Argentina es parte de la undécima jornada de las eliminatorias sudamericanas, y Alfaro espera que su equipo muestre “garra, temperamento, orden y capacidad de juego” en el enfrentamiento. La Albirroja, bajo su liderazgo, busca consolidar su ascenso en la clasificación y mantener su invicto en el torneo.

Cabe recordar que con Alfaro al mando, Paraguay suma dos empates y dos triunfos, resultados que lo tienen en zona de clasificación directa a la próxima cita orbital.

Así se jugará la fecha 11 de las eliminatorias

14 de noviembre de 2024

Venezuela vs. Brasil

Hora: 4:00 p. m. (hora colombiana)

Estadio: Monumental de Maturín

Paraguay vs. Argentina

Hora: 6:30 p. m.

Estadio: Defensores del Chaco

Partido: Ecuador vs. Bolivia

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil

15 de noviembre de 2024

Uruguay vs. Colombia

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Centenario de Montevideo

Perú vs. Chile

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Nacional de Lima

Tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas

Argentina: 22 puntos Colombia 19 puntos Uruguay: 16 puntos Brasil: 16 puntos Ecuador: 13 puntos Paraguay: 13 puntos Bolivia: 12 puntos Venezuela: 11 puntos Perú: 6 puntos Chile: 5 puntos