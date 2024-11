Corte Suprema sancionó a Atlético Nacional y deberá pagar millonaria multa: esta es la razón

Nacional deberá pagar millonada a empresario de Davinson Sánchez - crédito Colprensa

La Corte Suprema de Justicia falló en contra de Atlético Nacional, que debido a las irregularidades en los pagos de los porcentajes de la transferencia de Davinson Sánchez al fútbol europeo, deberá pagar una alta suma de dinero al representante del jugador, Fernando Villarreal.

La información fue revelada en el programa Blog Deportivo de Blu Radio, que confirmó que en última instancia el alto tribunal determinó, que el cuadro paisa deberá responder por el dinero que no recibió Villareal en su momento.

La millonada que tendrá que pagar Atlético Nacional representante en Davinson Sánchez

De acuerdo con el medio citado, el Rey de Copas se quedó con el 15% del jugador cuando fue transferido al Ajax de Países Bajos. Dentro de ese porcentaje, Fernando Villarreal negoció el 5% de una futura venta que posteriormente se dio cuando Davinson Sánchez fue traspasado al Tottenham de Inglaterra.

No obstante, bajo la presidencia de Juan David Pérez, Nacional decidió no pagar el 5% que acordó en su momento con Villarreal, que decidió acudir a la justicia. En primera instancia le dio la razón al club; no obstante, en el recurso de reposición, el empresario ganó la demanda, lo que llevó el proceso a una casación en el que finalmente la Corte Suprema falló a favor del agente.

De esta manera, Atlético Nacional tendrá que pagarle a Fernando Villarreal una cifra cercana a los dos mil millones de pesos, que será un duro golpe para las arcas del club.

Tras sus buenas actuaciones con Atlético Nacional, Davinson Sánchez fue vendido al Ajax de Ámsterdam a mediados de 2016 por 5,5 millones de euros. Un año después, el Tottenham se interesó en sus servicios y desembolsó por el nacido en Caloto (Cauca) 42 millones de euros.

Atlético Nacional nuevamente en aprietos por un exjugador del club

Uno de los litigios legales más sonados en los últimos años en el fútbol colombiano, fue el que protagonizaron Cortuluá y Atlético Nacional por el caso de Fernando Uribe, que terminó siento una pesadilla para la organización Ardila Lülle.

El junio de 2021, el Tribunal Federal de Suiza modificó una determinación del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) que obligó a Atlético Nacional a pagar una alta suma de dinero al desaparecido equipo vallecaucano, que alegó no haber recibido el dinero por la transferencia del delantero risaraldense.

En principio, el fallo anunciado por el (TAS) obligaba a Atlético Nacional a pagar la suma de 150.000 dólares a favor de la Corporación Club Deportiva Tuluá, monto que iba a ser desembolsado por los antioqueños.

Cortuluá, inconforme con la recepción de ese monto, decidió escalar el caso al Tribunal Federal de Suiza para recibir un monto acorde a sus peticiones, pese a que regularmente tan solo el 2 % de los casos apelados se toman en cuenta en el Tribunal Superior Suizo.

Así las cosas, el Tribunal Federal de Suiza decidió anular el fallo del TAS en el caso del delantero Fernando Uribe, considerando que Cortuluá no había recibido dinero alguno por el patrimonio del exjugador.

Con dicha decisión, Atlético Nacional debía pagarle cinco millones de dólares al club, que hoy se hace llamar Inter de Palmira. Así mismo, el cuadro antioqueño fue inhabilitado para inscribir jugadores para afrontar las diferentes competiciones.

Finalmente, en agosto de 2021, la novela entre Atlético Nacional y Cortuluá llegó a su fina, dado que el conjunto Verdolaga pagó la deuda con Cortuluá. No obstante, no pagó la cifra pactada, sino que llegaron a acuerdo, por lo que el Rey de Copas desembolsó 3,5 millones para recibir el paz y salvo, que le permitió inscribir futbolistas.