Willington Ortiz recordó el único triunfo de Colombia en Montevideo y presagió resultado del juego de eliminatorias

Debido a los resultados que se han registrado en la capital del Atlántico, cuando la selección Colombia enfrenta a Uruguay, se afirma que Barranquilla es una de las ciudades que más complica a los jugadores charrúas; sin embargo, algo similar ocurre cuando la Tricolor visita Montevideo.

En la historia de las eliminatorias, los charrúas han recibido en diez ocasiones a Colombia, seis triunfos para Uruguay, tres igualdades y una victoria para Colombia, que se registró el 5 de julio de 1973.

En esa ocasión el héroe de la Tricolor fue Willington Ortiz, que anotó el único gol del partido, que a la postre terminó siendo insuficiente para las aspiraciones de Colombia, que no logró clasificar al mundial de Alemania 1974

Sobre esa noche hay pocos recuerdos, principalmente porque en ese momento la eliminatoria no era transmitida en televisión y quienes siguieron el partido lo hicieron por radio, pero debido a que era una de las figuras del FPC, no se sorprendieron cuando los narradores relataban cómo el joven de 21 años brillaba frente a Uruguay.

El recuerdo de Ortiz

Actualmente, a sus 72 años, Ortiz sigue ligado al fútbol como parte del cuerpo técnico de las divisiones menores de Millonarios, y en diálogo con El Colombiano recordó el juego en el que por única vez Colombia derrotó a Uruguay.

“Lo único que tengo claro es que ganamos 1-0, ¿tú sabes cuánto tiempo hace que eso sucedió? Muy difícil, yo sé que me hizo el pase Ernesto Díaz. Yo entro, amago al defensa y le pego de afuera a la mano derecha del arquero y ya, gol, no más”, indicó el exfutbolista.

La leyenda de Millonarios, Deportivo Cali y América de Cali, indicó que tiene contacto con algunos de los miembros de esa selección Colombia, pero que lo hace principalmente por teléfono, puesto que él está radicado en Colombia.

“Que me recuerden después de 51 años es porque algo hice, porque hice algo importante en el fútbol y algo que los demás no hicieron. Por eso me evocan. A veces hablamos telefónicamente, porque viven en ciudades diferentes. Cada uno está en su cuento, además, yo tengo un restaurante de comida de mar. Entonces, imagínate, debo atender, buscar pedidos. Me toca camellar como un berraco.

Al recordar cómo es jugar en Montevideo, el exatacante indicó que la capital de Uruguay es especial por la historia de sus clubes, que en su momento hacía que los deportistas tuvieran nervios de poder jugar contra grandes figuras.

“Ese equipo ha sido bueno y muy fuerte toda la vida. Uruguay en Montevideo siempre complica a los rivales a nivel de selección, mucho más que si hablamos de clubes. Aunque con estos también es difícil allí, pero esa plaza es muy dura, muy difícil”.

Por último, afirmó que el partido del 15 de noviembre, que está programado a iniciar sobre las 7:00 p. m. hora de Colombia, es una gran oportunidad para que el equipo de Néstor Lorenzo consiga la segunda victoria de la selección en Montevideo.

“Veo que el de Colombia es un grupo bien armado, bien conformado. Un técnico (Néstor Lorenzo) que conoce el fútbol del sur porque vivió, compitió y dirigió allá. Entonces, tiene una gran posibilidad de sacar buen resultado. Lo que más destacó, fuera de que son excelentes jugadores, es que tienen muy buena técnica. Manejan bien la pelota, es el amor propio y el amor que tienen por su selección. Veo que es un colectivo unido, todos pelean por un objetivo, todos quieren clasificarse para el mundial. Eso es lo más importante, cuando tienes un plantel de esa manera y compite como tal es difícil que no se consigan los objetivos”.